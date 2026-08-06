AKTIE IM FOKUS
Aurubis gefragt - Händler: starke Quartalszahlen
- Aurubis-Aktien steigen nach Quartalszahlen weiter
- Aurubis meldet starke Zahlen und hebt Prognose
- Aktie seit Jahresbeginn 54 Prozent im Plus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aurubis könnten am Donnerstag nach Quartalszahlen ihren jüngsten Aufschwung fortsetzen. Auf der Handelsplattform Tradegate stieg ihr Kurs im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut 2 Prozent auf 195,90 Euro.
Die Hamburger Kupferhütte rechnet nach deutlichen Zuwächsen im abgelaufenen Jahresviertel für das Geschäftsjahr (Ende September) nun mit einem operativen Vorsteuergewinn am oberen Ende der bestätigten Prognosespanne von 425 bis 525 Millionen Euro. Ein Händler bezeichnete die Quartalszahlen in einer ersten Reaktion als stark. Gleichwohl seien die Aktien zuletzt schon recht gut gelaufen.
Bis zum Handelsschluss am Mittwoch hatten die Aktien allein 2026 rund 54 Prozent gewonnen, wenngleich sie zuletzt etwas vom im Juni erreichten Rekordhoch von 225 Euro zurückgekommen und dabei bis Anfang Juli auf gut 163 Euro gefallen waren. Seither zog der Kurs wieder an./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,51 % und einem Kurs von 196 auf Tradegate (06. August 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +11,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 8,20 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 180,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 212,00EUR was eine Bandbreite von -12,04 %/+16,55 % bedeutet.
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Heute Abend ist die Aurubis-IR mal wieder live für Fragen von Privatanlegern:
AURUBIS - Aufsichtsrat
Rossmann kündigt seine Anwartschaft an:
Quelle: HH-Abendblatt vom 23.05.2026
Lt. letzter Meldung hält er per 20.05.26 noch 21,11% der Anteile:
Kommentar: Das ist eine Ansage mit Signalwirkung. Jahrelang hat sich die Beteiligungsgesellschaft im Hintergrund gehalten. Dass Dirk Roßmann nun die Machtfrage stellt, zeigt, dass er als Ankeraktionär die strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten will.
Rossmann wird im September 80 und der Vahrenholz (Aufsichtsrat-Vorsitz) ist auch schon 77 Jahre alt. Sein Mandat läuft mit der HV 2027 aus. Die Geschäftsordnung für den AR gibt für die Mitglieder vor:
Wer das 75. Lebensjahr vollendet hat, kann nicht gewählt oder wiedergewählt werden.
Da gibt es in 9 Monaten (Schwangerschaftzeit) wohl neue Gesichter zu bestaunen. Ich bin gespannt wie es weiter geht und wer am Ende nach mehr Macht, Ruhm und Erfolg strebt. Hauptsache, die Geschäftsaussichten verbessern sich weiter und die Profitabilität steigt.
AURUBIS - Rohstoffstar