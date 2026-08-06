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    OR Royalties verzeichnet einen Anstieg von 62 % im Vergleich zum Vorjahr bei Umsatz und Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit im 2. Quartal 2026 sowie fortgesetzte Aktienrückkäufe im Rahmen des normalen Rückkaufprogramms

    OR Royalties verzeichnet einen Anstieg von 62 % im Vergleich zum Vorjahr bei Umsatz und Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit im 2. Quartal 2026 sowie fortgesetzte Aktienrückkäufe im Rahmen des normalen Rückkaufprogramms
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Montréal, 5. August 2026  / IRW-Press / OR Royalties Inc. („OR Royalties“ oder das „Unternehmen“) (OR: TSX & NYSE) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties ... - gab heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt. Die Quartalsumsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 62 %, was auf einen Anstieg der erzielten Goldäquivalent-Unzen um 5 % zurückzuführen ist, der zum Teil durch Beiträge aus kürzlich erworbenen Vermögenswerten bedingt war. Da 96,8 % der Umsätze in eine Cash-Marge umgewandelt werden, spiegelt dieses Wachstum bei Umsätzen und Cashflows die branchenweit führende Hebelwirkung des Lizenzgebühren- und Streaming-Modells des Unternehmens bei höheren Edelmetallpreisen wider. Die angegebenen Beträge sind, sofern nicht anders vermerkt, in US-Dollar angegeben.

     

    Finanzielle Highlights

     

    • Umsätze aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 97,8 Mio. US-Dollar (60,4 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 20251);
    • Durch die operative Geschäftstätigkeit generierter Cashflow von 83,2 Mio. US-Dollar (51,4 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2025);
    • Cash-Marge2 von 94,7 Mio. US-Dollar bzw. 96,8 % (57,8 Mio. US-Dollar bzw. 95,8 % im 2. Quartal 2025);
    • Nettogewinn von 61,4 Millionen US-Dollar, 0,33 US-Dollar je Stammaktie (32,4 Millionen US-Dollar, 0,17 US-Dollar je Stammaktie im 2. Quartal 2025);
    • Bereinigtes Ergebnis2 von 60,5 Millionen Dollar, 0,32 Dollar je Stammaktie (34,1 Millionen Dollar, 0,18 Dollar je Stammaktie im 2. Quartal 2025);
    • 20.757 Goldäquivalent-Unzen („GEOs3“) erwirtschaftet (19.700 GEOs im 2. Quartal 2025);
      • Die GEO-Lieferungen lagen leicht unter dem Niveau des ersten Quartals, was in erster Linie auf eine außerplanmäßige sechstägige Stilllegung der Aufbereitungsanlage in Canadian Malartic sowie auf geplante Abbauabfolgen in Mantos Blancos zurückzuführen ist; dies wurde teilweise durch erste GEO-Beiträge aus neueren Vermögenswerten im Portfolio ausgeglichen;
    • Ein Kassenbestand von 75,6 Millionen Dollar und ausstehende Verbindlichkeiten in Höhe von 215,0 Millionen Dollar zum 30. Juni 2026, was einer Nettoverschuldung2von 139,4 Millionen Dollar entspricht;
    • Rückkauf zum Zwecke der Einziehung im Rahmen des normalen Rückkaufprogramms von insgesamt 225.712 Stammaktien für 8,0 Millionen Dollar (11,2 Millionen kanadische Dollar); und
    • Festlegung einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,065 Dollar pro Stammaktie, die am 15. Juli 2026 an die zum Geschäftsschluss am 30. Juni 2026 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird; dies entspricht einer Steigerung von 18,2 % gegenüber der vorherigen vierteljährlichen Dividende.

     

    Portfoliowachstum

     

    Im Laufe des Quartals schloss OR Royalties zuvor angekündigte Akquisitionen im Wert von 335,0 Millionen US-Dollar ab: Terraco Gold Corp., Inhaber von Net-Smelter-Return-Lizenzgebühren („NSR“) für das Spring-Valley-Goldprojekt von Solidus Resources LLC in Nevada (168,0 Millionen US-Dollar); ein Portfolio von acht Lizenzgebühren, das von Gold Fields Limited („Gold Fields“) erworben wurde und dessen Kernstück eine 1,5-prozentige NSR auf die produzierende Gold-Silber-Mine San Gabriel der Compañia de Minas Buenaventura S.A.A. in Peru bildet (115,0 Mio. US-Dollar); und schließlich, als Teil derselben Transaktion mit Gold Fields, aufgeschobene Zahlungsverpflichtungen von Galiano Gold Inc. (52,0 Mio. $ für geplante Zahlungen in Höhe von 60,0 Mio. $). Die Lizenzgebühren, Stream-Vereinbarungen und sonstigen Beteiligungen stiegen von 1,14 Mrd. $ zum Jahresende 2025 auf 1,48 Mrd. $ zum 30. Juni 2026.

     

    Nach Quartalsende schloss das Unternehmen den 28,0 Mio. $ schweren Murray-Brook-Edelmetall-Stream (mit einer Kapitalzeichnung in Höhe von 5,5 Mio. C$) mit Canadian Copper Inc. ab und schloss eine verbindliche Vereinbarung mit Hot Chili Limited („Hot Chili“), wonach Hot Chili sich bereit erklärte, die NSR-Lizenzgebühren des Unternehmens auf das La-Verde-Projekt in Costa Fuego auszudehnen, als Gegenleistung für eine Barzahlung in Höhe von 15,0 Mio. $.

     

    Nach dem 30. Juni 2026

     

    • Abschluss des zuvor angekündigten Edelmetall-Streams in Höhe von 28,0 Mio. $ mit Canadian Copper Inc. („Canadian Copper“) in Bezug auf dessen Vermögenswerte in New Brunswick, bestehend aus den Murray-Brook-Liegenschaften und der Caribou-Liegenschaft einschließlich der Caribou-Aufbereitungsanlage, gleichzeitig mit einer Kapitalbeteiligung in Höhe von 3,9 Mio. $ (5,5 Mio. C$) an Canadian Copper;
    • Verbindliche Vereinbarung mit Hot Chili, wonach Hot Chili sich bereit erklärte, die Lizenzgebühren des Unternehmens (1,0 % der zahlbaren Kupferproduktion und 3,0 % der zahlbaren Goldproduktion) auf das La-Verde-Projekt auszudehnen, das Teil des größeren Costa-Fuego-Kupfer-Gold-Projekts ist, gegen eine Barzahlung in Höhe von 15,0 Mio. $, die bei Abschluss fällig wird, der voraussichtlich im dritten Quartal 2026 stattfinden wird;
    • Nach der Bekanntgabe von Agnico Eagle Mines Limited vom 2. Juli 2026 bezüglich des Tagebaus Barnat bei Canadian Malartic hat das Unternehmen das Tempo der Rückkäufe im Rahmen seines regulären Rückkaufprogramms erhöht und im Juli 1.007.496 Stammaktien für 29,1 Millionen Dollar (40,8 Millionen kanadische Dollar) erworben – mehr als das Vierfache der im gesamten zweiten Quartal zurückgekauften Aktien –, wodurch sich die Gesamtzahl der Rückkäufe im Jahr 2026 auf 1.555.678 Aktien belief;
    • Erhöhung des verfügbaren Betrags im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität von 650,0 Mio. $ auf 850,0 Mio. $ und der zusätzlichen nicht zugesagten Akkordeon-Option von 200,0 Mio. $ auf 350,0 Mio. $ sowie Verlängerung der Laufzeit vom 30. Mai 2029 bis zum 4. August 2030; und
    • Festlegung einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,065 US-Dollar pro Stammaktie, zahlbar am 15. Oktober 2026 an die zum Geschäftsschluss am 30. September 2026 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre.

     

    Kommentar der Geschäftsführung

     

    Jason Attew, Präsident und CEO von OR Royalties, kommentierte: „Sowohl der Umsatz als auch der operative Cashflow stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um jeweils 62 % – was bei einem Geschäft mit einer Cash-Marge von 96,8 % in einem stärkeren Edelmetallmarkt eine beachtliche Leistung darstellt – und wir liegen weiterhin auf Kurs für unsere Prognose für 2026 von 80.000 bis 90.000 GEOs. Zudem haben wir im Quartal Akquisitionen im Wert von 335,0 Millionen US-Dollar abgeschlossen, darunter NSR-Lizenzgebühren für San Gabriel, das bereits in Produktion ist und Zahlungen leistet, sowie für Spring Valley und andere Projekte.“

     

    Als unsere Aktien nach der Bekanntgabe von Agnico Eagle vom 2. Juli bezüglich der Barnat-Grube unter Druck gerieten, haben wir Anfang Juli über eine Million Aktien zurückgekauft – mehr als das Vierfache der im gesamten zweiten Quartal zurückgekauften Aktien – und das zu deutlich niedrigeren Kursen. In diesem Sinne bleibt unsere Überzeugung hinsichtlich Canadian Malartic unverändert. Und genau das sollten die Aktionäre von uns erwarten: eine Cash-Generierung, die stark genug ist, um eine steigende Dividende zu finanzieren, Aktienrückkäufe durchzuführen, wenn der Markt unsere Aktien falsch bewertet, und gleichzeitig in eine nach wie vor robuste Pipeline neuer Chancen zu investieren.“

     

    DETAILS ZUR ERGEBNISPRESSKONFERENZ UND ZUM WEBCAST ZUM 2. QUARTAL 2026

     

    Telefonkonferenz:

    Donnerstag, 6. August 2026, um 10:00 Uhr ET

    Einwahlnummern:

    (Option 1)

    Gebührenfrei in Nordamerika:  1 (800) 717-1738

    Ortsgespräch – Montreal: 1 (514) 400-3792

    Ortsgespräch – Toronto: 1 (289) 514-5100

    Ortsgespräch – New York: 1 (646) 307-1865

    Konferenz-ID: 25235

     

    Link zum Webcast:

    (Option 2)

    https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1767963&tp_key=5d45fd ...

    Aufzeichnung (verfügbar bis Sonntag, 6. September 2026, um 23:59 Uhr ET):

    Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 660-6264

    Ortsgespräch – Toronto: 1 (289) 819-1325

    Ortsgespräch – New York: 1 (646) 517-3975

    Zugangscode für die Aufzeichnung: 25235#

     

     

    Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.ORroyalties.com verfügbar

    Qualifizierte Person

     

    Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vizepräsident für Projektbewertung bei OR Royalties Inc., geprüft und genehmigt, der eine „qualifizierte Person“ im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) ist.

     

    Über OR Royalties Inc.

     

    OR Royalties ist ein auf Edelmetall-Lizenzgebühren und -Streaming-Vereinbarungen spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf Tier-1-Bergbauregionen liegt, d. h. Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien. OR Royalties nahm seine Geschäftstätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Vermögenswert auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 200 Lizenzgebühren, Streaming-Vereinbarungen und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Kernobjekt gestützt, nämlich die Royalty in Höhe von 3–5 % des Netto-Schmelzertrags am Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Limited, einer der weltweit größten Goldminen.

     

    Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in der 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.:

     

    Grant Moenting

    Vizepräsident, Kapitalmärkte

    Mobil: (365) 275-1954

    E-Mail: gmoenting@ORroyalties.com

     

    Heather Taylor

    Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

    Tel.: (647) 477-2087

    E-Mail: htaylor@ORroyalties.com 

     

    In Europa

     

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Anmerkungen:

     

    Durchschnittliche Metallpreise

     

     

    Dreimonatszeitraum endend am

    30. Juni

     

     

    2026

    2025

     

     

     

     

     

    Gold (i)

    4.506

    3.280

     

    Silber (ii)

    73,15 $

    33,68 $

     

    Kupfer (iii)

    13.329

    9.524

     

    1.        Der Nachmittags-Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze.
    2.      Der Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze.
    3.    Der Kurs der London Metal Exchange in US-Dollar pro Tonne.

     

    1.       Dreimonatszeitraum zum 30. Juni 2025 („Q2 2025“).

     

    1.       Nicht-IFRS-Kennzahlen

     

    Cash-Marge (in Dollar und in Prozent des Umsatzes)

     

    Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen. Die Cash-Marge (in Dollar) wird von OR Royalties definiert als Umsatz abzüglich der Umsatzkosten (ohne Wertminderung). Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) ergibt sich aus der Division der Cash-Marge (in Dollar) durch den Umsatz.

     

    Das Management verwendet die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes, um die Fähigkeit von OR Royalties zu bewerten, aus seinen Lizenzgebühren, Streams und sonstigen Beteiligungen einen positiven Cashflow zu generieren. Das Management und bestimmte Investoren nutzen diese Informationen zudem zusammen mit Kennzahlen, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt werden, wie beispielsweise Bruttogewinn und operativer Cashflow, um die Leistung von OR Royalties im Vergleich zu anderen Unternehmen der Bergbauindustrie zu bewerten, die diese Kennzahlen auf ähnlicher Basis ausweisen. Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes dient lediglich dazu, Investoren und Analysten zusätzliche Informationen zu liefern, und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Sie hat keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten ausgewiesen werden.

     

    Eine Überleitung der Cash-Marge (in Tausend Dollar und in Prozent des Umsatzes) ist nachstehend dargestellt:

     

     

     

    Drei Monate bis zum

    30. Juni,

     

    Sechs Monate zum

    30. Juni,

     

     

    2026

     

    2025

     

    2026

     

     

    2025

     

     

     

    $

     

    $

     

    $

     

     

    $

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Lizenzgebühren

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Umsatzerlöse

    62.779

     

    42.185

     

    125.176

     

     

    78.975

     

     

    Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Wertminderung)

    (403)

     

    (171)

     

    (729)

     

     

    (316)

     

     

    Cash-Marge (in Dollar)

    62.376

     

    42.014

     

    124.447

     

     

    78.659

    99

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Abschreibung

    (7.207)

     

    (3.408)

     

    (13.427)

     

     

    (6.118)

     

     

    Bruttogewinn

    55.169

     

    38.606

     

    111.020

     

     

    72.541

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beteiligungen an Wasserläufen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Umsatzerlöse

    35.041 

     

    18.179 

     

    75.476 

     

     

    36.305 

     

     

    Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Wertminderung)

    (2.688)

     

    (2.389)

     

    (5.703)

     

     

    (3.863)

     

     

    Cash-Marge (in Dollar)

    32.353

     

    15.790

     

    69.773

     

     

    32.442

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Abschreibung

    (5.305)

     

    (4.205)

     

    (9.736)

     

     

    (9.239)

     

     

    Bruttogewinn

    27.048

     

    11.585

     

    60.037

     

     

    23.203

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Lizenzgebühren und Stream-Anteile

    Gesamt-Cash-Marge (in Dollar)

    94.729

     

    57.804

     

    194.220

     

     

    111.101

     

     

    Geteilt durch: Gesamtumsatz

    97.820

     

    60.364

     

    200.652

     

     

    115.280

     

     

    Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes)

    96,8 %

     

    95,8 %

     

    96,8 %

     

     

    96,4 %

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gesamt – Bruttogewinn

    82.217

     

    50.191

     

    171.057

     

     

    95.744

     

     

    Bereinigtes Ergebnis und bereinigtes Ergebnis je Stammaktie

     

    Das bereinigte Ergebnis und das bereinigte Ergebnis je Stammaktie sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und werden von OR Royalties definiert, indem die folgenden Posten aus dem Nettoergebnis (Verlust) und dem Nettoergebnis (Verlust) je Aktie ausgeschlossen werden: Wechselkursgewinne (Verluste), Wertminderungsaufwendungen und -auflösungen im Zusammenhang mit Lizenzgebühren, Stream- und sonstigen Beteiligungen, Veränderungen der Rückstellung für erwartete Kreditverluste, Abschreibungen und Wertminderungen von Beteiligungen, Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Lizenzgebühren, Stream- und sonstige Beteiligungen (mit Ausnahme von Gewinnen (Verlusten) aus dem Buy-Down und Rückkauf von Lizenzgebühren, Stream- und sonstigen Beteiligungen), Gewinne (Verluste) aus Beteiligungen, Anteil am Ergebnis (Verlust) von assoziierten Unternehmen, Transaktionskosten und bestimmte sonstige Posten wie nicht zahlungswirksame Gewinne (Verluste) sowie die Auswirkungen von Ertragsteuern auf diese Posten. Das bereinigte Ergebnis je Stammaktie ergibt sich aus dem bereinigten Ergebnis geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Berichtszeitraum im Umlauf befindlichen Stammaktien.

     

    Die Unternehmensleitung verwendet das bereinigte Ergebnis und das bereinigte Ergebnis je Stammaktie, um die zugrunde liegende operative Leistung von OR Royalties als Ganzes für die dargestellten Berichtszeiträume zu bewerten, die Planung und Prognose künftiger Betriebsergebnisse zu unterstützen und die Informationen in ihrem Konzernabschluss zu ergänzen. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass Investoren und Analysten neben den gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelten Kennzahlen wie dem Nettogewinn (Nettoverlust) und dem Nettogewinn (Nettoverlust) je Stammaktie auch den bereinigten Gewinn und den bereinigten Gewinn je Stammaktie zur Bewertung der Ergebnisse des zugrunde liegenden Geschäfts von OR Royalties heranziehen, insbesondere da die ausgeschlossenen Posten in der Regel nicht in der Jahresprognose von OR Royalties enthalten sind. Zwar umfassen die Anpassungen des Nettogewinns (Nettoverlusts) und des Nettogewinns (Nettoverlusts) je Stammaktie in diesen Kennzahlen sowohl wiederkehrende als auch einmalige Posten, doch ist die Geschäftsführung der Ansicht, dass der bereinigte Gewinn und der bereinigte Nettogewinn je Stammaktie nützliche Kennzahlen für die Leistung von OR Royalties sind, da sie um Posten bereinigt sind, die möglicherweise keinen Bezug zu dem Zeitraum haben, in dem sie erfasst werden, oder einen unverhältnismäßigen Einfluss auf diesen Zeitraum haben, die Vergleichbarkeit der operativen Kernergebnisse zwischen den Berichtszeiträumen beeinträchtigen, nicht immer die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens widerspiegeln und/oder nicht unbedingt auf zukünftige operative Ergebnisse hindeuten. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn je Stammaktie sollen Investoren und Analysten zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sie haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten ausgewiesen werden.

     

    Nachstehend wird eine Überleitung vom Nettogewinn zum bereinigten Nettogewinn dargestellt:

     

     

     

    Dreimonatszeitraum zum

    30. Juni,

    Sechs Monate zum

    30. Juni

     

     

     

    2026

    2025

    2026

    2025

    (in Tausend Dollar,

     mit Ausnahme der Beträge pro Aktie)

     

     

    $

    $

    $

    $

     

     

     

     

     

     

     

    Nettogewinn

     

     

    61.392

    32.358

    134.974

    57.998

     

     

     

     

     

     

     

    Anpassungen:

     

     

     

     

     

     

    Wechselkursverlust (Wechselkursgewinn)

     

     

    3.996

    (665)

    3.356

    (825)

    Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen

     

     

    -

    2.113

    -

    5.865

    Netto(gewinn)verlust aus Beteiligungen

     

    (4.739)

    24

    (2.843)

    310

        Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen

     

    (148)

    305

    37

    264

     

     

     

     

     

     

     

    Bereinigtes Ergebnis

     

     

    60.501

    34.135

    135.524

    63.612

     

     

     

     

     

     

     

    Gewichtete durchschnittliche Anzahl der

          im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend)

     

     

    187.714

    187.746

    187.328

    187.362

     

     

     

     

     

     

     

    Bereinigtes Ergebnis je Stammaktie

     

     

    0,32

    0,18

     0,72

     0,34

     

    Netto-Cash-Position/(Netto-Verschuldung) (in Dollar)

     

    Die Netto-Cash-Position/(Netto-Verschuldung) ist eine nicht nach IFRS definierte Finanzkennzahl und wird von OR Royalties als Differenz zwischen dem Kassenbestand und den langfristigen Verbindlichkeiten zum Ende einer Berichtsperiode definiert.

     

    Das Management nutzt die Netto-Cash-Position/(Netto-Verschuldung), um die aktuelle Netto-Liquiditätslage von OR Royalties (d. h. Gesamt-Cash abzüglich der gesamten langfristigen Verbindlichkeiten) zu bewerten. Das Management und bestimmte Investoren nutzen diese Informationen zudem zusammen mit Kennzahlen, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt werden, wie z. B. operative Cashflows und nicht in Anspruch genommene Kreditlinien, um die Investitionskapazität von OR Royalties zu bewerten. Die Netto-Cash-/(Netto-Schulden-)Position dient lediglich dazu, Investoren und Analysten zusätzliche Informationen zu liefern, und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Sie hat keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten ausgewiesen werden.

     

    Eine Überleitung der Netto-Cash-Position/(Netto-Verschuldung) ist nachstehend dargestellt:

     

     

    30. Juni

    2026

    31. Dezember

    2025

    (in Tausend Dollar)

    $

    $

     

     

     

    Barmittel

    75.605

    142.131

    Langfristige Verbindlichkeiten

    (215.000)

    -

     

     

     

    Netto-Cash-Position (Schulden)/Liquidität

    (139.395)

    142.131

    1.       Unzen in Goldäquivalent

     

    GEOs werden vierteljährlich berechnet und umfassen Lizenzgebühren und Streams. Aus Lizenz- und Stream-Vereinbarungen erzielte Silberunzen und Kupfertonnen werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die erzielten Silberunzen bzw. Kupfertonnen mit dem durchschnittlichen Silberpreis pro Unze bzw. Kupferpreis pro Tonne für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis pro Unze für den Zeitraum dividiert werden. Bar-Lizenzgebühren sowie andere Metalle und Rohstoffe werden in Goldäquivalent-Unzen umgerechnet, indem die damit erzielten Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums geteilt werden.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen

     

    Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des US-amerikanischen „Private Securities Litigation Reform Act“ von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie als „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse beziehen, darunter, dass die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion mit Hot Chili rechtzeitig erfüllt werden, dass die Prognose für GEOs für 2026 erreicht wird und dass das Unternehmen in der Lage ist, weiterhin in eine Pipeline neuer Möglichkeiten zu investieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“, „geplant“ und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind oder durch die Angabe, dass Ereignisse oder Bedingungen „eintreten werden“, „eintreten würden“, „könnten“, „sollten“ oder „müssten“. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich unter anderem auf folgende Themen beziehen: zukünftige Ereignisse, den Abschluss der kürzlich angekündigten Transaktion mit Hot Chili. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von OR Royalties liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können dementsprechend erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem (i) in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, Risiken im Zusammenhang mit: (a) den Betreibern der Liegenschaften, (b) der rechtzeitigen Erschließung, Genehmigungserteilung, dem Bau, dem Produktionsbeginn und dem Hochlauf (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Abweichungen in der Fördermenge und im Zeitplan der Produktion gegenüber den Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Abweichungen bei der Umwandlungsrate von Mineralressourcen in Mineralreserven und der Fähigkeit, Mineralressourcen zu ersetzen, (e) den ungünstigen Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutschungen oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder sonstige nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf sonstige externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die von OR Royalties gehaltenen Lizenzgebühren, Streams, Abnahmeverpflichtungen und Investitionen bestimmen, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollbarrieren, (c) Schwankungen des Wechselkurses des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen sowie Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich Grundstücke befinden, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, oder durch die diese gehalten werden, (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Rahmenbedingungen, (f) die Reaktionen der zuständigen Regierungen auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit dieser Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von OR Royalties und (g) geopolitische Unsicherheiten; (iii) in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die sich OR Royalties möglicherweise bieten oder auch nicht oder die von OR Royalties verfolgt werden, (b) die Integration erworbener Vermögenswerte, (c) die Feststellung des PFIC-Status von OR Royalties oder (d) die Tatsache, dass vorläufige Finanzinformationen Anpassungen zum Quartals- und Jahresende unterliegen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: das Ausbleiben wesentlicher Veränderungen bei den laufenden Erträgen und Vermögenswerten von OR Royalties im Zusammenhang mit der Feststellung seines PFIC-Status sowie das Ausbleiben sonstiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, und in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, (i) den fortlaufenden Betrieb der Liegenschaften durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Liegenschaften in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) im Einklang steht, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Liegenschaften (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Erschließung von noch nicht in Produktion befindlichen zugrunde liegenden Liegenschaften), (iii) das Ausbleiben nachteiliger Entwicklungen in Bezug auf wesentliche Liegenschaften, (iv) die Richtigkeit der Aussagen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber zu Mineralreserven und -ressourcen sowie (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans zur Integration der erworbenen Vermögenswerte.

     

    Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresinformationsformular von OR Royalties, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov eingereicht wurde und das auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. OR Royalties weist darauf hin, dass die vorstehende Auflistung von Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Anleger und andere Interessierte sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Ungewissheiten und Risiken sorgfältig abwägen. OR Royalties ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen angemessen sind; es kann jedoch keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen könnten; zudem stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar und man sollte sich nicht übermäßig auf sie verlassen. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. OR Royalties übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

     

     

     

     

    30. Juni,

    31. Dezember

     

     

     

                     2026

     

                    2025

     

     

     

    $

     

    $

     

     

     

     

     

     

    Vermögenswerte

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Umlaufvermögen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Barmittel

     

     

    75.605

     

    142.131

    Forderungen

     

     

    2.957

     

    3.227

    Abgegrenzte Forderungen

     

     

    30.000

     

    -

    Sonstige Vermögenswerte

     

     

    2.300

     

    2.326

     

     

     

    110.862

     

    147.684

     

     

     

     

     

     

    Langfristige Vermögenswerte

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beteiligungen

     

     

    179.038

     

    189.260

    Lizenzgebühren, Streams und sonstige Beteiligungen

     

     

    1.479.303

     

    1.140.026

    Geschäfts- oder Firmenwert

     

     

    78.254

     

    81.134

    Sonstige Vermögenswerte

     

     

    8.371

     

    8.375

     

     

     

    1.855.828

     

    1.566.479

     

     

     

     

     

     

    Verbindlichkeiten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Kurzfristige Verbindlichkeiten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie abgegrenzte Verbindlichkeiten

     

     

    24.837

     

    7.477

    Zu zahlende Dividenden

     

     

    12.174

     

    10.293

    Ertragsteuerverbindlichkeiten

     

     

    10.374

     

    13.655

    Leasingverbindlichkeiten

     

     

    1.211

     

    1.207

     

     

     

    48.596

     

    32.632

     

     

     

     

     

     

    Langfristige Verbindlichkeiten

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Leasingverbindlichkeiten

     

     

    3.066

     

    3.795

    Langfristige Verbindlichkeiten

     

     

    215.000

     

    -

    Latente Ertragsteuern

     

     

    105.258

     

    98.011

     

     

     

    371.920

     

    134.438

     

     

     

     

     

     

    Eigenkapital

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Grundkapital

     

     

    1.694.146

     

    1.688.122

    Kapitalrücklage

     

     

    59.856

     

    65.873

    Kumulierte sonstige Gesamtergebnisse

     

     

    (115.172)

     

    (51.780)

    Defizit

     

     

    (154.922)

     

    (270.174)

     

     

     

    1.483.908

     

    1.432.041

     

     

     

    1.855.828

     

    1.566.479

     

     

     

    Dreimonatszeitraum zum

    30. Juni,

     

    Sechs Monate zum

    30. Juni

     

     

     

    2026

     

    2025

     

    2026

     

    2025

     

     

     

    $

     

    $

     

    $

     

    $

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Umsatz

     

     

    97.820

     

    60.364

     

    200.652

     

    115.280

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Umsatzkosten

     

     

    (3.091)

     

    (2.560)

     

    (6.432)

     

    (4.179)

    Abschreibungen

     

     

    (12.512)

     

    (7.613)

     

    (23.163)

     

    (15.357)

    Bruttogewinn

     

     

    82.217

     

    50.191

     

    171.057

     

    95.744

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sonstige betriebliche Aufwendungen

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen

     

     

    (4.929)

     

    (5.938)

     

    (10.969)

     

    (10.897)

    Geschäftsentwicklung

     

     

    (1.970)

     

    (2.826)

     

    (4.524)

     

    (4.905)

    Gewinn aus dem Rückkauf einer Stream-Beteiligung

     

     

    -

     

    -

     

    7.161

     

    -

    Gewinn aus dem Verkauf von Goldbarren

     

     

    -

     

    -

     

    419

     

    -

    Betriebsergebnis

     

     

    75.318

     

    41.427

     

    163.144

     

    79.942

    Zinserträge

     

     

    1.589

     

    618

     

    3.445

     

    1.216

    Finanzkosten

     

     

    (3.215)

     

    (1.124)

     

    (3.977)

     

    (2.854)

    Wechselkursgewinne/-verluste

     

     

    (3.996)

     

    665

     

    (3.356)

     

    825

    Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen

     

     

    -

     

    (2.113)

     

    -

     

    (5.865)

    Sonstige Gewinne (Verluste), netto

     

     

    4.739

     

    (24)

     

    2.843

     

    (310)

    Ergebnis vor Ertragsteuern

     

     

    74.435

     

    39.449

     

    162.099

     

    72.954

    Ertragsteueraufwand

     

     

    (13.043)

     

    (7.091)

     

    (27.125)

     

    (14.956)

    Jahresüberschuss

     

     

    61.392

     

    32.358

     

    134.974

     

    57.998

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nettoergebnis je Aktie

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Unverwässert und verwässert

     

     

    0,33 

     

    0,17

     

    0,72

     

    0,31

     

     

     

    Dreimonatszeitraum zum

    30. Juni,

     

    Sechs Monate zum

    30. Juni

     

     

     

     

     

     

     

    2026

     

    2025

     

    2026

     

    2025

     

     

     

    $

     

    $

     

    $

     

    $

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Betriebliche Tätigkeit

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nettoergebnis

     

     

    61.392

     

    32.358

     

    134.974

     

    57.998

    Anpassungen für:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aktienbasierte Vergütung

     

     

    1.896

     

    2.171

     

    3.683

     

    4.260

    Abschreibungen und Amortisationen

     

     

    12.849

     

    7.909

     

    23.838

     

    15.941

    Gewinn aus dem Rückkauf einer Stream-Beteiligung

     

     

    -

     

    -

     

    (7.161)

     

    -

    Gewinn aus dem Verkauf von Goldbarren

     

     

    -

     

    -

     

    (419)

     

    -

    Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen

     

     

    -

     

    2.113

     

    -

     

    5.865

    Gewinn aus im Rahmen einer Verwässerungsschutzklausel erhaltenen Anteilen

     

     

    -

     

    -

     

    (794)

     

    -

    Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden

     

     

    (4.757)

     

    24

     

    (2.067)

     

    310

    Wechselkursverlust (Wechselkursgewinn)

     

     

    4.198

     

    (787)

     

    3.301

     

    (879)

    Aufwand für latente Ertragsteuern

     

     

    2.988

     

    1.065

     

    6.078

     

    8.307

    Sonstiges

     

     

    (538)

     

    166

     

    (1.076)

     

    270

    Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

      vor Veränderungen bei nicht zahlungswirksamen Posten des Umlaufvermögens

     

    78.028

     

    45.019

     

    160.357

     

    92.072

    Veränderungen bei den nicht zahlungswirksamen Posten des Umlaufvermögens

     

     

    5.141

     

    6.356

     

    (5.325)

     

    5.382

    Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

     

    83.169

     

    51.375

     

    155.032

     

    97.454

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Investitionstätigkeit

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erwerb von Verbindlichkeiten aus aufgeschobenen Zahlungen

     

     

    (52.000)

     

    -

     

    (52.000)

     

    -

    Erwerb von Beteiligungen

     

     

    -

     

    (995)

     

     (10.000)

     

     (12.359)

    Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen

     

     

    34.748

     

    -

     

    34.748

     

    -

    Erwerb von Lizenz- und Stream-Anteilen

     

     

    (282.894)

     

    (17.929)

     

    (381.434)

     

    (23.214)

    Erlöse aus dem Verkauf von Goldbarren

     

     

    -

     

    -

     

    17.875

     

    -

    Sonstiges

     

     

    (45)

     

    (456)

     

    (77)

     

    (473)

    Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit

     

    (300.191)

     

    (19.380)

     

    (390.888)

     

    (36.046)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Finanzierungstätigkeit

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten

     

     

    233.000

     

    -

     

    249.000

     

    10.437

    Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten

     

     

    (18.000)

     

    (40.000)

     

    (34.000)

     

    (70.000)

    Ausübung von Aktienoptionen und Ausgabe von Aktien im Rahmen

    dem Aktienkaufplan

     

     

    799

     

    8.889

     

    4.522

     

    11.476

    Rückkauf von Stammaktien im Rahmen eines regulären Rückkaufprogramms

     

     

    (8.029)

     

    -

     

    (20.922)

     

    -

    Ausgeschüttete Dividenden

     

     

    (9.703)

     

    (7.853)

     

    (19.186)

     

    (15.463)

    Quellensteuern bei der Abrechnung von gesperrten und aufgeschobenen Aktienanteilen

     

     

    (9)

     

    (5.732)

     

    (9.831)

     

    (6.385)

    Sonstiges

     

     

    (332)

     

    (1.344)

     

    (593)

     

    (1.554)

    Netto-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

     

    197.726

     

    (46.040)

     

    168.990

     

    (71.489)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Abnahme der Zahlungsmittel vor Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel

     

     

     

    (19.296)

     

     

    (14.045)

     

     

    (66.866)

     

    (10.081)

    Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die liquiden Mittel

     

     

    (40)

     

    601

     

    340

     

    611

    Nettoabnahme der liquiden Mittel

     

     

    (19.336)

     

    (13.444)

     

    (66.526)

     

    (9.470)

    Zahlungsmittel – zu Beginn der Periode

     

    94.941

     

     63.070

     

    142.131

     

     59.096

    Kassenbestand – Ende der Periode

     

     

    75.605

     

     49.626

     

    75.605

     

     49.626

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
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    Die OR Royalties Incorporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,61 % und einem Kurs von 27,92EUR auf Tradegate (05. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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    OR Royalties verzeichnet einen Anstieg von 62 % im Vergleich zum Vorjahr bei Umsatz und Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit im 2. Quartal 2026 sowie fortgesetzte Aktienrückkäufe im Rahmen des normalen Rückkaufprogramms COMMUNIQUÉ DE PRESSE_Le 7 décembre, 1998.awlist1 { list-style:none; counter-reset:awlistcounter33_0 }.awlist1 > li:before { content:'(' counter(awlistcounter33_0, lower-roman) ')'; counter-increment:awlistcounter33_0 }.awlist2 { list-style:none; …
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