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    Fortuna gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt

    Fortuna gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    (Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, die Beträge in den Tabellen in Millionen, sofern nicht anders angegeben)

     

    Fortuna liefert starke Ergebnisse für das zweite Quartal; gut aufgestellt für die nächste Wachstumsphase

     

    Vancouver, British Columbia / 5. August 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) („Fortuna“ oder das „Unternehmen“) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mini ... - hat heute seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt gegeben.

     

    (Die Ergebnisse der Projekte San Jose und Yaramoko des Unternehmens wurden aus den Vergleichszahlen für 2025 ausgeschlossen, da diese im zweiten Quartal 2025 veräußert wurden.)

     

    Jorge Ganoza, Präsident und CEO von Fortuna, erklärte: „Fortuna hat erneut ein starkes Produktionsquartal hingelegt und einen freien Cashflow aus laufendem Geschäft in Höhe von 85,7 Millionen Dollar sowie ein bereinigtes EBITDA von 200,8 Millionen Dollar bei einer robusten EBITDA-Marge von 63 % erzielt. Das zweite Quartal dürfte unseren höchsten AISC des Jahres darstellen, der in der zweiten Jahreshälfte mit dem Abschluss wichtiger Investitionsprojekte in Lindero wieder sinken wird. Gleichzeitig beobachten wir den Kostendruck durch externe Faktoren, darunter an den Goldpreis gekoppelte Lizenzgebühren, Kraftstoffkosten, Inflation und die makroökonomischen Bedingungen in Argentinien, sowie die möglichen Auswirkungen auf unsere Kostenprognose für das Jahr.“

     

    Herr Ganoza fuhr fort: „Wir haben zudem wichtige Meilensteine für unsere organischen Wachstumsprojekte erreicht, darunter die Vorlage der Machbarkeitsstudie für Diamba Sud und die Baubeschlussfassung für die Erweiterung der Anlage in Séguéla. Zusammen werden diese beiden Projekte unsere Produktion um 60 % auf über 500.000 Unzen pro Jahr steigern.“

     

    Herr Ganoza fasste zusammen: „Das Quartal hat zudem die Stärke unseres Portfolios unter Beweis gestellt, da wir unsere Wachstumsprojekte finanziert, eine solide Bilanz aufrechterhalten und dennoch genügend Liquiditätsüberschuss erwirtschaftet haben, um den Aktionären durch Aktienrückkäufe 82,1 Millionen US-Dollar zurückzugeben.“

     

    Highlights des zweiten Quartals

     

    Liquidität und Cashflow

     

    • Freier Cashflow1  aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 85,7 Millionen US-Dollar; ein Rückgang um 88,3 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal, der hauptsächlich auf den Zeitpunkt von Steuerzahlungen zurückzuführen ist 
    • 123,7 Millionen US-Dollar Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals bzw. 0,41 US-Dollar pro Aktie; ein Rückgang um 89,6 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal, der hauptsächlich auf den Zeitpunkt der Steuerzahlungen zurückzuführen ist
    • Liquidität von 756,7 Mio. US-Dollar und eine Netto-Cash-Position von 435 Mio. US-Dollar; die starke Bilanz unterstützt den gleichzeitigen Bau der Werkserweiterung in Séguéla und des Diamba-Sud-Projekts

     

    Rentabilität

     

    • Bereinigter zurechenbarer Jahresüberschuss1  von 75,5 Mio. US-Dollar bzw. 0,25 US-Dollar unverwässertem Ergebnis je Aktie; ein Rückgang um 0,11 US-Dollar je Aktie gegenüber dem Vorquartal, bedingt durch den gesunkenen Goldpreis und einen höheren effektiven Steuersatz
    • Bereinigtes EBITDA1  von 200,8 Mio. US-Dollar bei einer Marge von 63 %; ein Rückgang um 18,0 Mio. US-Dollar gegenüber dem Vorquartal, der in erster Linie auf niedrigere Goldpreise zurückzuführen ist

     

    Ausschüttung an die Aktionäre

     

    • Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen durch den Rückkauf von 10,8 Millionen Aktien 106,6 Millionen US-Dollar an die Aktionäre zurückgeführt (82,1 Millionen US-Dollar im 2. Quartal 2026)

     

    Operativ

     

    • Goldäquivalentproduktion2  von 72.217 Unzen; das Unternehmen liegt weiterhin auf Kurs, seine jährliche Produktionsprognose zu erreichen
    • Konsolidierte Cash-Kosten pro Unze Goldäquivalent („GEO“)1  von 1.034 US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 951 US-Dollar im Vorquartal
    • Konsolidierte AISC pro GEO1  von 2.157 US-Dollar für das 2. Quartal 2026, ein Anstieg gegenüber 2.107 US-Dollar im Vorquartal.  Im Vergleich zu den Annahmen in unserer Jahresprognose enthalten die AISC einen Einfluss externer Faktoren in Höhe von 49 US-Dollar sowie einmalige operative Posten in Höhe von 115 US-Dollar. 
    • Wir erwarten, dass die AISC in der zweiten Jahreshälfte einen Abwärtstrend verzeichnen werden. Ohne Berücksichtigung externer Faktoren gehen wir davon aus, dass sich die von uns beeinflussbaren Stückkosten innerhalb der Bandbreite unserer Gesamtjahresprognose nach unten entwickeln werden. Externe Kostenfaktoren, darunter metallpreisgebundene Lizenzgebühren, makroökonomische Faktoren in Argentinien und Dieselpreise, stellen weiterhin potenzielle Risiken für unseren Gesamtjahresausblick  dar. 
    • Die Gesamtquote der meldepflichtigen Unfälle lag im Quartal bei 1,21.

     

    Wachstum und Geschäftsentwicklung

     

    • Die Machbarkeitsstudie für Diamba Sud wurde vorgelegt und bestätigt ein wirtschaftlich solides Projekt als Anker für unsere nächste Wachstumsphase. Siehe die Pressemitteilung vom 29. Juni 2026 „Fortuna legt solide Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal vor: IRR nach Steuern von 60 % und NPV5% von 1 Mrd. US-Dollar bei einem Preis von 3.500 US-Dollar/Unze“.
    • Es wurde eine endgültige Investitionsentscheidung für den Ausbau der Anlage in Séguéla getroffen, um das Potenzial der Mine auszuschöpfen und den Weg für eine Produktion von über 200.000 Unzen pro Jahr zu ebnen. Siehe die Pressemitteilung vom 29. Juli 2026 „Fortuna genehmigt eine Kapazitätserweiterung um 30 % für die Goldmine Séguéla in der Elfenbeinküste“.
    • Am 28. Juli 2026 erwarb das Unternehmen 5.695.312 Stammaktien von Awalé Resources Limited („Awalé“), einem Mineralexplorationsunternehmen in der Elfenbeinküste, für 3,4 Millionen Dollar, wodurch sich die Beteiligung des Unternehmens auf 20.732.905 Stammaktien von Awalé erhöhte und Fortunas Beteiligungsanteil an Awalé bei etwa 14,7 % blieb

     

    Beförderungen im Management

     

    • Mit Wirkung zum 1. September wird Luis Dario Ganoza von seiner derzeitigen Position als Finanzvorstand zum Präsidenten befördert, und Kevin O’Reilly wird von seiner derzeitigen Position als Vizepräsident für Finanzen und Rechnungswesen zum Finanzvorstand befördert. Luis und Kevin sind seit 20 bzw. 5 Jahren bei Fortuna tätig, und diese Beförderungen spiegeln die nächste Wachstumsphase des Unternehmens wider, das sich darauf vorbereitet, den Bau des Diamba-Sud-Projekts voranzutreiben, die Erweiterung der Mine Séguéla durchzuführen und seine umfassenderen Wachstumsziele weiter zu verfolgen.

     

    Konsolidierte Ergebnisse für das zweite Quartal 2026

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate, endend am

     

     

     

    Sechs Monate zum 30. Juni,

    (in Millionen US-Dollar)

     

    31. März 2026

     

    30. Juni 2026

     

    30. Juni 2025

     

    2. Quartal Veränderung in %

     

    2026

     2025

     

    Veränderung in %

    BETRIEBSSTATISTIKEN

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    GEO-Produktion aus fortgeführten Geschäftsbereichen(1)(2)

     

     72.872

     

    72.217

     

    71.229

     

    1 %

     

    145.089

     

    141.615

     

    2 %

    Cash-Kosten aus fortgeführten Geschäftsbereichen ($/oz GEO) (1)(2)

     

     951

     

     1.034

     

     929

     

    11 %

     

     993

     

     899

     

    10 %

    AISC aus fortgeführten Geschäftsbereichen (USD/oz GEO) (1)(2)

     

     2.107

     

     2.157

     

     1.932

     

    12 %

     

     2.134

     

     1.846

     

    16 %

    Realisierter Goldpreis ($/oz)

     

     4.884

     

     4.447

     

     3.307

     

    34 %

     

     4.667

     

     3.103

     

    50 %

    FINANZIELLE HIGHLIGHTS

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Umsatz

     

     342,5

     

     318,4

     

     230,4

     

    38 %

     

     660,9

     

     425,5

     

    55 %

    Zurechenbarer Jahresüberschuss aus fortgeführten Geschäftsbereichen

     

     111,0

     

     75,5

     

     42,6

     

    77 %

     

     186,5

     

     78,1

     

    139 %

    Den Aktionären zurechenbares Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen – unverwässert

     

     0,36

     

     0,25

     

     0,14

     

    79 %

     

     0,62

     

     0,25

     

    148 %

    Bereinigtes EBITDA(1)

     

     218,8

     

     200,8

     

     133,3

     

    51 %

     

     419,6

     

     235,8

     

    78 %

    CASHFLOW UND INVESTITIONEN

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche

     

     209,4

     

     138,3

     

     92,7

     

    49 %

     

     347,6

     

     181,7

     

    91 %

    Freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (1)

     

     174,0

     

     85,7

     

     57,4

     

    49 %

     

     259,7

     

     124,1

     

    109 %

    Investitionen(3)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erhaltungsinvestitionen

     

     27,9

     

     36,6

     

     31,4

     

    17 %

     

     64,5

     

     54,0

     

    19 %

    Laufende Mietverträge

     

     6,8

     

     8,9

     

     6,0

     

    48 %

     

     15,7

     

     10,9

     

    44 %

    Wachstumskapital

     

     17,4

     

     31,3

     

     15,6

     

    101 %

     

     48,7

     

     31,0

     

    57 %

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    30. Juni 2026

     

    31. Dez. 2025

     

    Veränderung in %

    Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Finanzanlagen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     606,7

     

     554,0

     

    10 %

    Nettoliquiditätsposition (ohne Akkreditive)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     756,7

     

     704,0

     

    7 %

    Den Fortuna-Aktionären zurechenbares Eigenkapital

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     1.767,0

     

     1.677,0

     

    5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (1) Eine Erläuterung zur Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung sowie im Lagebericht zum verkürzten Konzernzwischenabschluss des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 und für die drei Monate bis zum 31. März 2026, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde.

    (2) Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 4.447 $/oz Au, 75,22 $/oz Ag, 1.930 $/t Pb und 3.464 $/t Zn für das zweite Quartal 2026 berechnet.  Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 3.307 $/oz Au, 33,77 $/oz Ag, 1.945 $/t Pb und 2.640 $/t Zn für das zweite Quartal 2025 berechnet.Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 4.884 $/oz Au, 82,69 $/oz Ag, 1.918 $/t Pb und 3.246 $/t Zn für das 1. Quartal 2026 berechnet. Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 4.667 $/oz Au, 78,32 $/oz Ag, 1.925 $/t Pb und 3.363 $/t Zn für das Jahr bis zum aktuellen Zeitpunkt 2026 berechnet.  Der Goldäquivalentwert wurde anhand der realisierten Preise für Gold von 3.103 $/oz Au, 32,8 $/oz Ag, 1.958 $/t Pb und 2.747 $/t Zn für das Jahr bis zum 31. März 2025 berechnet.

    (3) Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen

    Aufgrund von Rundungen können sich bei den Zahlen Abweichungen ergeben

     

     

     

     

    Ergebnisse des zweiten Quartals 2026

     

    2. Quartal 2026 im Vergleich zum 1. Quartal 2026 („Q1 2026“)

     

    Cash-Kosten pro Unze und AISC

     

    Die Cash-Kosten pro verkauftem GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen beliefen sich im 2. Quartal 2026 auf 1.034 US-Dollar, was einem Anstieg um 83 US-Dollar gegenüber den im 1. Quartal 2026 verzeichneten 951 US-Dollar entspricht; die All-in-Sustaining-Kosten pro GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen beliefen sich auf 2.157 US-Dollar, was einem Anstieg um 49 US-Dollar gegenüber den im Vorquartal verzeichneten 2.107 US-Dollar entspricht. Im Vergleich zu den zugrunde liegenden Jahresprognosen enthalten die AISC einen Einfluss externer Faktoren in Höhe von 49 $ sowie einmalige operative Posten in Höhe von ca. 115 $; die externen Faktoren bestanden hauptsächlich aus 41 $ aufgrund der Aufwertung des argentinischen Pesos in unserer Mine Lindero, 37 $ höheren Lizenzgebühren aufgrund der Goldpreise, 24 $ aufgrund höherer Dieselpreise und inflationärer Auswirkungen auf die Einheitspreise der Auftragnehmer, teilweise ausgeglichen durch 48 $ aus einem Rückgang der aktienbasierten Vergütung. Interne Faktoren standen hauptsächlich im Zusammenhang mit der Stilllegung zur Modernisierung des Vorbrechers in Lindero und den Mobilisierungskosten für einen zusätzlichen Bergbauauftragnehmer in Séguéla.  

     

    Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

     

    Der den Anteilseignern zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 75,5 Mio. US-Dollar, verglichen mit 111,0 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2026.

     

    Bereinigt um einmalige Posten belief sich der bereinigte zurechenbare Nettogewinn auf 75,5 Mio. US-Dollar bzw. 0,25 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 111,0 Mio. US-Dollar bzw. 0,36 US-Dollar je Aktie im ersten Quartal 2026. Der Rückgang war in erster Linie auf niedrigere realisierte Goldpreise, einen höheren effektiven Steuersatz von 46 % im Vergleich zu 33 % im ersten Quartal 2026 sowie höhere Kosten pro GEO zurückzuführen. Der realisierte Goldpreis lag im zweiten Quartal 2026 bei 4.447 US-Dollar pro Unze, verglichen mit 4.884 US-Dollar im ersten Quartal 2026. Der höhere effektive Steuersatz resultierte größtenteils aus höheren latenten Steuern bei Lindero, die auf die Abwertung des argentinischen Pesos zurückzuführen waren. Die höheren Kosten pro GEO waren hauptsächlich auf die Auswirkungen gestiegener Kosten bei Lindero aufgrund der realen Aufwertung des argentinischen Pesos sowie auf einmalige Posten im Quartal und höhere Lizenzgebühren bei Séguéla zurückzuführen.

     

    Wechselkurse

     

    Im 2. Quartal 2026 verzeichnete das Unternehmen einen Wechselkursverlust von 6,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 2,1 Millionen US-Dollar im 1. Quartal 2026. Der Wechselkursverlust resultierte aus dem Kauf von US-Dollar in Argentinien zum Zwecke der Rückführung sowie aus Schwankungen des Euro-Kurses und den Auswirkungen auf die in westafrikanischen Franken gehaltenen Bar- und Mehrwertsteuerguthaben in der Elfenbeinküste.

     

    Cashflow

     

    Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals belief sich auf 123,7 Millionen US-Dollar bzw. 0,41 US-Dollar pro Aktie. Nach Bereinigung um das Betriebskapital betrug der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Quartal 138,3 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 71,1 Millionen US-Dollar gegenüber 209,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026 entspricht. Der Rückgang war in erster Linie auf geringere Umsätze sowie höhere Steuerzahlungen in Höhe von 69,7 Millionen US-Dollar aufgrund des Zeitpunkts der Ratenzahlungen zurückzuführen, was teilweise durch positive Veränderungen im Betriebskapital in Höhe von 14,7 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2026 gegenüber negativen 4,0 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026 ausgeglichen wurde.

     

    Der freie Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im 2. Quartal 2026 auf 85,7 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 88,3 Millionen US-Dollar gegenüber 174,0 Millionen US-Dollar im 1. Quartal 2026 entspricht und auf geringere Zahlungsströme aus der betrieblichen Tätigkeit sowie höhere Investitionen zur Erhaltung der Anlagen und Vorauszahlungen an Auftragnehmer zurückzuführen ist.

     

    Im zweiten Quartal 2026 beliefen sich die Gesamtinvestitionen des Unternehmens auf 67,9 Millionen US-Dollar, wovon 36,6 Millionen US-Dollar als Erhaltungsinvestitionen und 31,3 Millionen US-Dollar als Nicht-Erhaltungsinvestitionen klassifiziert wurden. Die nicht-erhaltenden Investitionsausgaben setzten sich hauptsächlich aus 10,9 Millionen US-Dollar für das Projekt „Diamba Sud“, 10,6 Millionen US-Dollar für die Exploration von Brownfields und Greenfields sowie 5 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Earn-in-Vereinbarung für das Projekt „Quartzstone“ in Guyana zusammen.

     

    2. Quartal 2026 im Vergleich zum 2. Quartal 2025

     

    Cash-Kosten pro Unze und AISC

     

    Die konsolidierten Cash-Kosten pro GEO stiegen im 2. Quartal 2026 auf 1.034 US-Dollar, was einem Anstieg um 105 US-Dollar gegenüber den im 2. Quartal 2025 verzeichneten 929 US-Dollar entspricht. Der Anstieg war auf höhere Kosten bei Lindero sowie auf die Auswirkungen höherer Silberpreise auf die Berechnung der GEOs bei Caylloma zurückzuführen. Die höheren Kosten bei Lindero waren hauptsächlich auf die reale Aufwertung des argentinischen Pesos, höhere Dieselkosten, ein geringeres produziertes Goldvolumen und höhere Betriebskosten im Zusammenhang mit Wartungsarbeiten während der geplanten 30-tägigen Stilllegung des Primärbrechers zurückzuführen.

     

    Die Gesamt-Sustaining-Kosten pro GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen stiegen im zweiten Quartal 2026 um 225 USD auf 2.157 USD, ausgehend von 1.932 USD im zweiten Quartal 2025. Dieser Anstieg resultierte in erster Linie aus den oben beschriebenen höheren Cash-Kosten, höheren Investitionsausgaben (CAPEX) und Sustaining-Leasingzahlungen sowie höheren Lizenzgebühren aufgrund gestiegener Goldpreise. Dies wurde teilweise durch höhere verkaufte GEOs ausgeglichen.

     

    Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

     

    Der den Anteilseignern zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf 75,5 Millionen US-Dollar bzw. 0,25 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 42,6 Millionen US-Dollar bzw. 0,14 US-Dollar je Aktie im zweiten Quartal 2025.

     

    Bereinigt um einmalige Posten belief sich der bereinigte den Anteilseignern zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen auf 75,5 Mio. US-Dollar bzw. 0,25 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 44,7 Mio. US-Dollar bzw. 0,15 US-Dollar je Aktie im zweiten Quartal 2025. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere realisierte Goldpreise und ein leicht höheres verkauftes Goldvolumen zurückzuführen, was jedoch teilweise durch höhere Cash-Kosten pro GEO, wie oben erläutert, sowie durch höhere Lizenzgebühren im Zusammenhang mit den höheren Goldpreisen ausgeglichen wurde. Der durchschnittliche Goldpreis lag im zweiten Quartal 2026 bei 4.447 US-Dollar pro Unze, verglichen mit 3.307 US-Dollar pro Unze im zweiten Quartal 2025.  Weitere Posten, die sich gegen den höheren Umsatz auswirkten, waren ein Wechselkursverlust von 6,3 Millionen US-Dollar gegenüber einem Gewinn von 2,3 Millionen US-Dollar im Vergleichszeitraum sowie ein höherer effektiver Steuersatz von 46 % gegenüber 41 % im zweiten Quartal 2025. 

     

    Abschreibungen und Wertminderungen

     

    Die Abschreibungen und Wertminderungen sanken um 4,3 Mio. US-Dollar auf 44,0 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 48,3 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Die Abschreibungen pro GEO gingen vor allem aufgrund des Anstiegs der Mineralreserven in Séguéla zurück und wurden teilweise durch höhere Abschreibungen pro GEO in Lindero ausgeglichen, die auf eine im dritten Quartal 2025 verbuchte Wertaufholung in Höhe von 52,7 Millionen Dollar zurückzuführen waren. Die Abschreibungen im Berichtszeitraum umfassten 11,5 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation aus der Übernahme von Roxgold im Jahr 2021.

     

    Cashflow

     

    Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im Quartal auf 138,3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 45,6 Millionen US-Dollar gegenüber den im zweiten Quartal 2025 ausgewiesenen 92,7 Millionen US-Dollar entspricht. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere Umsätze sowie ein positives Betriebs -Kapital in Höhe von 14,5 Millionen US-Dollar zurückzuführen – im Vergleich zu minus 4,2 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025 –, was jedoch durch höhere Steuerzahlungen im zweiten Quartal 2026 in Höhe von 42,9 Millionen US-Dollar ausgeglichen wurde.

     

    Der freie Cashflow aus dem laufenden Geschäft belief sich im 2. Quartal 2026 auf 85,7 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 28,3 Millionen US-Dollar gegenüber den im 2. Quartal 2025 ausgewiesenen 57,4 Millionen US-Dollar entspricht. Der Anstieg war hauptsächlich auf den oben beschriebenen höheren Cashflow aus dem operativen Geschäft zurückzuführen, der teilweise durch höhere laufende Investitionsausgaben ausgeglichen wurde.

     

    Bergwerk Séguéla, Elfenbeinküste

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate bis zum 30. Juni,

     

     

    Sechs Monate, endend am 30. Juni

     

       

     

    2026

       

     

     2025

       

     

    2026

       

     

     2025

    Bergbauproduktion

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Verarbeitete Tonnen

     

     

     421.464

     

     

     429.184

     

     

     852.417

     

     

     873.188

    Durchschnittliche Menge an zerkleinerten Tonnen pro Tag

     

     

     4.581

     

     

     4.665

     

     

     4.683

     

     

     4.798

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gold

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gehalt (g/t)

     

     

     3,46

     

     

     3,00

     

     

     3,33

     

     

     2,88

    Ausbeute (%)

     

     

     92

     

     

     93

     

     

     93

     

     

     93

    Produktion (oz)

     

     

     41.683

     

     

     38.186

     

     

     83.699

     

     

     76.686

    Verkauftes Metall (oz)

     

     

     41.677

     

     

     38.144

     

     

     83.731

     

     

     76.583

    Realisierter Preis ($/oz)

     

     

     4.456

     

     

     3.315

     

     

     4.682

     

     

     3.101

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Stückkosten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten ($/oz Au)(1)

     

     

     676

     

     

     670

     

     

     677

     

     

     660

    Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)(1)

     

     

     1.765

     

     

     1.634

     

     

     1.762

     

     

     1.461

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Investitionsausgaben (in Tausend $)(2)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erhaltungsinvestitionen

     

     

     18.729

     

     

     18.065

     

     

     36.746

     

     

     26.678

    Dauerhafte Mietverträge

     

     

     6.491

     

     

     4.484

     

     

     10.755

     

     

     8.123

    Wachstumskapital

     

     

     10.594

     

     

     5.538

     

     

     17.238

     

     

     14.745

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1Die Cash-Kosten und die All-in-Sustaining-Cash-Kosten sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Erläuterung zur Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung sowie im Lagebericht zum verkürzten Konzernzwischenabschluss des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde.

    2  Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen.

     

    Operative und finanzielle Highlights des Quartals

     

    Im zweiten Quartal 2026 förderte Séguéla aus den Gruben Antenna, Ancien, Koula und Sunbird insgesamt 433.231 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 3,06 g/t Au und einem geschätzten Goldgehalt von 42.555 Unzen. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 5.902.142 Tonnen Abraum abgebaut, was zu einem Abraumverhältnis von 13,6:1 führte. Darüber hinaus wurden im Quartal bei Sunbird South 731.647 Tonnen Abraum abgebaut, um Zugang zur Position des Untertage-Eingangs zu erhalten.

     

    Im zweiten Quartal 2026 verarbeitete Séguéla 421.464 Tonnen Erz und produzierte dabei 41.683 Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Gehalt von 3,46 g/t Au. Dies entspricht einem Rückgang der Erzmenge um 2 % und einem Anstieg des durchschnittlichen Gehalts um 15 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die verarbeitete Erzmenge lag leicht unter dem Wert des Vorquartals, was auf eine planmäßige Auskleidungserneuerung der Mühle während des Berichtszeitraums zurückzuführen ist.

     

    Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich auf 676 $ und lagen damit auf einem vergleichbaren Niveau wie die 670 $ im zweiten Quartal 2025, da höhere Betriebskosten durch die gestiegene Produktion ausgeglichen wurden.

     

    Die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 1.765 $, verglichen mit 1.634 $ im zweiten Quartal 2025. Der Anstieg resultierte in erster Linie aus höheren Lizenzgebühren aufgrund gestiegener realisierter Goldpreise.

     

    Bergwerk Lindero, Argentinien

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate bis zum 30. Juni,

     

     

    Sechs Monate bis zum 30. Juni

     

       

     

    2026

       

     

     2025

       

     

    2026

       

     

     2025

    Bergbauproduktion

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Auf die Laugungsplatte aufgebrachte Tonnen

     

     

     1.558.750

     

     

     1.828.520

     

     

     3.084.036

     

     

     3.581.536

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gold

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gehalt (g/t)

     

     

     0,64

     

     

     0,57

     

     

     0,63

     

     

     0,56

    Produktion (oz)

     

     

     20.829

     

     

     23.550

     

     

     42.374

     

     

     43.870

    Verkauftes Metall (oz)

     

     

     20.404

     

     

     23.487

     

     

     41.587

     

     

     42.142

    Realisierter Preis ($/oz)

     

     

     4.422

     

     

     3.293

     

     

     4.633

     

     

     3.108

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Stückkosten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten ($/oz Au)(1)

     

     

     1.459

     

     

     1.148

     

     

     1.331

     

     

     1.147

    Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)(1)

     

     

     2.265

     

     

     1.783

     

     

     2.019

     

     

     1.839

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Investitionsausgaben (in Tausend $)(2)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erhaltungsinvestitionen

     

     

     12.053

     

     

     11.356

     

     

     19.722

     

     

     23.718

    Dauerhafte Mietverträge

     

     

     1.231

     

     

     791

     

     

     2.628

     

     

     1.373

    Wachstumskapital

     

     

     4.083

     

     

     1.827

     

     

     4.798

     

     

     2.134

     

    1 Die Cash-Kosten und die All-in-Sustaining-Cash-Kosten sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Erläuterung zur Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung sowie im Lagebericht, der dem verkürzten Konzernzwischenabschluss des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 beigefügt ist und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde.

    2  Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen.

     

    Operative und finanzielle Highlights des Quartals

     

    Im zweiten Quartal 2026 wurden insgesamt 1.558.750 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,64 g/t auf die Haufenlaugungsplatte aufgebracht, was geschätzten 32.008 Unzen Gold entspricht. Die geförderte Erzmenge betrug 1,38 Millionen Tonnen bei einem Abraumverhältnis von 1,81:1. Im ersten Halbjahr 2026 hat Lindero etwa 95 % der für diesen Zeitraum geplanten Unzen auf die Laugungshalde aufgebracht, die erforderlich sind, um den Mittelwert der jährlichen Produktionsprognose zu erreichen.

     

    Die Goldproduktion von Lindero belief sich im Quartal auf 20.829 Unzen, verglichen mit 23.550 Unzen im Vergleichszeitraum. Der Produktionsrückgang war darauf zurückzuführen, dass Lindero wichtige Investitionsprojekte zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Zerkleinerungsanlage abschloss, was eine geplante 30-tägige Stilllegung des Primärbrechers zum Austausch seiner Stahlfundamente erforderte.

     

    Die Cash-Kosten pro Unze Gold beliefen sich im Quartal auf 1.459 US-Dollar, verglichen mit 1.148 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Der Anstieg der Cash-Kosten war in erster Linie auf die geringere Goldproduktion und höhere Wartungskosten im Zusammenhang mit der 30-tägigen Stilllegung des Primärbrechers sowie auf die reale Aufwertung des argentinischen Pesos, die zu einem Anstieg der Kosten in US-Dollar führte, und auf steigende Dieselpreise zurückzuführen.

     

    Im zweiten Quartal 2026 stiegen die AISC pro verkaufter Unze Gold auf 2.265 US-Dollar, verglichen mit 1.783 US-Dollar im Vergleichszeitraum des Jahres 2025. Der Anstieg der AISC war auf geringere verkaufte, abrechnungspflichtige Unzen und höhere Produktions-Cash-Kosten zurückzuführen.

     

    Bergwerk Caylloma, Peru

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate bis zum 30. Juni,

     

     

    Sechs Monate bis zum 30. Juni

     

       

     

    2026

       

     

     2025

       

     

    2026

       

     

     2025

    Bergbauproduktion

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Verarbeitete Tonnen

     

     

     141.337

     

     

     138.471

     

     

     278.038

     

     

     275.130

    Durchschnittlich verarbeitete Tonnen pro Tag

     

     

     1.588

     

     

     1.556

     

     

     1.571

     

     

     1.555

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Silber

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gehalt (g/t)

     

     

     62

     

     

     64

     

     

     67

     

     

     65

    Ausbeute (%)

     

     

     82

     

     

     84

     

     

     82

     

     

     83

    Produktion (oz)

     

     

     231.294

     

     

     240.621

     

     

     488.897

     

     

     483.614

    Verkauftes Metall (oz)

     

     

     281.433

     

     

     247.429

     

     

     481.782

     

     

     497.713

    Realisierter Preis ($/oz)

     

     

     75,33

     

     

     33,76

     

     

     78,40

     

     

     32,76

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Blei

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gehalt (%)

     

     

     2,76

     

     

     3,23

     

     

     2,87

     

     

     3,22

    Rückgewinnung (%)

     

     

     91

     

     

     90

     

     

     91

     

     

     91

    Produktion (in Tausend Pfund)

     

     

     7.815

     

     

     8.924

     

     

     15.990

     

     

     17.760

    Verkauftes Metall (in 000 lbs)

     

     

     9.714

     

     

     9.183

     

     

     16.753

     

     

     18.382

    Erzielter Preis ($/lb)

     

     

     0,88

     

     

     0,88

     

     

     0,89

     

     

     0,89

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Zink

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gehalt (%)

     

     

     4,26

     

     

     4,63

     

     

     4,24

     

     

     4,82

    Wiedergewinnung (%)

     

     

     91

     

     

     91

     

     

     91

     

     

     91

    Produktion (in Tausend Pfund)

     

     

     12.037

     

     

     12.851

     

     

     23.563

     

     

     26.623

    Verkauftes Metall (in 1.000 Pfund)

     

     

     12.707

     

     

     12.283

     

     

     23.724

     

     

     26.109

    Erzielter Preis ($/lb)

     

     

     1,57

     

     

     1,20

     

     

     1,25

     

     

     1,25

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Stückkosten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten ($/oz Ag-Äquivalent)(1,2)

     

     

     27,77

     

     

     15,16

     

     

     28,80

     

     

     13,92

    Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Ag-Äquivalent)(1,2)

     

     

     44,89

     

     

     21,73

     

     

     44,68

     

     

     20,17

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Investitionsausgaben (in Tausend $) (3)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Laufende Investitionen

     

     

     5.779

     

     

     1.988

     

     

     8.020

     

     

     3.602

    Dauerhafte Mietverträge

     

     

     1.150

     

     

     741

     

     

     2.284

     

     

     1.372

    Wachstumskapital

     

     

     123

     

     

     305

     

     

     199

     

     

     554

    1 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent werden jeweils anhand der realisierten Metallpreise für den jeweiligen Zeitraum berechnet.

    2  Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung sowie im MD&A, die dem verkürzten Zwischenabschluss des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 beigefügt ist und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, für eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen.

    3 Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen.

     

    Vierteljährliche operative und finanzielle Highlights

     

    Im zweiten Quartal 2026 produzierte die Caylloma-Mine 231.294 Unzen Silber bei einem durchschnittlichen Erzgehalt von 62 g/t, was einem Rückgang von 4 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht.

     

    Die Blei- und Zinkproduktion belief sich im Quartal auf 7,8 Millionen Pfund bzw. 12,0 Millionen Pfund. Die Durchschnittsgehalte lagen bei 2,76 % Pb und 4,26 % Zn, was einem Rückgang von 15 % bzw. 8 % im Vergleich zum gleichen Quartal des Jahres 2025 entspricht. Die niedrigeren Gehalte entsprachen dem Abbauplan.

     

    Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 27,77 $ gegenüber 15,16 $ im zweiten Quartal 2025. Die höheren Kosten pro Unze in diesem Quartal waren in erster Linie auf höhere realisierte Silberpreise und deren Auswirkungen auf die Berechnung der verkauften Unzen Silberäquivalent zurückzuführen.

     

    Die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro Unze zahlbaren Silberäquivalents stiegen im zweiten Quartal 2026 um 107 % auf 44,89 $, verglichen mit 21,73 $ im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Der Anstieg im Quartal resultierte aus höheren Cash-Kosten pro Unze, einem Anstieg der Aufbereitungsgebühren aus Konzentratverkäufen, geringeren Unzen Silberäquivalents aufgrund höherer Silberpreise sowie einem Anstieg der Ausgaben für Investitionsprojekte.

     

    Zum 30. Juni 2026 war das Projekt zur Erweiterung der Kapazität der Abraumlagerstätte Nr. 3 in der Caylloma-Mine zu 28 % abgeschlossen und verlief planmäßig.

     

     

    Telefonkonferenz und Webcast

     

    Eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanz- und Betriebsergebnisse findet am Donnerstag, dem 6. August 2026, um 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit statt. Die Telefonkonferenz wird von Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO, Luis D. Ganoza, Finanzvorstand, David Whittle, Chief Operating Officer – Westafrika, und Cesar Velasco, Chief Operating Officer – Lateinamerika, geleitet.

     

    Aktionäre, Analysten, Medienvertreter und interessierte Investoren sind eingeladen, die Live-Telefonkonferenz zu verfolgen, indem sie sich unter https://www.webcaster5.com/Webcast/Page/1696/54329 in den Webcast einloggen oder sich kurz vor Beginn der Konferenz telefonisch einwählen.

     

    Details zur Telefonkonferenz:

     

    Datum: Donnerstag, 6. August 2026

    Uhrzeit: 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit

     

    Einwahlnummer (gebührenfrei): +1.888.506.0062

    Einwahlnummer (international): +1.973.528.0011

    Zugangscode: 233185

     

    Nummer für die Aufzeichnung (gebührenfrei): +1.877.481.4010

    Nummer für die Aufzeichnung (international): +1.919.882.2331

    Passwort für die Aufzeichnung: 54329

     

    Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht bis zum 20. August 2026 zur Verfügung. Die Aufzeichnung des Webcasts steht bis Freitag, den 6. August 2027, zur Verfügung. Darüber hinaus wird ein Transkript der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens archiviert.

     

    Über Fortuna Mining Corp.

     

    Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und Explorationsaktivitäten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Aktivitäten und Beziehungen. Wir fördern Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsamen Mehrwert für unsere Stakeholder. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

     

    IM NAMEN DES VORSTANDS

     

    Jorge A. Ganoza

    Präsident, CEO und Vorstandsmitglied

    Fortuna Mining Corp.

    Investor Relations:

    Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Qualifizierte Person

     

    Eric Chapman, Senior Vice President of Technical Services, ist als Geowissenschaftler bei der Association of Professional Engineers and Geoscientists der Provinz British Columbia (Registrierungsnummer 36328) zugelassen und fungiert als qualifizierte Person des Unternehmens (gemäß der Definition in National Instrument 43-101). Herr Chapman hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt sowie die zugrunde liegenden Daten verifiziert.

     

    Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen

     

    Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Finanzkennzahlen und -kennziffern offengelegt, die nicht gemäß den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards („IFRS“) definiert sind und nicht im Jahresabschluss des Unternehmens ausgewiesen werden, darunter unter anderem: Gesamtkosten; Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold; All-in-Sustaining-Kosten; All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold; All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent; All-in-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold; Produktions-Cash-Kosten pro Unze Goldäquivalent; Cash-Kosten pro verkaufter, abrechnungsfähiger Unze Silberäquivalent; All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter, abrechnungsfähiger Unze Silberäquivalent; All-in-Cash-Kosten pro verkaufter, abrechnungsfähiger Unze Silberäquivalent; Sustaining-Kapital; Wachstumskapital; freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit; bereinigtes Nettoergebnis; bereinigtes zurechenbares Nettoergebnis; bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge und Betriebskapital.

     

    Diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Nicht-IFRS-Kennzahlen werden in der Bergbauindustrie häufig als Leistungsbenchmarks angegeben und vom Management zur Überwachung und Bewertung der operativen Leistung des Unternehmens sowie seiner Fähigkeit zur Generierung von Cash verwendet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Investoren neben den gemäß IFRS erstellten Finanzkennzahlen und -kennziffern auch diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und -Kennziffern zur Bewertung der Unternehmensleistung heranziehen. Diese Kennzahlen haben jedoch keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Finanzkennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen veröffentlicht werden. Dementsprechend sollten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Kennzahlen und Kennziffern zur Leistung des Unternehmens betrachtet werden.

     

    Um ein besseres Verständnis dieser vom Unternehmen berechneten Kennzahlen und Verhältnisse zu ermöglichen, werden im Folgenden Erläuterungen gegeben. Siehe außerdem den Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ im Lagebericht des Unternehmens für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 („ -Lagebericht für das 2. Quartal 2026“), der durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen wird, um weitere Informationen zu jeder in dieser Pressemitteilung offengelegten Nicht-IFRS-Finanzkennzahl und Nicht-IFRS-Kennzahl zu erhalten, einschließlich einer Erläuterung ihrer Zusammensetzung; eine Erläuterung, inwiefern diese Kennzahlen und Kennziffern für einen Investor nützliche Informationen liefern. Der Lagebericht für das 2. Quartal 2026 kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar im Profil des Unternehmens abgerufen werden. Das Unternehmen hat diese Kennzahlen für alle dargestellten Zeiträume einheitlich berechnet, mit Ausnahme der folgenden Punkte:

     

    • Die Berechnung des bereinigten EBITDA wurde dahingehend angepasst, dass Nutzungsrechtszahlungen nicht mehr berücksichtigt werden. Die Unternehmensleitung hat sich für diese Änderung entschieden, um die Berechnung zu vereinfachen und eine bessere Angleichung an unsere Wettbewerber zu erreichen, um die Vergleichbarkeit zu verbessern 

     

    Überleitung der Verschuldung zur Gesamtnettoverschuldung zum 30. Juni 2026

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (in Millionen US-Dollar, mit Ausnahme des Verhältnisses von Gesamtnettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    30. Juni

    2026

    Wandelanleihen 2024

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     172,5

    Abzüglich: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Finanzanlagen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     (606,7)

    Nettoverschuldung insgesamt

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     (434,2)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Ergebnis bis zum zurechenbaren bereinigten Nettoergebnis für die drei Monate bis zum 31. März 2026 sowie für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 und 2025

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate zum

     

    Sechs Monate zum 30. Juni

    Konzern (in Millionen US-Dollar)

     

    30. Juni 2026

     

    30. Juni 2025

     

    31. März 2026

     

    2026

     

     2025

    Den Aktionären zurechenbarer Jahresüberschuss

     

     75,5

     

     37,3

     

     111,0

     

     186,5

     

     95,8

    Anpassungen, nach Steuern:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aufgegebene Geschäftsbereiche

     

     

     

     3,6

     

     

     

     

     

     (22,3)

    Abschreibung von Mineralgrundstücken

     

     

     

     2,0

     

     

     

     

     

     2,0

    Bestandsanpassung

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     (0,2)

    Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten

     

     

     

     1,8

     

     

     

     

     

     5,1

    Zurechenbarer bereinigter Jahresüberschuss

     

     75,5

     

     44,7

     

     111,0

     

     186,5

     

     80,4

    Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen addieren

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Überleitung des Jahresüberschusses zum bereinigten EBITDA für das am 31. März 2026 endende Quartal sowie für die am 30. Juni 2026 und 2025 endenden drei und sechs Monate

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate zum

     

    Sechs Monate zum 30. Juni,

    Konsolidiert (in Millionen US-Dollar)

     

    30. Juni 2026

     

    30. Juni 2025

     

    31. März 2026

     

    2026

     

     2025

    Jahresüberschuss

     

     83,7

     

     44,1

     

     119,9

     

     203,7

     

     108,8

    Anpassungen:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rückstellungen für kommunale Unterstützungsleistungen und Abgrenzungen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     (0,2)

    Aufgegebene Geschäftsbereiche

     

     

     

     3,6

     

     

     

     

     

     (22,3)

    Bestandsanpassung

     

     

     

     

     

     (0,1)

     

     (0,1)

     

     

    Netto-Finanzposten

     

     2,1

     

     3,4

     

     1,9

     

     4,0

     

     6,5

    Abschreibungen und Wertminderungen

     

     44,0

     

     48,0

     

     45,9

     

     89,9

     

     93,0

    Ertragsteuern

     

     71,0

     

     33,7

     

     58,4

     

     129,4

     

     49,0

    Kapitalerträge

     

     

     

     (1,7)

     

     

     

     

     

     (1,7)

    Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erträge)

     

     0,0

     

     

     

     (7,0)

     

     (7,0)

     

     

    Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten

     

     (0,0)

     

     2,2

     

     (0,2)

     

     (0,3)

     

     2,7

    Bereinigtes EBITDA

     

     200,8

     

     133,3

     

     218,8

     

     419,6

     

     235,8

    Umsatz

     

     318,4

     

     230,4

     

     342,5

     

     660,9

     

     425,5

    EBITDA-Marge

     

    63 %

     

    58 %

     

    64 %

     

    63 %

     

    55 %

    Die Zahlen ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe

     

    Überleitung des Netto-Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit zum freien Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit für die drei Monate bis zum 31. März 2026 sowie für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 und 2025

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate, endend am

     

    Sechs Monate zum 30. Juni,

    Konzern (in Millionen US-Dollar)

     

    30. Juni 2026

     

    30. Juni 2025

     

    31. März 2026

     

    2026

     

     2025

    Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

     

     138,3

     

     67,3

     

     209,4

     

     347,6

     

     193,7

    Zugänge bei Grundstücken, Anlagen und Ausrüstung

     

     (67,9)

     

     (47,0)

     

     (45,3)

     

     (113,2)

     

     (86,6)

    Zahlungen für Leasingverpflichtungen

     

     (9,0)

     

     (6,4)

     

     (6,9)

     

     (15,8)

     

     (12,4)

    Freier Cashflow

     

     61,4

     

     13,9

     

     157,2

     

     218,6

     

     94,7

    Wachstumskapital

     

     31,3

     

     15,6

     

     17,4

     

     48,7

     

     31,0

    Aufgegebene Geschäftsbereiche

     

     

     

     26,2

     

     

     

     

     

     (7,7)

    Gewinn aus Blue-Chip-Swap-Anlagen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     1,3

    Vorschüsse und Sonstiges

     

     (7,0)

     

     1,7

     

     (0,6)

     

     (7,6)

     

     4,8

    Freier Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen

     

     85,7

     

     57,4

     

     174,0

     

     259,7

     

     124,1

    Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen addieren

     

    Überleitung der Umsatzkosten zu den Cash-Kosten pro verkaufter GEO für die drei Monate bis zum 31. März 2026 sowie für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 und 2025

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent – 1. Quartal 2026

       

     

     

     

     

     

     

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

       

    GEO-Cash-Kosten

    Umsatzkosten

     

     41.678

     

     73.004

     

     15.952

     

     130.634

    Abschreibungen und Wertminderungen

     

     (14.933)

     

     (26.099)

     

     (3.643)

     

     (44.675)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (63)

     

     (18.389)

     

     (471)

     

     (18.923)

    Nebenprodukten zugeordnete Kosten

     

     (1.253)

     

     

     

     

     

     (1.253)

    Sonstiges

     

     69

     

     

     

     (840)

     

     (771)

    Aufbereitungs- und Veredelungskosten

     

     

     

     

     

     1.899

     

     1.899

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     25.498

     

     28.516

     

     12.897

     

     66.911

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     21.111

     

     42.054

     

     7.230

     

     70.395

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz)

     

     1.208

     

     678

     

     1.784

     

     951

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 4.884 $/oz Au, 82,69 $/oz Ag, 1.918 $/t Pb und 3.246 $/t Zn berechnet

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent – 2. Quartal 2026

       

     

     

     

     

     

     

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

       

    GEO-Cash-Kosten

    Umsatzkosten

     

     46.434

     

     68.260

     

     20.258

     

     134.952

    Abschreibungen und Wertminderungen

     

     (15.155)

     

     (23.406)

     

     (4.475)

     

     (43.036)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (93)

     

     (16.685)

     

     (456)

     

     (17.234)

    Nebenprodukten zugeordnete Kosten

     

     (1.492)

     

     

     

     

     

     (1.492)

    Sonstiges

     

     15

     

     

     

     (761)

     

     (746)

    Aufbereitungs- und Veredelungskosten

     

     

     

     

     

     2.272

     

     2.272

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     29.709

     

     28.169

     

     16.838

     

     74.716

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     20.359

     

     41.677

     

     10.249

     

     72.285

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz)

     

     1.459

     

     676

     

     1.643

     

     1.034

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 4.447 $/oz Au, 75,22 $/oz Ag, 1.930 $/t Pb und 3.464 $/t Zn berechnet

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent – 2. Quartal 2025

       

     

     

     

     

     

     

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

       

    GEO-Cash-Kosten

    Umsatzkosten

     

     40.939

     

     66.660

     

     17.793

     

     125.392

    Abschreibungen und Wertminderungen

     

     (13.331)

     

     (29.934)

     

     (4.268)

     

     (47.533)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (92)

     

     (11.152)

     

     (295)

     

     (11.539)

    Nebenprodukten zugeordnete Kosten

     

     (762)

     

     

     

     

     

     (762)

    Sonstiges

     

     59

     

     

     

     (663)

     

     (604)

    Aufbereitungs- und Veredelungskosten

     

     

     

     

     

     28

     

     28

    Anfallende Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     26.813

     

     25.574

     

     12.595

     

     64.982

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     23.350

     

     38.144

     

     8.484

     

     69.978

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz)

     

     1.148

     

     670

     

     1.485

     

     929

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Das Goldäquivalent wurde unter Verwendung der realisierten Goldpreise von 3.307 $/oz Au, 33,8 $/oz Ag, 1.945 $/t Pb und 2.640 $/t Zn für das 2. Quartal 2025 berechnet

    Aufgrund von Rundungen können sich bei den Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

    Überleitung der Umsatzkosten zu den All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen für die drei Monate bis zum 31. März 2026 sowie für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 und 2025

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AISC pro verkaufter Goldäquivalent-Unze – 1. Quartal 2026

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

     

    Konzern

     

    GEO AISC

    Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     25.498

     

     28.516

     

     12.897

     

     

     

     66.911

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     63

     

     18.389

     

     471

     

     

     

     18.923

    Mitbestimmung der Arbeitnehmer

     

     

     

     

     

     1.273

     

     

     

     1.273

    Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen

     

     3.005

     

     3.952

     

     893

     

     17.780

     

     25.630

    Sonstiges

     

     

     

     874

     

     

     

     

     

     874

    Gesamt-Cash-Kosten

     

     28.566

     

     51.731

     

     15.534

     

     17.780

     

     113.611

    Erhaltungskapital(1)

     

     9.066

     

     22.281

     

     3.374

     

     

     

     34.721

    Gewinne aus Blue Chips (Investitionstätigkeit)(1)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gesamtkosten

     

     37.632

     

     74.012

     

     18.908

     

     17.780

     

     148.332

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     21.111

     

     42.054

     

     7.230

     

     

     

     70.395

    Gesamtkosten pro Unze

     

     1.783

     

     1.760

     

     2.615

     

     

     

     2.107

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 4.884 $/oz Au, 82,69 $/oz Ag, 1.918 $/t Pb und 3.246 $/t Zn berechnet

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

    (1) Auf Cash-Basis dargestellt.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent – 2. Quartal 2026

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

     

    Konzern

     

    GEO AISC

    Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     29.709

     

     28.169

     

     16.838

     

     

     

     74.716

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     93

     

     16.685

     

     456

     

     

     

     17.234

    Mitbestimmung der Arbeitnehmer

     

     

     

     

     

     914

     

     

     

     914

    Allgemeines und Verwaltung

     

     3.023

     

     3.486

     

     2.080

     

     9.044

     

     17.633

    Sonstiges

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gesamt-Cash-Kosten

     

     32.825

     

     48.340

     

     20.288

     

     9.044

     

     110.497

    Betriebskapital(1)

     

     13.284

     

     25.220

     

     6.929

     

     

     

     45.433

    Gewinne aus Blue Chips (Investitionstätigkeit)(1)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gesamtkosten

     

     46.109

     

     73.560

     

     27.217

     

     9.044

     

     155.930

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     20.359

     

     41.677

     

     10.249

     

     

     

     72.285

    Gesamtkosten pro Unze

     

     2.265

     

     1.765

     

     2.656

     

     

     

     2.157

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 4.447 $/oz Au, 75,22 $/oz Ag, 1.930 $/t Pb und 3.464 $/t Zn berechnet

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

    (1) Auf Cash-Basis dargestellt.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent – 2. Quartal 2025

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

     

    Konzern

     

    GEO AISC

    Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     26.813

     

     25.574

     

     12.595

     

     

     

     64.982

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     92

     

     11.152

     

     295

     

     

     

     11.539

    Mitbestimmung der Arbeitnehmer

     

     

     

     

     

     760

     

     

     

     760

    Allgemeines und Verwaltung

     

     2.577

     

     3.038

     

     1.672

     

     13.175

     

     20.462

    Sonstiges

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gesamt-Cash-Kosten

     

     29.482

     

     39.764

     

     15.322

     

     13.175

     

     97.743

    Erhaltungskapital(1)

     

     12.147

     

     22.549

     

     2.729

     

     

     

     37.425

    Gewinne aus Blue Chips (Investitionstätigkeit)(1)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gesamtkosten

     

     41.629

     

     62.313

     

     18.051

     

     13.175

     

     135.168

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     23.350

     

     38.144

     

     8.484

     

     

     

     69.978

    Gesamtkosten pro Unze

     

     1.783

     

     1.634

     

     2.128

     

     

     

     1.932

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Das Goldäquivalent wurde unter Verwendung der realisierten Goldpreise von 3.307 $/oz Au, 33,8 $/oz Ag, 1.945 $/t Pb und 2.640 $/t Zn für das 2. Quartal 2025 berechnet

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

    (1) Auf Cash-Basis dargestellt.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Überleitung der Umsatzkosten zu den Cash-Kosten pro verkaufter, zahlbarer Unze Silberäquivalent für die drei Monate bis zum 31. März 2026 sowie für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 und 2025

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent – 1. Quartal 2026

       

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Caylloma

    Umsatzkosten

     

     15.952

    Abschreibungen und Amortisationen

     

     (3.643)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (471)

    Sonstiges

     

     (840)

    Aufbereitungs- und Raffinationskosten

     

     1.899

    Anfallende Cash-Kosten pro verkauftem Silberäquivalent

     

     12.897

    Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2)

     

     426.253

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz)

     

     30,26

     

     

     

    (1) Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 59,5:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:95,1 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:56,2 Pfund berechnet.

    (2) Das Silberäquivalent wird anhand der erzielten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und erzielte Preise.

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent – 2. Quartal 2026

       

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Caylloma

    Umsatzkosten

     

     20.258

    Abschreibungen und Amortisationen

     

     (4.475)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (456)

    Sonstiges

     

     (761)

    Aufbereitungs- und Raffinationskosten

     

     2.272

    Cash-Kosten pro verkauftem Silberäquivalent

     

     16.838

    Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2)

     

     606.343

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz)

     

     27,77

     

     

     

    (1) Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Zugrundelegung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 63,1:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:86,1 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:47,9 Pfund berechnet.

    (2) Das Silberäquivalent wird anhand der erzielten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und erzielte Preise.

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent – 2. Quartal 2025

       

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Caylloma

    Umsatzkosten

     

     17.793

    Abschreibungen und Amortisationen

     

     (4.268)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (295)

    Sonstiges

     

     (663)

    Aufbereitungs- und Raffinationskosten

     

     28

    Anfallende Cash-Kosten pro verkauftem Silberäquivalent

     

     12.595

    Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2)

     

     830.824

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz)

     

     15,16

     

     

     

    1  Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Zugrundelegung eines Verhältnisses von Silber zu Blei von 1:35,5 Pfund und eines Verhältnisses von Silber zu Zink von 1:24,7 Pfund berechnet.

    2  Das Silberäquivalent wird anhand der erzielten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet.  Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und erzielte Preise

    Die Zahlen wurden angepasst, um das Nutzungsrecht herauszurechnen.

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Summierung der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

    Überleitung der All-in-Sustaining-Cash-Kosten und der All-in-Cash-Kosten pro verkaufter, abrechnungsfähiger Unze Silberäquivalent für die drei Monate bis zum 31. März 2026 sowie für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 und 2025

     

     

     

    AISC pro verkaufter Unze Silberäquivalent – 1. Quartal 2026

       

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Caylloma

    Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent

     

     12.897

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     471

    Arbeitnehmerbeteiligung

     

     1.273

    Allgemeine und Verwaltungskosten

     

     893

    Gesamt-Cash-Kosten

     

     15.534

    Erhaltungsinvestitionen(3)

     

     3.374

    Gesamt-Sustaining-Kosten

     

     18.908

    Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2)

     

     426.253

    Gesamtkosten pro Unze

     

     44,36

     

     

     

    (1) Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 59,5:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:95,1 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:56,2 Pfund berechnet.

    (2) Das Silberäquivalent wird anhand der erzielten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und erzielte Preise.

    (3) Auf Cash-Basis dargestellt.

     

     

     

     

     

     

     

    AISC pro verkaufter Unze Silberäquivalent – 2. Quartal 2026

       

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Caylloma

    Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent

     

     16.838

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     456

    Mitarbeiterbeteiligung

     

     914

    Allgemeine und Verwaltungskosten

     

     2.080

    Gesamt-Cash-Kosten

     

     20.288

    Erhaltungsinvestitionen(3)

     

     6.929

    Gesamtkosten

     

     27.217

    Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2)

     

     606.343

    Gesamtkosten pro Unze

     

     44,89

     

     

     

    (1) Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 63,1:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:86,1 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:47,9 Pfund berechnet.

    (2) Das Silberäquivalent wird anhand der erzielten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und erzielte Preise.

    (3) Auf Cash-Basis dargestellt.

     

     

     

     

     

     

     

    AISC pro verkaufter Unze Silberäquivalent – 2. Quartal 2025

       

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Caylloma

    Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent

     

     12.595

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     295

    Mitarbeiterbeteiligung

     

     760

    Allgemeine und Verwaltungskosten

     

     1.672

    Gesamt-Cash-Kosten

     

     15.322

    Erhaltungsinvestitionen(3)

     

     2.729

    Gesamt-Sustaining-Kosten

     

     18.051

    Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2)

     

     830.824

    Gesamtkosten pro Unze

     

     21,73

     

     

     

    1  Die verkaufte Silberäquivalentmenge wird anhand eines Verhältnisses von Silber zu Blei von 1:35,5 Pfund und eines Verhältnisses von Silber zu Zink von 1:24,7 Pfund berechnet.

    2  Das Silberäquivalent wird anhand der erzielten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet.  Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und erzielte Preise

    (3) Auf Cash-Basis dargestellt.

     

     

     

     

    Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen und laufenden Aktivitäten des Unternehmens finden Sie im ungeprüften verkürzten Zwischenkonzernabschluss für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2026 und 2025 endeten, sowie in der dazugehörigen MD&A für das zweite Quartal 2026. Diese Dokumente sind auf der Website von Fortuna unter www.fortunamining.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgarwww.sec.gov/edgar abrufbar

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe-Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; die Erwartung des Unternehmens, dass es auf dem richtigen Weg ist, seine Produktionsprognose für 2026 zu erfüllen; Aussagen zu den erwarteten Wachstumsbereichen des Unternehmens, einschließlich des Erweiterungsprojekts in Séguéla, das eine Steigerung der Jahresproduktion in der Mine vorsieht; den erwarteten Bau des Diamba-Sud-Projekts sowie Aussagen zur Wirtschaftlichkeit des Projekts, wie sie in der Machbarkeitsstudie des Projekts dargestellt sind; Erwartungen hinsichtlich einer gesteigerten konsolidierten Produktion infolge des Werkserweiterungsprojekts in Séguéla und des geplanten Baus einer Mine im Rahmen des Diamba-Sud-Projekts; Erwartungen, dass die Betriebskosten des Unternehmens ab dem zweiten Quartal 2026 sinken und bis zum Jahresende innerhalb der Kostenprognose liegen werden; Veränderungen in der Geschäftsleitung des Unternehmens mit Wirkung zum 1. September 2026; die Geschäftsstrategie, Pläne und Aussichten des Unternehmens; die Eignung der Bergwerke und Mineralgrundstücke des Unternehmens; Schätzungen der Mineralressourcen und -reserven, Metallausbeuten, Konzentratgehalt und -qualität; Änderungen von Steuersätzen und Steuergesetzen, Genehmigungsanforderungen, erwartete Genehmigungen und sonstige Angelegenheiten. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie „geschätzt“, „erwartet“, „voraussichtlich“, „potenziell“, „offen“, „zukünftig“, „angenommen“, „prognostiziert“, „verwendet“, „detailliert“, „war“, „Gewinn“, „geplant“, „widerspiegelnd“, „wird“, „enthaltend“, „verbleibend“, „zu sein“ oder durch Aussagen, dass Ereignisse „könnten“ oder „sollten“ eintreten oder erreicht werden, sowie durch ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten, erkannt werden.

     

     Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören auch Finanzprognosen und andere zukunftsgerichtete Kennzahlen in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit, einschließlich Verweise auf finanzielle und geschäftliche Aussichten sowie zukünftige Betriebsergebnisse, einschließlich der Produktion, sowie Kostenprognosen und der erwarteten zukünftigen finanziellen Entwicklung. Diese Informationen, die als zukunftsorientierte Finanzinformationen oder Finanzprognosen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend „FOFI“) angesehen werden können, wurden von der Unternehmensleitung genehmigt und basieren auf Annahmen, die nach Ansicht der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser FOFI unter Berücksichtigung der Branchen-, Geschäfts- und Finanzlage sowie der Pläne und Aussichten des Unternehmens und seiner Geschäftstätigkeit und Liegenschaften angemessen waren. Diese Prognosen dienen der Beschreibung der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Dennoch werden die Leser darauf hingewiesen, dass diese Informationen in hohem Maße subjektiv sind und nicht als zwingender Hinweis auf zukünftige Ergebnisse herangezogen werden sollten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Prognosen abweichen können. FOFI stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar und unterliegen denselben Annahmen, Unsicherheiten, Risikofaktoren und Einschränkungen, wie sie im Folgenden dargelegt sind.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem operative Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Mineralaufbereitung; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven; Unsicherheiten hinsichtlich der Kapital- und Betriebskosten, Produktionspläne und wirtschaftlichen Erträge; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und der Projektentwicklung; Gefahren für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz; Gefahren und Risiken im Zusammenhang mit Abraumhalden, Haufenlaugungsanlagen und Halden für taubes Gestein; Ausfälle kritischer Infrastruktur; Unsicherheiten im Zusammenhang mit neuen Bergbaubetrieben; Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunkts der Erteilung von Genehmigungen für neue Projekte, wie beispielsweise der Abbaugenehmigung für das Projekt „Diamba Sud“, oder für die Erweiterung bestehender Projekte, wie beispielsweise der Umweltgenehmigung für den Untertagebau in der Lagerstätte „Sunbird“ im Bergwerk „Séguéla“; Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Rückführung von Geldern aufgrund von Devisenkontrollen; Umweltbelange, einschließlich der Aufrechterhaltung, Erlangung oder Erneuerung von Umweltgenehmigungen sowie potenzieller Haftungsansprüche; die Unfähigkeit, Nachhaltigkeits-, Umwelt-, Diversitäts- oder Sicherheitsziele, -vorgaben und -strategien (einschließlich der Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen) zu erreichen; Risiken im Zusammenhang mit politischer Instabilität und Änderungen der für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens geltenden Vorschriften; Änderungen der nationalen und lokalen Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist oder tätig werden könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie beispielsweise dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, dem Konflikt zwischen dem Iran und Israel sowie den USA und dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas, sowie deren mögliche Auswirkungen auf die globale Wirtschaftstätigkeit, die sich wiederum auf die Betriebs- und Investitionsbudgets des Unternehmens auswirken könnten, einschließlich des Diamba-Sud-Projekts und des Ausbaus der Verarbeitungsanlage in Séguéla; Risiken im Zusammenhang mit der Kündigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung des Übereinkommens Nr. 169 der Internationalen Arbeitsorganisation („ILO“); dem Aufbau und der Pflege guter Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung infolge von sozialen Medien und anderen webbasierten Anwendungen; potenzieller Widerstand gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für geplante Explorations- und Erschließungsaktivitäten sowie Erweiterungsprojekte wie den Ausbau der Aufbereitungsanlage in Séguéla zu erhalten; erhebliche Abhängigkeit der Einnahmen von der Mine Séguéla und der Mine Lindero; Fragen des Eigentumsrechts; Risiken im Zusammenhang mit der Integration der vom Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerte; Wertminderungen; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Unsicherheiten hinsichtlich potenzieller Interessenkonflikte, an denen Vorstandsmitglieder und Führungskräfte des Unternehmens beteiligt sind; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit des Unternehmens von lokalen Rechtsberatern und Beratern sowie der Erfahrung seines Managements und seines Vorstands in ausländischen Rechtsordnungen; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; Risiken für die Betriebssicherheit und -sicherheit; Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung des US-amerikanischen Sarbanes-Oxley-Gesetzes durch das Unternehmen; Risiken im Zusammenhang mit den Vorschriften zur Bekämpfung von Korruption im Ausland und den Gesetzen zur Bekämpfung von Bestechung; laufende und potenzielle Rechtsverfahren; Unsicherheiten hinsichtlich der allgemeinen wirtschaftlichen Lage; Risiken im Zusammenhang mit Pandemien, Epidemien und Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit sowie deren mögliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, auf seine Lieferkette zuzugreifen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte zu transportieren; sowie Auswirkungen auf die Mitarbeiter des Unternehmens und die lokalen Gemeinschaften, die alle die Betriebsfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen können; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Vorschriften und Beschränkungen in Bezug auf Importe; die Verhängung von Handelszöllen und die Auswirkungen, die diese auf den Betrieb des Unternehmens haben könnten; hohe Inflationsraten; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Rohstoff-Termin- und Optionskontrakten für die Produktion von Basismetallen; Wechselkursschwankungen sowie Devisen- und Währungsbeschränkungen; die Nichteinhaltung von Auflagen im Rahmen der Kreditfazilität oder ein Ausfallereignis, das die Liquidität des Unternehmens verringern und dessen Geschäftstätigkeit beeinträchtigen könnte; Steuerprüfungen und Nachveranlagungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Unsicherheiten hinsichtlich der Aufbereitungsgebühren für Konzentrate und der Transportkosten; die Angemessenheit der vom Unternehmen für die Renaturierung von Flächen bereitgestellten Mittel; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von IT-Systemen, die Störungen, Schäden, Ausfällen sowie Risiken bei der Implementierung und Integration ausgesetzt sind; Unsicherheiten hinsichtlich der Natur und der Bedingungen des Klimawandels; Risiken im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zum Klimawandel; Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie der Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Sammelgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada)); unsere Fähigkeit, physische Risiken und Übergangsrisiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu bewältigen und unsere Geschäftsstrategie erfolgreich an eine globale Wirtschaft mit geringen CO₂-Emissionen anzupassen; Risiken im Zusammenhang mit der Volatilität des Kurses der Stammaktien des Unternehmens; Verwässerungseffekte durch weitere Eigenkapital- oder Wandelanleihefinanzierungen; Risiken im Zusammenhang mit einer künftigen unzureichenden Liquidität infolge eines Kursrückgangs der Stammaktien des Unternehmens; Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, künftig Dividenden auszuschütten; Risiken im Zusammenhang mit dem Markt für die Wertpapiere des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit den Wandelanleihen des Unternehmens; sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Vollstreckung etwaiger US-amerikanischer Urteile, die gegen das Unternehmen ergehen könnten; sowie jene Faktoren, auf die im Abschnitt „Risiken und Ungewissheiten“ in diesem MD&A sowie im Abschnitt „Risikofaktoren“ in unserem Jahresinformationsformular für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und unter www.sedarplus.ca verfügbar ist, sowie bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) als Teil des Formulars 40-F des Unternehmens eingereicht wurde und unter www.sec.gov/edgar.shtml verfügbar ist.  Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

     

    Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcen- und -reservenabschätzungen des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Liegenschaften betreffen, sowie keine Änderungen der Produktionsschätzungen (die von der Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Zeitpläne für die Gewinnung und Schätzungen der Gewinnungsraten ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); geopolitische Unsicherheiten, die sich auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens auswirken könnten; die erwarteten Entwicklungen bei den Mineralienpreisen und Wechselkursen; dass es dem Unternehmen gelingen wird, die Auswirkungen der Inflation auf sein Geschäft und seinen Betrieb abzumildern; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden;  dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die den Betrieb des Unternehmens, die Fähigkeit zur Erfüllung aktueller und zukünftiger Verpflichtungen sowie die hierin dargelegten sonstigen Annahmen beeinträchtigen; Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

     

    Warnhinweis für US-amerikanische Anleger bezüglich der Schätzungen von Reserven und Ressourcen

     

    Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Schätzungen von Reserven und Ressourcen wurden gemäß dem „National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects“ („NI 43-101“) und den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt. NI 43-101 ist eine von den Canadian Securities Administrators entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen zu Mineralprojekten durch kanadische Unternehmen festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in der technischen Offenlegung enthaltenen Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen gemäß NI 43-101 und den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, weichen von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission ab, und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Mineralreserven und -ressourcen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
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    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Fortuna Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 8,20EUR auf Tradegate (06. August 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.




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