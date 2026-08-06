Fortuna gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt

(Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, die Beträge in den Tabellen in Millionen, sofern nicht anders angegeben)

Fortuna liefert starke Ergebnisse für das zweite Quartal; gut aufgestellt für die nächste Wachstumsphase

Vancouver, British Columbia / 5. August 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) („Fortuna“ oder das „Unternehmen“) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mini ... - hat heute seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt gegeben.

(Die Ergebnisse der Projekte San Jose und Yaramoko des Unternehmens wurden aus den Vergleichszahlen für 2025 ausgeschlossen, da diese im zweiten Quartal 2025 veräußert wurden.)

Jorge Ganoza, Präsident und CEO von Fortuna, erklärte: „Fortuna hat erneut ein starkes Produktionsquartal hingelegt und einen freien Cashflow aus laufendem Geschäft in Höhe von 85,7 Millionen Dollar sowie ein bereinigtes EBITDA von 200,8 Millionen Dollar bei einer robusten EBITDA-Marge von 63 % erzielt. Das zweite Quartal dürfte unseren höchsten AISC des Jahres darstellen, der in der zweiten Jahreshälfte mit dem Abschluss wichtiger Investitionsprojekte in Lindero wieder sinken wird. Gleichzeitig beobachten wir den Kostendruck durch externe Faktoren, darunter an den Goldpreis gekoppelte Lizenzgebühren, Kraftstoffkosten, Inflation und die makroökonomischen Bedingungen in Argentinien, sowie die möglichen Auswirkungen auf unsere Kostenprognose für das Jahr.“

Herr Ganoza fuhr fort: „Wir haben zudem wichtige Meilensteine für unsere organischen Wachstumsprojekte erreicht, darunter die Vorlage der Machbarkeitsstudie für Diamba Sud und die Baubeschlussfassung für die Erweiterung der Anlage in Séguéla. Zusammen werden diese beiden Projekte unsere Produktion um 60 % auf über 500.000 Unzen pro Jahr steigern.“

Herr Ganoza fasste zusammen: „Das Quartal hat zudem die Stärke unseres Portfolios unter Beweis gestellt, da wir unsere Wachstumsprojekte finanziert, eine solide Bilanz aufrechterhalten und dennoch genügend Liquiditätsüberschuss erwirtschaftet haben, um den Aktionären durch Aktienrückkäufe 82,1 Millionen US-Dollar zurückzugeben.“

Highlights des zweiten Quartals

Liquidität und Cashflow

Freier Cashflow 1 aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 85,7 Millionen US-Dollar; ein Rückgang um 88,3 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal, der hauptsächlich auf den Zeitpunkt von Steuerzahlungen zurückzuführen ist

123,7 Millionen US-Dollar Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals bzw. 0,41 US-Dollar pro Aktie; ein Rückgang um 89,6 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal, der hauptsächlich auf den Zeitpunkt der Steuerzahlungen zurückzuführen ist

Liquidität von 756,7 Mio. US-Dollar und eine Netto-Cash-Position von 435 Mio. US-Dollar; die starke Bilanz unterstützt den gleichzeitigen Bau der Werkserweiterung in Séguéla und des Diamba-Sud-Projekts

Rentabilität

Bereinigter zurechenbarer Jahresüberschuss 1 von 75,5 Mio. US-Dollar bzw. 0,25 US-Dollar unverwässertem Ergebnis je Aktie; ein Rückgang um 0,11 US-Dollar je Aktie gegenüber dem Vorquartal, bedingt durch den gesunkenen Goldpreis und einen höheren effektiven Steuersatz

Bereinigtes EBITDA 1 von 200,8 Mio. US-Dollar bei einer Marge von 63 %; ein Rückgang um 18,0 Mio. US-Dollar gegenüber dem Vorquartal, der in erster Linie auf niedrigere Goldpreise zurückzuführen ist

Ausschüttung an die Aktionäre

Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen durch den Rückkauf von 10,8 Millionen Aktien 106,6 Millionen US-Dollar an die Aktionäre zurückgeführt (82,1 Millionen US-Dollar im 2. Quartal 2026)

Operativ

Goldäquivalentproduktion2 von 72.217 Unzen; das Unternehmen liegt weiterhin auf Kurs, seine jährliche Produktionsprognose zu erreichen

Konsolidierte Cash-Kosten pro Unze Goldäquivalent („GEO“)1 von 1.034 US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 951 US-Dollar im Vorquartal

Konsolidierte AISC pro GEO 1 von 2.157 US-Dollar für das 2. Quartal 2026, ein Anstieg gegenüber 2.107 US-Dollar im Vorquartal. Im Vergleich zu den Annahmen in unserer Jahresprognose enthalten die AISC einen Einfluss externer Faktoren in Höhe von 49 US-Dollar sowie einmalige operative Posten in Höhe von 115 US-Dollar.

Wir erwarten, dass die AISC in der zweiten Jahreshälfte einen Abwärtstrend verzeichnen werden. Ohne Berücksichtigung externer Faktoren gehen wir davon aus, dass sich die von uns beeinflussbaren Stückkosten innerhalb der Bandbreite unserer Gesamtjahresprognose nach unten entwickeln werden. Externe Kostenfaktoren, darunter metallpreisgebundene Lizenzgebühren, makroökonomische Faktoren in Argentinien und Dieselpreise, stellen weiterhin potenzielle Risiken für unseren Gesamtjahresausblick dar.

Die Gesamtquote der meldepflichtigen Unfälle lag im Quartal bei 1,21.

Wachstum und Geschäftsentwicklung

Die Machbarkeitsstudie für Diamba Sud wurde vorgelegt und bestätigt ein wirtschaftlich solides Projekt als Anker für unsere nächste Wachstumsphase. Siehe die Pressemitteilung vom 29. Juni 2026 „Fortuna legt solide Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal vor: IRR nach Steuern von 60 % und NPV5% von 1 Mrd. US-Dollar bei einem Preis von 3.500 US-Dollar/Unze“.

Es wurde eine endgültige Investitionsentscheidung für den Ausbau der Anlage in Séguéla getroffen, um das Potenzial der Mine auszuschöpfen und den Weg für eine Produktion von über 200.000 Unzen pro Jahr zu ebnen. Siehe die Pressemitteilung vom 29. Juli 2026 „Fortuna genehmigt eine Kapazitätserweiterung um 30 % für die Goldmine Séguéla in der Elfenbeinküste“.

Am 28. Juli 2026 erwarb das Unternehmen 5.695.312 Stammaktien von Awalé Resources Limited („Awalé“), einem Mineralexplorationsunternehmen in der Elfenbeinküste, für 3,4 Millionen Dollar, wodurch sich die Beteiligung des Unternehmens auf 20.732.905 Stammaktien von Awalé erhöhte und Fortunas Beteiligungsanteil an Awalé bei etwa 14,7 % blieb

Beförderungen im Management

Mit Wirkung zum 1. September wird Luis Dario Ganoza von seiner derzeitigen Position als Finanzvorstand zum Präsidenten befördert, und Kevin O’Reilly wird von seiner derzeitigen Position als Vizepräsident für Finanzen und Rechnungswesen zum Finanzvorstand befördert. Luis und Kevin sind seit 20 bzw. 5 Jahren bei Fortuna tätig, und diese Beförderungen spiegeln die nächste Wachstumsphase des Unternehmens wider, das sich darauf vorbereitet, den Bau des Diamba-Sud-Projekts voranzutreiben, die Erweiterung der Mine Séguéla durchzuführen und seine umfassenderen Wachstumsziele weiter zu verfolgen.

Konsolidierte Ergebnisse für das zweite Quartal 2026

Drei Monate, endend am Sechs Monate zum 30. Juni, (in Millionen US-Dollar) 31. März 2026 30. Juni 2026 30. Juni 2025 2. Quartal Veränderung in % 2026 2025 Veränderung in % BETRIEBSSTATISTIKEN GEO-Produktion aus fortgeführten Geschäftsbereichen(1)(2) 72.872 72.217 71.229 1 % 145.089 141.615 2 % Cash-Kosten aus fortgeführten Geschäftsbereichen ($/oz GEO) (1)(2) 951 1.034 929 11 % 993 899 10 % AISC aus fortgeführten Geschäftsbereichen (USD/oz GEO) (1)(2) 2.107 2.157 1.932 12 % 2.134 1.846 16 % Realisierter Goldpreis ($/oz) 4.884 4.447 3.307 34 % 4.667 3.103 50 % FINANZIELLE HIGHLIGHTS Umsatz 342,5 318,4 230,4 38 % 660,9 425,5 55 % Zurechenbarer Jahresüberschuss aus fortgeführten Geschäftsbereichen 111,0 75,5 42,6 77 % 186,5 78,1 139 % Den Aktionären zurechenbares Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen – unverwässert 0,36 0,25 0,14 79 % 0,62 0,25 148 % Bereinigtes EBITDA(1) 218,8 200,8 133,3 51 % 419,6 235,8 78 % CASHFLOW UND INVESTITIONEN Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche 209,4 138,3 92,7 49 % 347,6 181,7 91 % Freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (1) 174,0 85,7 57,4 49 % 259,7 124,1 109 % Investitionen(3) Erhaltungsinvestitionen 27,9 36,6 31,4 17 % 64,5 54,0 19 % Laufende Mietverträge 6,8 8,9 6,0 48 % 15,7 10,9 44 % Wachstumskapital 17,4 31,3 15,6 101 % 48,7 31,0 57 % 30. Juni 2026 31. Dez. 2025 Veränderung in % Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Finanzanlagen 606,7 554,0 10 % Nettoliquiditätsposition (ohne Akkreditive) 756,7 704,0 7 % Den Fortuna-Aktionären zurechenbares Eigenkapital 1.767,0 1.677,0 5 (1) Eine Erläuterung zur Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung sowie im Lagebericht zum verkürzten Konzernzwischenabschluss des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 und für die drei Monate bis zum 31. März 2026, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde. (2) Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 4.447 $/oz Au, 75,22 $/oz Ag, 1.930 $/t Pb und 3.464 $/t Zn für das zweite Quartal 2026 berechnet. Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 3.307 $/oz Au, 33,77 $/oz Ag, 1.945 $/t Pb und 2.640 $/t Zn für das zweite Quartal 2025 berechnet.Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 4.884 $/oz Au, 82,69 $/oz Ag, 1.918 $/t Pb und 3.246 $/t Zn für das 1. Quartal 2026 berechnet. Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 4.667 $/oz Au, 78,32 $/oz Ag, 1.925 $/t Pb und 3.363 $/t Zn für das Jahr bis zum aktuellen Zeitpunkt 2026 berechnet. Der Goldäquivalentwert wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 3.103 $/oz Au, 32,8 $/oz Ag, 1.958 $/t Pb und 2.747 $/t Zn für das Jahr bis zum 31. März 2025 berechnet. (3) Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen Aufgrund von Rundungen können sich bei den Zahlen Abweichungen ergeben

Ergebnisse des zweiten Quartals 2026

2. Quartal 2026 im Vergleich zum 1. Quartal 2026 („Q1 2026“)

Cash-Kosten pro Unze und AISC

Die Cash-Kosten pro verkauftem GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen beliefen sich im 2. Quartal 2026 auf 1.034 US-Dollar, was einem Anstieg um 83 US-Dollar gegenüber den im 1. Quartal 2026 verzeichneten 951 US-Dollar entspricht; die All-in-Sustaining-Kosten pro GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen beliefen sich auf 2.157 US-Dollar, was einem Anstieg um 49 US-Dollar gegenüber den im Vorquartal verzeichneten 2.107 US-Dollar entspricht. Im Vergleich zu den zugrunde liegenden Jahresprognosen enthalten die AISC einen Einfluss externer Faktoren in Höhe von 49 $ sowie einmalige operative Posten in Höhe von ca. 115 $; die externen Faktoren bestanden hauptsächlich aus 41 $ aufgrund der Aufwertung des argentinischen Pesos in unserer Mine Lindero, 37 $ höheren Lizenzgebühren aufgrund der Goldpreise, 24 $ aufgrund höherer Dieselpreise und inflationärer Auswirkungen auf die Einheitspreise der Auftragnehmer, teilweise ausgeglichen durch 48 $ aus einem Rückgang der aktienbasierten Vergütung. Interne Faktoren standen hauptsächlich im Zusammenhang mit der Stilllegung zur Modernisierung des Vorbrechers in Lindero und den Mobilisierungskosten für einen zusätzlichen Bergbauauftragnehmer in Séguéla.

Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

Der den Anteilseignern zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 75,5 Mio. US-Dollar, verglichen mit 111,0 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2026.

Bereinigt um einmalige Posten belief sich der bereinigte zurechenbare Nettogewinn auf 75,5 Mio. US-Dollar bzw. 0,25 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 111,0 Mio. US-Dollar bzw. 0,36 US-Dollar je Aktie im ersten Quartal 2026. Der Rückgang war in erster Linie auf niedrigere realisierte Goldpreise, einen höheren effektiven Steuersatz von 46 % im Vergleich zu 33 % im ersten Quartal 2026 sowie höhere Kosten pro GEO zurückzuführen. Der realisierte Goldpreis lag im zweiten Quartal 2026 bei 4.447 US-Dollar pro Unze, verglichen mit 4.884 US-Dollar im ersten Quartal 2026. Der höhere effektive Steuersatz resultierte größtenteils aus höheren latenten Steuern bei Lindero, die auf die Abwertung des argentinischen Pesos zurückzuführen waren. Die höheren Kosten pro GEO waren hauptsächlich auf die Auswirkungen gestiegener Kosten bei Lindero aufgrund der realen Aufwertung des argentinischen Pesos sowie auf einmalige Posten im Quartal und höhere Lizenzgebühren bei Séguéla zurückzuführen.

Wechselkurse

Im 2. Quartal 2026 verzeichnete das Unternehmen einen Wechselkursverlust von 6,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 2,1 Millionen US-Dollar im 1. Quartal 2026. Der Wechselkursverlust resultierte aus dem Kauf von US-Dollar in Argentinien zum Zwecke der Rückführung sowie aus Schwankungen des Euro-Kurses und den Auswirkungen auf die in westafrikanischen Franken gehaltenen Bar- und Mehrwertsteuerguthaben in der Elfenbeinküste.

Cashflow

Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals belief sich auf 123,7 Millionen US-Dollar bzw. 0,41 US-Dollar pro Aktie. Nach Bereinigung um das Betriebskapital betrug der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Quartal 138,3 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 71,1 Millionen US-Dollar gegenüber 209,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026 entspricht. Der Rückgang war in erster Linie auf geringere Umsätze sowie höhere Steuerzahlungen in Höhe von 69,7 Millionen US-Dollar aufgrund des Zeitpunkts der Ratenzahlungen zurückzuführen, was teilweise durch positive Veränderungen im Betriebskapital in Höhe von 14,7 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2026 gegenüber negativen 4,0 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026 ausgeglichen wurde.

Der freie Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im 2. Quartal 2026 auf 85,7 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 88,3 Millionen US-Dollar gegenüber 174,0 Millionen US-Dollar im 1. Quartal 2026 entspricht und auf geringere Zahlungsströme aus der betrieblichen Tätigkeit sowie höhere Investitionen zur Erhaltung der Anlagen und Vorauszahlungen an Auftragnehmer zurückzuführen ist.

Im zweiten Quartal 2026 beliefen sich die Gesamtinvestitionen des Unternehmens auf 67,9 Millionen US-Dollar, wovon 36,6 Millionen US-Dollar als Erhaltungsinvestitionen und 31,3 Millionen US-Dollar als Nicht-Erhaltungsinvestitionen klassifiziert wurden. Die nicht-erhaltenden Investitionsausgaben setzten sich hauptsächlich aus 10,9 Millionen US-Dollar für das Projekt „Diamba Sud“, 10,6 Millionen US-Dollar für die Exploration von Brownfields und Greenfields sowie 5 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Earn-in-Vereinbarung für das Projekt „Quartzstone“ in Guyana zusammen.

2. Quartal 2026 im Vergleich zum 2. Quartal 2025

Cash-Kosten pro Unze und AISC

Die konsolidierten Cash-Kosten pro GEO stiegen im 2. Quartal 2026 auf 1.034 US-Dollar, was einem Anstieg um 105 US-Dollar gegenüber den im 2. Quartal 2025 verzeichneten 929 US-Dollar entspricht. Der Anstieg war auf höhere Kosten bei Lindero sowie auf die Auswirkungen höherer Silberpreise auf die Berechnung der GEOs bei Caylloma zurückzuführen. Die höheren Kosten bei Lindero waren hauptsächlich auf die reale Aufwertung des argentinischen Pesos, höhere Dieselkosten, ein geringeres produziertes Goldvolumen und höhere Betriebskosten im Zusammenhang mit Wartungsarbeiten während der geplanten 30-tägigen Stilllegung des Primärbrechers zurückzuführen.

Die Gesamt-Sustaining-Kosten pro GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen stiegen im zweiten Quartal 2026 um 225 USD auf 2.157 USD, ausgehend von 1.932 USD im zweiten Quartal 2025. Dieser Anstieg resultierte in erster Linie aus den oben beschriebenen höheren Cash-Kosten, höheren Investitionsausgaben (CAPEX) und Sustaining-Leasingzahlungen sowie höheren Lizenzgebühren aufgrund gestiegener Goldpreise. Dies wurde teilweise durch höhere verkaufte GEOs ausgeglichen.

Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

Der den Anteilseignern zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf 75,5 Millionen US-Dollar bzw. 0,25 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 42,6 Millionen US-Dollar bzw. 0,14 US-Dollar je Aktie im zweiten Quartal 2025.

Bereinigt um einmalige Posten belief sich der bereinigte den Anteilseignern zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen auf 75,5 Mio. US-Dollar bzw. 0,25 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 44,7 Mio. US-Dollar bzw. 0,15 US-Dollar je Aktie im zweiten Quartal 2025. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere realisierte Goldpreise und ein leicht höheres verkauftes Goldvolumen zurückzuführen, was jedoch teilweise durch höhere Cash-Kosten pro GEO, wie oben erläutert, sowie durch höhere Lizenzgebühren im Zusammenhang mit den höheren Goldpreisen ausgeglichen wurde. Der durchschnittliche Goldpreis lag im zweiten Quartal 2026 bei 4.447 US-Dollar pro Unze, verglichen mit 3.307 US-Dollar pro Unze im zweiten Quartal 2025. Weitere Posten, die sich gegen den höheren Umsatz auswirkten, waren ein Wechselkursverlust von 6,3 Millionen US-Dollar gegenüber einem Gewinn von 2,3 Millionen US-Dollar im Vergleichszeitraum sowie ein höherer effektiver Steuersatz von 46 % gegenüber 41 % im zweiten Quartal 2025.

Abschreibungen und Wertminderungen

Die Abschreibungen und Wertminderungen sanken um 4,3 Mio. US-Dollar auf 44,0 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 48,3 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Die Abschreibungen pro GEO gingen vor allem aufgrund des Anstiegs der Mineralreserven in Séguéla zurück und wurden teilweise durch höhere Abschreibungen pro GEO in Lindero ausgeglichen, die auf eine im dritten Quartal 2025 verbuchte Wertaufholung in Höhe von 52,7 Millionen Dollar zurückzuführen waren. Die Abschreibungen im Berichtszeitraum umfassten 11,5 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation aus der Übernahme von Roxgold im Jahr 2021.

Cashflow

Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im Quartal auf 138,3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 45,6 Millionen US-Dollar gegenüber den im zweiten Quartal 2025 ausgewiesenen 92,7 Millionen US-Dollar entspricht. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere Umsätze sowie ein positives Betriebs -Kapital in Höhe von 14,5 Millionen US-Dollar zurückzuführen – im Vergleich zu minus 4,2 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025 –, was jedoch durch höhere Steuerzahlungen im zweiten Quartal 2026 in Höhe von 42,9 Millionen US-Dollar ausgeglichen wurde.

Der freie Cashflow aus dem laufenden Geschäft belief sich im 2. Quartal 2026 auf 85,7 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 28,3 Millionen US-Dollar gegenüber den im 2. Quartal 2025 ausgewiesenen 57,4 Millionen US-Dollar entspricht. Der Anstieg war hauptsächlich auf den oben beschriebenen höheren Cashflow aus dem operativen Geschäft zurückzuführen, der teilweise durch höhere laufende Investitionsausgaben ausgeglichen wurde.

Bergwerk Séguéla, Elfenbeinküste

Drei Monate bis zum 30. Juni, Sechs Monate, endend am 30. Juni 2026 2025 2026 2025 Bergbauproduktion Verarbeitete Tonnen 421.464 429.184 852.417 873.188 Durchschnittliche Menge an zerkleinerten Tonnen pro Tag 4.581 4.665 4.683 4.798 Gold Gehalt (g/t) 3,46 3,00 3,33 2,88 Ausbeute (%) 92 93 93 93 Produktion (oz) 41.683 38.186 83.699 76.686 Verkauftes Metall (oz) 41.677 38.144 83.731 76.583 Realisierter Preis ($/oz) 4.456 3.315 4.682 3.101 Stückkosten Cash-Kosten ($/oz Au)(1) 676 670 677 660 Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)(1) 1.765 1.634 1.762 1.461 Investitionsausgaben (in Tausend $)(2) Erhaltungsinvestitionen 18.729 18.065 36.746 26.678 Dauerhafte Mietverträge 6.491 4.484 10.755 8.123 Wachstumskapital 10.594 5.538 17.238 14.745

1Die Cash-Kosten und die All-in-Sustaining-Cash-Kosten sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Erläuterung zur Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung sowie im Lagebericht zum verkürzten Konzernzwischenabschluss des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde.

2 Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen.

Operative und finanzielle Highlights des Quartals

Im zweiten Quartal 2026 förderte Séguéla aus den Gruben Antenna, Ancien, Koula und Sunbird insgesamt 433.231 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 3,06 g/t Au und einem geschätzten Goldgehalt von 42.555 Unzen. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 5.902.142 Tonnen Abraum abgebaut, was zu einem Abraumverhältnis von 13,6:1 führte. Darüber hinaus wurden im Quartal bei Sunbird South 731.647 Tonnen Abraum abgebaut, um Zugang zur Position des Untertage-Eingangs zu erhalten.

Im zweiten Quartal 2026 verarbeitete Séguéla 421.464 Tonnen Erz und produzierte dabei 41.683 Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Gehalt von 3,46 g/t Au. Dies entspricht einem Rückgang der Erzmenge um 2 % und einem Anstieg des durchschnittlichen Gehalts um 15 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die verarbeitete Erzmenge lag leicht unter dem Wert des Vorquartals, was auf eine planmäßige Auskleidungserneuerung der Mühle während des Berichtszeitraums zurückzuführen ist.

Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich auf 676 $ und lagen damit auf einem vergleichbaren Niveau wie die 670 $ im zweiten Quartal 2025, da höhere Betriebskosten durch die gestiegene Produktion ausgeglichen wurden.

Die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 1.765 $, verglichen mit 1.634 $ im zweiten Quartal 2025. Der Anstieg resultierte in erster Linie aus höheren Lizenzgebühren aufgrund gestiegener realisierter Goldpreise.

Bergwerk Lindero, Argentinien

Drei Monate bis zum 30. Juni, Sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 2025 2026 2025 Bergbauproduktion Auf die Laugungsplatte aufgebrachte Tonnen 1.558.750 1.828.520 3.084.036 3.581.536 Gold Gehalt (g/t) 0,64 0,57 0,63 0,56 Produktion (oz) 20.829 23.550 42.374 43.870 Verkauftes Metall (oz) 20.404 23.487 41.587 42.142 Realisierter Preis ($/oz) 4.422 3.293 4.633 3.108 Stückkosten Cash-Kosten ($/oz Au)(1) 1.459 1.148 1.331 1.147 Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)(1) 2.265 1.783 2.019 1.839 Investitionsausgaben (in Tausend $)(2) Erhaltungsinvestitionen 12.053 11.356 19.722 23.718 Dauerhafte Mietverträge 1.231 791 2.628 1.373 Wachstumskapital 4.083 1.827 4.798 2.134

1 Die Cash-Kosten und die All-in-Sustaining-Cash-Kosten sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Erläuterung zur Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung sowie im Lagebericht, der dem verkürzten Konzernzwischenabschluss des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 beigefügt ist und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde.

2 Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen.

Operative und finanzielle Highlights des Quartals

Im zweiten Quartal 2026 wurden insgesamt 1.558.750 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,64 g/t auf die Haufenlaugungsplatte aufgebracht, was geschätzten 32.008 Unzen Gold entspricht. Die geförderte Erzmenge betrug 1,38 Millionen Tonnen bei einem Abraumverhältnis von 1,81:1. Im ersten Halbjahr 2026 hat Lindero etwa 95 % der für diesen Zeitraum geplanten Unzen auf die Laugungshalde aufgebracht, die erforderlich sind, um den Mittelwert der jährlichen Produktionsprognose zu erreichen.

Die Goldproduktion von Lindero belief sich im Quartal auf 20.829 Unzen, verglichen mit 23.550 Unzen im Vergleichszeitraum. Der Produktionsrückgang war darauf zurückzuführen, dass Lindero wichtige Investitionsprojekte zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Zerkleinerungsanlage abschloss, was eine geplante 30-tägige Stilllegung des Primärbrechers zum Austausch seiner Stahlfundamente erforderte.

Die Cash-Kosten pro Unze Gold beliefen sich im Quartal auf 1.459 US-Dollar, verglichen mit 1.148 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Der Anstieg der Cash-Kosten war in erster Linie auf die geringere Goldproduktion und höhere Wartungskosten im Zusammenhang mit der 30-tägigen Stilllegung des Primärbrechers sowie auf die reale Aufwertung des argentinischen Pesos, die zu einem Anstieg der Kosten in US-Dollar führte, und auf steigende Dieselpreise zurückzuführen.

Im zweiten Quartal 2026 stiegen die AISC pro verkaufter Unze Gold auf 2.265 US-Dollar, verglichen mit 1.783 US-Dollar im Vergleichszeitraum des Jahres 2025. Der Anstieg der AISC war auf geringere verkaufte, abrechnungspflichtige Unzen und höhere Produktions-Cash-Kosten zurückzuführen.

Bergwerk Caylloma, Peru

Drei Monate bis zum 30. Juni, Sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 2025 2026 2025 Bergbauproduktion Verarbeitete Tonnen 141.337 138.471 278.038 275.130 Durchschnittlich verarbeitete Tonnen pro Tag 1.588 1.556 1.571 1.555 Silber Gehalt (g/t) 62 64 67 65 Ausbeute (%) 82 84 82 83 Produktion (oz) 231.294 240.621 488.897 483.614 Verkauftes Metall (oz) 281.433 247.429 481.782 497.713 Realisierter Preis ($/oz) 75,33 33,76 78,40 32,76 Blei Gehalt (%) 2,76 3,23 2,87 3,22 Rückgewinnung (%) 91 90 91 91 Produktion (in Tausend Pfund) 7.815 8.924 15.990 17.760 Verkauftes Metall (in 000 lbs) 9.714 9.183 16.753 18.382 Erzielter Preis ($/lb) 0,88 0,88 0,89 0,89 Zink Gehalt (%) 4,26 4,63 4,24 4,82 Wiedergewinnung (%) 91 91 91 91 Produktion (in Tausend Pfund) 12.037 12.851 23.563 26.623 Verkauftes Metall (in 1.000 Pfund) 12.707 12.283 23.724 26.109 Erzielter Preis ($/lb) 1,57 1,20 1,25 1,25 Stückkosten Cash-Kosten ($/oz Ag-Äquivalent)(1,2) 27,77 15,16 28,80 13,92 Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Ag-Äquivalent)(1,2) 44,89 21,73 44,68 20,17 Investitionsausgaben (in Tausend $) (3) Laufende Investitionen 5.779 1.988 8.020 3.602 Dauerhafte Mietverträge 1.150 741 2.284 1.372 Wachstumskapital 123 305 199 554

1 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent werden jeweils anhand der realisierten Metallpreise für den jeweiligen Zeitraum berechnet.

2 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung sowie im MD&A, die dem verkürzten Zwischenabschluss des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 beigefügt ist und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, für eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen.

3 Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen.

Vierteljährliche operative und finanzielle Highlights

Im zweiten Quartal 2026 produzierte die Caylloma-Mine 231.294 Unzen Silber bei einem durchschnittlichen Erzgehalt von 62 g/t, was einem Rückgang von 4 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht.

Die Blei- und Zinkproduktion belief sich im Quartal auf 7,8 Millionen Pfund bzw. 12,0 Millionen Pfund. Die Durchschnittsgehalte lagen bei 2,76 % Pb und 4,26 % Zn, was einem Rückgang von 15 % bzw. 8 % im Vergleich zum gleichen Quartal des Jahres 2025 entspricht. Die niedrigeren Gehalte entsprachen dem Abbauplan.

Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 27,77 $ gegenüber 15,16 $ im zweiten Quartal 2025. Die höheren Kosten pro Unze in diesem Quartal waren in erster Linie auf höhere realisierte Silberpreise und deren Auswirkungen auf die Berechnung der verkauften Unzen Silberäquivalent zurückzuführen.

Die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro Unze zahlbaren Silberäquivalents stiegen im zweiten Quartal 2026 um 107 % auf 44,89 $, verglichen mit 21,73 $ im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Der Anstieg im Quartal resultierte aus höheren Cash-Kosten pro Unze, einem Anstieg der Aufbereitungsgebühren aus Konzentratverkäufen, geringeren Unzen Silberäquivalents aufgrund höherer Silberpreise sowie einem Anstieg der Ausgaben für Investitionsprojekte.

Zum 30. Juni 2026 war das Projekt zur Erweiterung der Kapazität der Abraumlagerstätte Nr. 3 in der Caylloma-Mine zu 28 % abgeschlossen und verlief planmäßig.

Telefonkonferenz und Webcast

Eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanz- und Betriebsergebnisse findet am Donnerstag, dem 6. August 2026, um 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit statt. Die Telefonkonferenz wird von Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO, Luis D. Ganoza, Finanzvorstand, David Whittle, Chief Operating Officer – Westafrika, und Cesar Velasco, Chief Operating Officer – Lateinamerika, geleitet.

Aktionäre, Analysten, Medienvertreter und interessierte Investoren sind eingeladen, die Live-Telefonkonferenz zu verfolgen, indem sie sich unter https://www.webcaster5.com/Webcast/Page/1696/54329 in den Webcast einloggen oder sich kurz vor Beginn der Konferenz telefonisch einwählen.

Details zur Telefonkonferenz:

Datum: Donnerstag, 6. August 2026

Uhrzeit: 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit

Einwahlnummer (gebührenfrei): +1.888.506.0062

Einwahlnummer (international): +1.973.528.0011

Zugangscode: 233185

Nummer für die Aufzeichnung (gebührenfrei): +1.877.481.4010

Nummer für die Aufzeichnung (international): +1.919.882.2331

Passwort für die Aufzeichnung: 54329

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht bis zum 20. August 2026 zur Verfügung. Die Aufzeichnung des Webcasts steht bis Freitag, den 6. August 2027, zur Verfügung. Darüber hinaus wird ein Transkript der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens archiviert.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und Explorationsaktivitäten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Aktivitäten und Beziehungen. Wir fördern Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsamen Mehrwert für unsere Stakeholder. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Vorstandsmitglied

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person

Eric Chapman, Senior Vice President of Technical Services, ist als Geowissenschaftler bei der Association of Professional Engineers and Geoscientists der Provinz British Columbia (Registrierungsnummer 36328) zugelassen und fungiert als qualifizierte Person des Unternehmens (gemäß der Definition in National Instrument 43-101). Herr Chapman hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt sowie die zugrunde liegenden Daten verifiziert.

Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Finanzkennzahlen und -kennziffern offengelegt, die nicht gemäß den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards („IFRS“) definiert sind und nicht im Jahresabschluss des Unternehmens ausgewiesen werden, darunter unter anderem: Gesamtkosten; Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold; All-in-Sustaining-Kosten; All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold; All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent; All-in-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold; Produktions-Cash-Kosten pro Unze Goldäquivalent; Cash-Kosten pro verkaufter, abrechnungsfähiger Unze Silberäquivalent; All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter, abrechnungsfähiger Unze Silberäquivalent; All-in-Cash-Kosten pro verkaufter, abrechnungsfähiger Unze Silberäquivalent; Sustaining-Kapital; Wachstumskapital; freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit; bereinigtes Nettoergebnis; bereinigtes zurechenbares Nettoergebnis; bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge und Betriebskapital.

Diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Nicht-IFRS-Kennzahlen werden in der Bergbauindustrie häufig als Leistungsbenchmarks angegeben und vom Management zur Überwachung und Bewertung der operativen Leistung des Unternehmens sowie seiner Fähigkeit zur Generierung von Cash verwendet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Investoren neben den gemäß IFRS erstellten Finanzkennzahlen und -kennziffern auch diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und -Kennziffern zur Bewertung der Unternehmensleistung heranziehen. Diese Kennzahlen haben jedoch keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Finanzkennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen veröffentlicht werden. Dementsprechend sollten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Kennzahlen und Kennziffern zur Leistung des Unternehmens betrachtet werden.

Um ein besseres Verständnis dieser vom Unternehmen berechneten Kennzahlen und Verhältnisse zu ermöglichen, werden im Folgenden Erläuterungen gegeben. Siehe außerdem den Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ im Lagebericht des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 („ -Lagebericht für das 2. Quartal 2026“), der durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen wird, um weitere Informationen zu jeder in dieser Pressemitteilung offengelegten Nicht-IFRS-Finanzkennzahl und Nicht-IFRS-Kennzahl zu erhalten, einschließlich einer Erläuterung ihrer Zusammensetzung; eine Erläuterung, inwiefern diese Kennzahlen und Kennziffern für einen Investor nützliche Informationen liefern. Der Lagebericht für das 2. Quartal 2026 kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar im Profil des Unternehmens abgerufen werden. Das Unternehmen hat diese Kennzahlen für alle dargestellten Zeiträume einheitlich berechnet, mit Ausnahme der folgenden Punkte:

Die Berechnung des bereinigten EBITDA wurde dahingehend angepasst, dass Nutzungsrechtszahlungen nicht mehr berücksichtigt werden. Die Unternehmensleitung hat sich für diese Änderung entschieden, um die Berechnung zu vereinfachen und eine bessere Angleichung an unsere Wettbewerber zu erreichen, um die Vergleichbarkeit zu verbessern

Überleitung der Verschuldung zur Gesamtnettoverschuldung zum 30. Juni 2026

(in Millionen US-Dollar, mit Ausnahme des Verhältnisses von Gesamtnettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA) 30. Juni 2026 Wandelanleihen 2024 172,5 Abzüglich: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Finanzanlagen (606,7) Nettoverschuldung insgesamt (434,2)

Ergebnis bis zum zurechenbaren bereinigten Nettoergebnis für die drei Monate bis zum 31. März 2026 sowie für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 und 2025

Drei Monate zum Sechs Monate zum 30. Juni Konzern (in Millionen US-Dollar) 30. Juni 2026 30. Juni 2025 31. März 2026 2026 2025 Den Aktionären zurechenbarer Jahresüberschuss 75,5 37,3 111,0 186,5 95,8 Anpassungen, nach Steuern: Aufgegebene Geschäftsbereiche – 3,6 – – (22,3) Abschreibung von Mineralgrundstücken – 2,0 – – 2,0 Bestandsanpassung – – – – (0,2) Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten – 1,8 – – 5,1 Zurechenbarer bereinigter Jahresüberschuss 75,5 44,7 111,0 186,5 80,4 Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen addieren

Überleitung des Jahresüberschusses zum bereinigten EBITDA für das am 31. März 2026 endende Quartal sowie für die am 30. Juni 2026 und 2025 endenden drei und sechs Monate

Drei Monate zum Sechs Monate zum 30. Juni, Konsolidiert (in Millionen US-Dollar) 30. Juni 2026 30. Juni 2025 31. März 2026 2026 2025 Jahresüberschuss 83,7 44,1 119,9 203,7 108,8 Anpassungen: Rückstellungen für kommunale Unterstützungsleistungen und Abgrenzungen – – – – (0,2) Aufgegebene Geschäftsbereiche – 3,6 – – (22,3) Bestandsanpassung – – (0,1) (0,1) – Netto-Finanzposten 2,1 3,4 1,9 4,0 6,5 Abschreibungen und Wertminderungen 44,0 48,0 45,9 89,9 93,0 Ertragsteuern 71,0 33,7 58,4 129,4 49,0 Kapitalerträge – (1,7) – – (1,7) Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erträge) 0,0 – (7,0) (7,0) – Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten (0,0) 2,2 (0,2) (0,3) 2,7 Bereinigtes EBITDA 200,8 133,3 218,8 419,6 235,8 Umsatz 318,4 230,4 342,5 660,9 425,5 EBITDA-Marge 63 % 58 % 64 % 63 % 55 %

Die Zahlen ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe

Überleitung des Netto-Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit zum freien Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit für die drei Monate bis zum 31. März 2026 sowie für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 und 2025

Drei Monate, endend am Sechs Monate zum 30. Juni, Konzern (in Millionen US-Dollar) 30. Juni 2026 30. Juni 2025 31. März 2026 2026 2025 Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 138,3 67,3 209,4 347,6 193,7 Zugänge bei Grundstücken, Anlagen und Ausrüstung (67,9) (47,0) (45,3) (113,2) (86,6) Zahlungen für Leasingverpflichtungen (9,0) (6,4) (6,9) (15,8) (12,4) Freier Cashflow 61,4 13,9 157,2 218,6 94,7 Wachstumskapital 31,3 15,6 17,4 48,7 31,0 Aufgegebene Geschäftsbereiche – 26,2 – – (7,7) Gewinn aus Blue-Chip-Swap-Anlagen – – – – 1,3 Vorschüsse und Sonstiges (7,0) 1,7 (0,6) (7,6) 4,8 Freier Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen 85,7 57,4 174,0 259,7 124,1

Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen addieren

Überleitung der Umsatzkosten zu den Cash-Kosten pro verkaufter GEO für die drei Monate bis zum 31. März 2026 sowie für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 und 2025

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent – 1. Quartal 2026 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Lindero Séguéla Caylloma GEO-Cash-Kosten Umsatzkosten 41.678 73.004 15.952 130.634 Abschreibungen und Wertminderungen (14.933) (26.099) (3.643) (44.675) Lizenzgebühren und Steuern (63) (18.389) (471) (18.923) Nebenprodukten zugeordnete Kosten (1.253) – – (1.253) Sonstiges 69 – (840) (771) Aufbereitungs- und Veredelungskosten – – 1.899 1.899 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 25.498 28.516 12.897 66.911 Verkaufte Unzen Goldäquivalent 21.111 42.054 7.230 70.395 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz) 1.208 678 1.784 951 Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 4.884 $/oz Au, 82,69 $/oz Ag, 1.918 $/t Pb und 3.246 $/t Zn berechnet Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent – 2. Quartal 2026 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Lindero Séguéla Caylloma GEO-Cash-Kosten Umsatzkosten 46.434 68.260 20.258 134.952 Abschreibungen und Wertminderungen (15.155) (23.406) (4.475) (43.036) Lizenzgebühren und Steuern (93) (16.685) (456) (17.234) Nebenprodukten zugeordnete Kosten (1.492) – – (1.492) Sonstiges 15 – (761) (746) Aufbereitungs- und Veredelungskosten – – 2.272 2.272 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 29.709 28.169 16.838 74.716 Verkaufte Unzen Goldäquivalent 20.359 41.677 10.249 72.285 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz) 1.459 676 1.643 1.034 Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 4.447 $/oz Au, 75,22 $/oz Ag, 1.930 $/t Pb und 3.464 $/t Zn berechnet Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent – 2. Quartal 2025 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Lindero Séguéla Caylloma GEO-Cash-Kosten Umsatzkosten 40.939 66.660 17.793 125.392 Abschreibungen und Wertminderungen (13.331) (29.934) (4.268) (47.533) Lizenzgebühren und Steuern (92) (11.152) (295) (11.539) Nebenprodukten zugeordnete Kosten (762) – – (762) Sonstiges 59 – (663) (604) Aufbereitungs- und Veredelungskosten – – 28 28 Anfallende Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 26.813 25.574 12.595 64.982 Verkaufte Unzen Goldäquivalent 23.350 38.144 8.484 69.978 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz) 1.148 670 1.485 929 Das Goldäquivalent wurde unter Verwendung der realisierten Goldpreise von 3.307 $/oz Au, 33,8 $/oz Ag, 1.945 $/t Pb und 2.640 $/t Zn für das 2. Quartal 2025 berechnet Aufgrund von Rundungen können sich bei den Zahlen Abweichungen ergeben.

Überleitung der Umsatzkosten zu den All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen für die drei Monate bis zum 31. März 2026 sowie für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 und 2025

AISC pro verkaufter Goldäquivalent-Unze – 1. Quartal 2026 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Lindero Séguéla Caylloma Konzern GEO AISC Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 25.498 28.516 12.897 – 66.911 Lizenzgebühren und Steuern 63 18.389 471 – 18.923 Mitbestimmung der Arbeitnehmer – – 1.273 – 1.273 Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen 3.005 3.952 893 17.780 25.630 Sonstiges – 874 – – 874 Gesamt-Cash-Kosten 28.566 51.731 15.534 17.780 113.611 Erhaltungskapital(1) 9.066 22.281 3.374 – 34.721 Gewinne aus Blue Chips (Investitionstätigkeit)(1) – – – – – Gesamtkosten 37.632 74.012 18.908 17.780 148.332 Verkaufte Unzen Goldäquivalent 21.111 42.054 7.230 – 70.395 Gesamtkosten pro Unze 1.783 1.760 2.615 – 2.107 Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 4.884 $/oz Au, 82,69 $/oz Ag, 1.918 $/t Pb und 3.246 $/t Zn berechnet Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben. (1) Auf Cash-Basis dargestellt.

AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent – 2. Quartal 2026 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Lindero Séguéla Caylloma Konzern GEO AISC Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 29.709 28.169 16.838 – 74.716 Lizenzgebühren und Steuern 93 16.685 456 – 17.234 Mitbestimmung der Arbeitnehmer – – 914 – 914 Allgemeines und Verwaltung 3.023 3.486 2.080 9.044 17.633 Sonstiges – – – – – Gesamt-Cash-Kosten 32.825 48.340 20.288 9.044 110.497 Betriebskapital(1) 13.284 25.220 6.929 – 45.433 Gewinne aus Blue Chips (Investitionstätigkeit)(1) – – – – – Gesamtkosten 46.109 73.560 27.217 9.044 155.930 Verkaufte Unzen Goldäquivalent 20.359 41.677 10.249 – 72.285 Gesamtkosten pro Unze 2.265 1.765 2.656 – 2.157 Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 4.447 $/oz Au, 75,22 $/oz Ag, 1.930 $/t Pb und 3.464 $/t Zn berechnet Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben. (1) Auf Cash-Basis dargestellt.

AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent – 2. Quartal 2025 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Lindero Séguéla Caylloma Konzern GEO AISC Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 26.813 25.574 12.595 – 64.982 Lizenzgebühren und Steuern 92 11.152 295 – 11.539 Mitbestimmung der Arbeitnehmer – – 760 – 760 Allgemeines und Verwaltung 2.577 3.038 1.672 13.175 20.462 Sonstiges – – – – – Gesamt-Cash-Kosten 29.482 39.764 15.322 13.175 97.743 Erhaltungskapital(1) 12.147 22.549 2.729 – 37.425 Gewinne aus Blue Chips (Investitionstätigkeit)(1) – – – – – Gesamtkosten 41.629 62.313 18.051 13.175 135.168 Verkaufte Unzen Goldäquivalent 23.350 38.144 8.484 – 69.978 Gesamtkosten pro Unze 1.783 1.634 2.128 – 1.932 Das Goldäquivalent wurde unter Verwendung der realisierten Goldpreise von 3.307 $/oz Au, 33,8 $/oz Ag, 1.945 $/t Pb und 2.640 $/t Zn für das 2. Quartal 2025 berechnet Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben. (1) Auf Cash-Basis dargestellt.

Überleitung der Umsatzkosten zu den Cash-Kosten pro verkaufter, zahlbarer Unze Silberäquivalent für die drei Monate bis zum 31. März 2026 sowie für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 und 2025

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent – 1. Quartal 2026 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Caylloma Umsatzkosten 15.952 Abschreibungen und Amortisationen (3.643) Lizenzgebühren und Steuern (471) Sonstiges (840) Aufbereitungs- und Raffinationskosten 1.899 Anfallende Cash-Kosten pro verkauftem Silberäquivalent 12.897 Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2) 426.253 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz) 30,26 (1) Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 59,5:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:95,1 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:56,2 Pfund berechnet. (2) Das Silberäquivalent wird anhand der erzielten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und erzielte Preise. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent – 2. Quartal 2026 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Caylloma Umsatzkosten 20.258 Abschreibungen und Amortisationen (4.475) Lizenzgebühren und Steuern (456) Sonstiges (761) Aufbereitungs- und Raffinationskosten 2.272 Cash-Kosten pro verkauftem Silberäquivalent 16.838 Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2) 606.343 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz) 27,77 (1) Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Zugrundelegung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 63,1:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:86,1 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:47,9 Pfund berechnet. (2) Das Silberäquivalent wird anhand der erzielten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und erzielte Preise. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent – 2. Quartal 2025 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Caylloma Umsatzkosten 17.793 Abschreibungen und Amortisationen (4.268) Lizenzgebühren und Steuern (295) Sonstiges (663) Aufbereitungs- und Raffinationskosten 28 Anfallende Cash-Kosten pro verkauftem Silberäquivalent 12.595 Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2) 830.824 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz) 15,16 1 Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Zugrundelegung eines Verhältnisses von Silber zu Blei von 1:35,5 Pfund und eines Verhältnisses von Silber zu Zink von 1:24,7 Pfund berechnet. 2 Das Silberäquivalent wird anhand der erzielten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und erzielte Preise Die Zahlen wurden angepasst, um das Nutzungsrecht herauszurechnen. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Summierung der Zahlen Abweichungen ergeben.

Überleitung der All-in-Sustaining-Cash-Kosten und der All-in-Cash-Kosten pro verkaufter, abrechnungsfähiger Unze Silberäquivalent für die drei Monate bis zum 31. März 2026 sowie für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 und 2025

AISC pro verkaufter Unze Silberäquivalent – 1. Quartal 2026 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Caylloma Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent 12.897 Lizenzgebühren und Steuern 471 Arbeitnehmerbeteiligung 1.273 Allgemeine und Verwaltungskosten 893 Gesamt-Cash-Kosten 15.534 Erhaltungsinvestitionen(3) 3.374 Gesamt-Sustaining-Kosten 18.908 Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2) 426.253 Gesamtkosten pro Unze 44,36 (1) Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 59,5:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:95,1 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:56,2 Pfund berechnet. (2) Das Silberäquivalent wird anhand der erzielten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und erzielte Preise. (3) Auf Cash-Basis dargestellt.

AISC pro verkaufter Unze Silberäquivalent – 2. Quartal 2026 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Caylloma Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent 16.838 Lizenzgebühren und Steuern 456 Mitarbeiterbeteiligung 914 Allgemeine und Verwaltungskosten 2.080 Gesamt-Cash-Kosten 20.288 Erhaltungsinvestitionen(3) 6.929 Gesamtkosten 27.217 Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2) 606.343 Gesamtkosten pro Unze 44,89 (1) Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 63,1:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:86,1 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:47,9 Pfund berechnet. (2) Das Silberäquivalent wird anhand der erzielten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und erzielte Preise. (3) Auf Cash-Basis dargestellt.

AISC pro verkaufter Unze Silberäquivalent – 2. Quartal 2025 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Caylloma Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent 12.595 Lizenzgebühren und Steuern 295 Mitarbeiterbeteiligung 760 Allgemeine und Verwaltungskosten 1.672 Gesamt-Cash-Kosten 15.322 Erhaltungsinvestitionen(3) 2.729 Gesamt-Sustaining-Kosten 18.051 Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2) 830.824 Gesamtkosten pro Unze 21,73 1 Die verkaufte Silberäquivalentmenge wird anhand eines Verhältnisses von Silber zu Blei von 1:35,5 Pfund und eines Verhältnisses von Silber zu Zink von 1:24,7 Pfund berechnet. 2 Das Silberäquivalent wird anhand der erzielten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und erzielte Preise (3) Auf Cash-Basis dargestellt.

Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen und laufenden Aktivitäten des Unternehmens finden Sie im ungeprüften verkürzten Zwischenkonzernabschluss für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2026 und 2025 endeten, sowie in der dazugehörigen MD&A für das zweite Quartal 2026. Diese Dokumente sind auf der Website von Fortuna unter www.fortunamining.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgarwww.sec.gov/edgar abrufbar

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe-Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; die Erwartung des Unternehmens, dass es auf dem richtigen Weg ist, seine Produktionsprognose für 2026 zu erfüllen; Aussagen zu den erwarteten Wachstumsbereichen des Unternehmens, einschließlich des Erweiterungsprojekts in Séguéla, das eine Steigerung der Jahresproduktion in der Mine vorsieht; den erwarteten Bau des Diamba-Sud-Projekts sowie Aussagen zur Wirtschaftlichkeit des Projekts, wie sie in der Machbarkeitsstudie des Projekts dargestellt sind; Erwartungen hinsichtlich einer gesteigerten konsolidierten Produktion infolge des Werkserweiterungsprojekts in Séguéla und des geplanten Baus einer Mine im Rahmen des Diamba-Sud-Projekts; Erwartungen, dass die Betriebskosten des Unternehmens ab dem zweiten Quartal 2026 sinken und bis zum Jahresende innerhalb der Kostenprognose liegen werden; Veränderungen in der Geschäftsleitung des Unternehmens mit Wirkung zum 1. September 2026; die Geschäftsstrategie, Pläne und Aussichten des Unternehmens; die Eignung der Bergwerke und Mineralgrundstücke des Unternehmens; Schätzungen der Mineralressourcen und -reserven, Metallausbeuten, Konzentratgehalt und -qualität; Änderungen von Steuersätzen und Steuergesetzen, Genehmigungsanforderungen, erwartete Genehmigungen und sonstige Angelegenheiten. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie „geschätzt“, „erwartet“, „voraussichtlich“, „potenziell“, „offen“, „zukünftig“, „angenommen“, „prognostiziert“, „verwendet“, „detailliert“, „war“, „Gewinn“, „geplant“, „widerspiegelnd“, „wird“, „enthaltend“, „verbleibend“, „zu sein“ oder durch Aussagen, dass Ereignisse „könnten“ oder „sollten“ eintreten oder erreicht werden, sowie durch ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten, erkannt werden.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören auch Finanzprognosen und andere zukunftsgerichtete Kennzahlen in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit, einschließlich Verweise auf finanzielle und geschäftliche Aussichten sowie zukünftige Betriebsergebnisse, einschließlich der Produktion, sowie Kostenprognosen und der erwarteten zukünftigen finanziellen Entwicklung. Diese Informationen, die als zukunftsorientierte Finanzinformationen oder Finanzprognosen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend „FOFI“) angesehen werden können, wurden von der Unternehmensleitung genehmigt und basieren auf Annahmen, die nach Ansicht der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser FOFI unter Berücksichtigung der Branchen-, Geschäfts- und Finanzlage sowie der Pläne und Aussichten des Unternehmens und seiner Geschäftstätigkeit und Liegenschaften angemessen waren. Diese Prognosen dienen der Beschreibung der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Dennoch werden die Leser darauf hingewiesen, dass diese Informationen in hohem Maße subjektiv sind und nicht als zwingender Hinweis auf zukünftige Ergebnisse herangezogen werden sollten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Prognosen abweichen können. FOFI stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar und unterliegen denselben Annahmen, Unsicherheiten, Risikofaktoren und Einschränkungen, wie sie im Folgenden dargelegt sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralaufbereitung; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven; Unsicherheiten hinsichtlich der Kapital- und Betriebskosten, Produktionspläne und wirtschaftlichen Erträge; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und der Projektentwicklung; Gefahren für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz; Gefahren und Risiken im Zusammenhang mit Abraumhalden, Haufenlaugungsanlagen und Halden für taubes Gestein; Ausfälle kritischer Infrastruktur; Unsicherheiten im Zusammenhang mit neuen Bergbaubetrieben; Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunkts der Erteilung von Genehmigungen für neue Projekte, wie beispielsweise der Abbaugenehmigung für das Projekt „Diamba Sud“, oder für die Erweiterung bestehender Projekte, wie beispielsweise der Umweltgenehmigung für den Untertagebau in der Lagerstätte „Sunbird“ im Bergwerk „Séguéla“; Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Rückführung von Geldern aufgrund von Devisenkontrollen; Umweltbelange, einschließlich der Aufrechterhaltung, Erlangung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen sowie potenzieller Haftungsansprüche; die Unfähigkeit, Nachhaltigkeits-, Umwelt-, Diversitäts- oder Sicherheitsziele, -vorgaben und -strategien (einschließlich der Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen) zu erreichen; Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens geltenden Vorschriften; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie beispielsweise dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, dem Konflikt zwischen dem Iran und Israel sowie den USA und dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas, sowie deren mögliche Auswirkungen auf die globale Wirtschaftstätigkeit, die sich wiederum auf die Betriebs- und Investitionsbudgets des Unternehmens auswirken könnten, einschließlich des Diamba-Sud-Projekts und des Ausbaus der Verarbeitungsanlage in Séguéla; Risiken im Zusammenhang mit der Kündigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung des Übereinkommens Nr. 169 der Internationalen Arbeitsorganisation („ILO“); dem Aufbau und der Pflege guter Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung infolge von sozialen Medien und anderen webbasierten Anwendungen; potenzieller Widerstand gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten sowie Erweiterungsprojekte wie den Ausbau der Aufbereitungsanlage in Séguéla zu erhalten; erhebliche Abhängigkeit der Einnahmen von der Mine Séguéla und der Mine Lindero; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Integration der vom Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerte; Wertminderungen; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Unsicherheiten hinsichtlich potenzieller Interessenkonflikte, an denen Vorstandsmitglieder und Führungskräfte des Unternehmens beteiligt sind; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit des Unternehmens von lokalen Rechtsberatern und Beratern sowie der Erfahrung seines Managements und seines Vorstands in ausländischen Rechtsordnungen; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung des US-amerikanischen Sarbanes-Oxley-Gesetzes durch das Unternehmen; Risiken im Zusammenhang mit den Vorschriften zur Bekämpfung von Korruption im Ausland und den Gesetzen zur Bekämpfung von Bestechung; laufende und potenzielle Rechtsverfahren; Unsicherheiten hinsichtlich der allgemeinen wirtschaftlichen Lage; Risiken im Zusammenhang mit Pandemien, Epidemien und Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit sowie deren mögliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, auf seine Lieferkette zuzugreifen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte zu transportieren; sowie Auswirkungen auf die Mitarbeiter des Unternehmens und die lokalen Gemeinschaften, die alle die Betriebsfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen können; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Vorschriften und Beschränkungen in Bezug auf Importe; die Verhängung von Handelszöllen und die Auswirkungen, die diese auf den Betrieb des Unternehmens haben könnten; hohe Inflationsraten; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Rohstoff-Termin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Wechselkursschwankungen sowie Devisen- und Währungsbeschränkungen; die Nichteinhaltung von Auflagen im Rahmen der Kreditfazilität oder ein Ausfallereignis, das die Liquidität des Unternehmens verringern und dessen Geschäftstätigkeit beeinträchtigen könnte; Steuerprüfungen und Nachveranlagungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten hinsichtlich der Aufbereitungsgebühren für Konzentrate und der Transportkosten; die Angemessenheit der vom Unternehmen für die Renaturierung von Flächen bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von IT-Systemen, die Störungen, Schäden, Ausfällen sowie Risiken bei der Implementierung und Integration ausgesetzt sind; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur und der Bedingungen des Klimawandels; Risiken im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zum Klimawandel; Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Sammelgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada)); unsere Fähigkeit, physische Risiken und Übergangsrisiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu bewältigen und unsere Geschäftsstrategie erfolgreich an eine globale Wirtschaft mit geringen CO₂-Emissionen anzupassen; Risiken im Zusammenhang mit der Volatilität des Kurses der Stammaktien des Unternehmens; Verwässerungseffekte durch weitere Eigenkapital- oder Wandelanleihefinanzierungen; Risiken im Zusammenhang mit einer künftigen unzureichenden Liquidität infolge eines Kursrückgangs der Stammaktien des Unternehmens; Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, künftig Dividenden auszuschütten; Risiken im Zusammenhang mit dem Markt für die Wertpapiere des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit den Wandelanleihen des Unternehmens; sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Vollstreckung etwaiger US-amerikanischer Urteile, die gegen das Unternehmen ergehen könnten; sowie jene Faktoren, auf die im Abschnitt „Risiken und Ungewissheiten“ in diesem MD&A sowie im Abschnitt „Risikofaktoren“ in unserem Jahresinformationsformular für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und unter www.sedarplus.ca verfügbar ist, sowie bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) als Teil des Formulars 40-F des Unternehmens eingereicht wurde und unter www.sec.gov/edgar.shtml verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcen- und -reservenabschätzungen des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Liegenschaften betreffen, sowie keine Änderungen der Produktionsschätzungen (die von der Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Zeitpläne für die Gewinnung und Schätzungen der Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); geopolitische Unsicherheiten, die sich auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens auswirken könnten; die erwarteten Entwicklungen bei den Mineralienpreisen und Wechselkursen; dass es dem Unternehmen gelingen wird, die Auswirkungen der Inflation auf sein Geschäft und seinen Betrieb abzumildern; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die den Betrieb des Unternehmens, die Fähigkeit zur Erfüllung aktueller und zukünftiger Verpflichtungen sowie die hierin dargelegten sonstigen Annahmen beeinträchtigen; Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Warnhinweis für US-amerikanische Anleger bezüglich der Schätzungen von Reserven und Ressourcen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Schätzungen von Reserven und Ressourcen wurden gemäß dem „National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects“ („NI 43-101“) und den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt. NI 43-101 ist eine von den Canadian Securities Administrators entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen zu Mineralprojekten durch kanadische Unternehmen festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in der technischen Offenlegung enthaltenen Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen gemäß NI 43-101 und den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, weichen von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission ab, und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Mineralreserven und -ressourcen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

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Die Fortuna Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 8,20EUR auf Tradegate (06. August 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.