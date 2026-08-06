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    AKTIE IM FOKUS

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    Aurubis gefragt - Händler: starke Quartalszahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Aurubis-Aktien steigen nach Quartalszahlen weiter
    • Aurubis meldet starke Zahlen und hebt Prognose
    • Aktie seit Jahresbeginn 54 Prozent im Plus
    AKTIE IM FOKUS - Aurubis gefragt - Händler: starke Quartalszahlen
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aurubis könnten am Donnerstag nach Quartalszahlen ihren jüngsten Aufschwung fortsetzen. Auf der Handelsplattform Tradegate stieg ihr Kurs im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut 2 Prozent auf 195,90 Euro.

    Die Hamburger Kupferhütte rechnet nach deutlichen Zuwächsen im abgelaufenen Jahresviertel für das Geschäftsjahr (Ende September) nun mit einem operativen Vorsteuergewinn am oberen Ende der bestätigten Prognosespanne von 425 bis 525 Millionen Euro. Ein Händler bezeichnete die Quartalszahlen in einer ersten Reaktion als stark. Gleichwohl seien die Aktien zuletzt schon recht gut gelaufen.

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    Bis zum Handelsschluss am Mittwoch hatten die Aktien allein 2026 rund 54 Prozent gewonnen, wenngleich sie zuletzt etwas vom im Juni erreichten Rekordhoch von 225 Euro zurückgekommen und dabei bis Anfang Juli auf gut 163 Euro gefallen waren. Seither zog der Kurs wieder an./mis/jha/

    Aurubis

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    ISIN:DE0006766504WKN:676650
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,51 % und einem Kurs von 196 auf Tradegate (06. August 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +11,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 8,20 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 180,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 212,00EUR was eine Bandbreite von -12,04 %/+16,55 % bedeutet.





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