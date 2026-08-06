OR Royalties verzeichnet einen Anstieg von 62 % im Vergleich zum Vorjahr bei Umsatz und Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit im 2. Quartal 2026 sowie fortgesetzte Aktienrückkäufe im Rahmen des normalen Rückkaufprogramms

Montréal, 5. August 2026 / IRW-Press / OR Royalties Inc. („OR Royalties“ oder das „Unternehmen“) (OR: TSX & NYSE) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties ... - gab heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt. Die Quartalsumsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 62 %, was auf einen Anstieg der erzielten Goldäquivalent-Unzen um 5 % zurückzuführen ist, der zum Teil durch Beiträge aus kürzlich erworbenen Vermögenswerten bedingt war. Da 96,8 % der Umsätze in eine Cash-Marge umgewandelt werden, spiegelt dieses Wachstum bei Umsätzen und Cashflows die branchenweit führende Hebelwirkung des Lizenzgebühren- und Streaming-Modells des Unternehmens bei höheren Edelmetallpreisen wider. Die angegebenen Beträge sind, sofern nicht anders vermerkt, in US-Dollar angegeben.

Finanzielle Highlights

Umsätze aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 97,8 Mio. US-Dollar (60,4 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2025 1 );

Durch die operative Geschäftstätigkeit generierter Cashflow von 83,2 Mio. US-Dollar (51,4 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2025);

Cash-Marge 2 von 94,7 Mio. US-Dollar bzw. 96,8 % (57,8 Mio. US-Dollar bzw. 95,8 % im 2. Quartal 2025);

Nettogewinn von 61,4 Millionen US-Dollar, 0,33 US-Dollar je Stammaktie (32,4 Millionen US-Dollar, 0,17 US-Dollar je Stammaktie im 2. Quartal 2025);

Bereinigtes Ergebnis 2 von 60,5 Millionen Dollar, 0,32 Dollar je Stammaktie (34,1 Millionen Dollar, 0,18 Dollar je Stammaktie im 2. Quartal 2025);

20.757 Goldäquivalent-Unzen („GEOs 3 “) erwirtschaftet (19.700 GEOs im 2. Quartal 2025); Die GEO-Lieferungen lagen leicht unter dem Niveau des ersten Quartals, was in erster Linie auf eine außerplanmäßige sechstägige Stilllegung der Aufbereitungsanlage in Canadian Malartic sowie auf geplante Abbauabfolgen in Mantos Blancos zurückzuführen ist; dies wurde teilweise durch erste GEO-Beiträge aus neueren Vermögenswerten im Portfolio ausgeglichen;

Ein Kassenbestand von 75,6 Millionen Dollar und ausstehende Verbindlichkeiten in Höhe von 215,0 Millionen Dollar zum 30. Juni 2026, was einer Nettoverschuldung 2 von 139,4 Millionen Dollar entspricht;

Rückkauf zum Zwecke der Einziehung im Rahmen des normalen Rückkaufprogramms von insgesamt 225.712 Stammaktien für 8,0 Millionen Dollar (11,2 Millionen kanadische Dollar); und

Festlegung einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,065 Dollar pro Stammaktie, die am 15. Juli 2026 an die zum Geschäftsschluss am 30. Juni 2026 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird; dies entspricht einer Steigerung von 18,2 % gegenüber der vorherigen vierteljährlichen Dividende.

Portfoliowachstum

Im Laufe des Quartals schloss OR Royalties zuvor angekündigte Akquisitionen im Wert von 335,0 Millionen US-Dollar ab: Terraco Gold Corp., Inhaber von Net-Smelter-Return-Lizenzgebühren („NSR“) für das Spring-Valley-Goldprojekt von Solidus Resources LLC in Nevada (168,0 Millionen US-Dollar); ein Portfolio von acht Lizenzgebühren, das von Gold Fields Limited („Gold Fields“) erworben wurde und dessen Kernstück eine 1,5-prozentige NSR auf die produzierende Gold-Silber-Mine San Gabriel der Compañia de Minas Buenaventura S.A.A. in Peru bildet (115,0 Mio. US-Dollar); und schließlich, als Teil derselben Transaktion mit Gold Fields, aufgeschobene Zahlungsverpflichtungen von Galiano Gold Inc. (52,0 Mio. $ für geplante Zahlungen in Höhe von 60,0 Mio. $). Die Lizenzgebühren, Stream-Vereinbarungen und sonstigen Beteiligungen stiegen von 1,14 Mrd. $ zum Jahresende 2025 auf 1,48 Mrd. $ zum 30. Juni 2026.

Nach Quartalsende schloss das Unternehmen den 28,0 Mio. $ schweren Murray-Brook-Edelmetall-Stream (mit einer Kapitalzeichnung in Höhe von 5,5 Mio. C$) mit Canadian Copper Inc. ab und schloss eine verbindliche Vereinbarung mit Hot Chili Limited („Hot Chili“), wonach Hot Chili sich bereit erklärte, die NSR-Lizenzgebühren des Unternehmens auf das La-Verde-Projekt in Costa Fuego auszudehnen, als Gegenleistung für eine Barzahlung in Höhe von 15,0 Mio. $.

Nach dem 30. Juni 2026

Abschluss des zuvor angekündigten Edelmetall-Streams in Höhe von 28,0 Mio. $ mit Canadian Copper Inc. („Canadian Copper“) in Bezug auf dessen Vermögenswerte in New Brunswick, bestehend aus den Murray-Brook-Liegenschaften und der Caribou-Liegenschaft einschließlich der Caribou-Aufbereitungsanlage, gleichzeitig mit einer Kapitalbeteiligung in Höhe von 3,9 Mio. $ (5,5 Mio. C$) an Canadian Copper;

Verbindliche Vereinbarung mit Hot Chili, wonach Hot Chili sich bereit erklärte, die Lizenzgebühren des Unternehmens (1,0 % der zahlbaren Kupferproduktion und 3,0 % der zahlbaren Goldproduktion) auf das La-Verde-Projekt auszudehnen, das Teil des größeren Costa-Fuego-Kupfer-Gold-Projekts ist, gegen eine Barzahlung in Höhe von 15,0 Mio. $, die bei Abschluss fällig wird, der voraussichtlich im dritten Quartal 2026 stattfinden wird;

Nach der Bekanntgabe von Agnico Eagle Mines Limited vom 2. Juli 2026 bezüglich des Tagebaus Barnat bei Canadian Malartic hat das Unternehmen das Tempo der Rückkäufe im Rahmen seines regulären Rückkaufprogramms erhöht und im Juli 1.007.496 Stammaktien für 29,1 Millionen Dollar (40,8 Millionen kanadische Dollar) erworben – mehr als das Vierfache der im gesamten zweiten Quartal zurückgekauften Aktien –, wodurch sich die Gesamtzahl der Rückkäufe im Jahr 2026 auf 1.555.678 Aktien belief;

Erhöhung des verfügbaren Betrags im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität von 650,0 Mio. $ auf 850,0 Mio. $ und der zusätzlichen nicht zugesagten Akkordeon-Option von 200,0 Mio. $ auf 350,0 Mio. $ sowie Verlängerung der Laufzeit vom 30. Mai 2029 bis zum 4. August 2030; und

Festlegung einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,065 US-Dollar pro Stammaktie, zahlbar am 15. Oktober 2026 an die zum Geschäftsschluss am 30. September 2026 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre.

Kommentar der Geschäftsführung

Jason Attew, Präsident und CEO von OR Royalties, kommentierte: „Sowohl der Umsatz als auch der operative Cashflow stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um jeweils 62 % – was bei einem Geschäft mit einer Cash-Marge von 96,8 % in einem stärkeren Edelmetallmarkt eine beachtliche Leistung darstellt – und wir liegen weiterhin auf Kurs für unsere Prognose für 2026 von 80.000 bis 90.000 GEOs. Zudem haben wir im Quartal Akquisitionen im Wert von 335,0 Millionen US-Dollar abgeschlossen, darunter NSR-Lizenzgebühren für San Gabriel, das bereits in Produktion ist und Zahlungen leistet, sowie für Spring Valley und andere Projekte.“

Als unsere Aktien nach der Bekanntgabe von Agnico Eagle vom 2. Juli bezüglich der Barnat-Grube unter Druck gerieten, haben wir Anfang Juli über eine Million Aktien zurückgekauft – mehr als das Vierfache der im gesamten zweiten Quartal zurückgekauften Aktien – und das zu deutlich niedrigeren Kursen. In diesem Sinne bleibt unsere Überzeugung hinsichtlich Canadian Malartic unverändert. Und genau das sollten die Aktionäre von uns erwarten: eine Cash-Generierung, die stark genug ist, um eine steigende Dividende zu finanzieren, Aktienrückkäufe durchzuführen, wenn der Markt unsere Aktien falsch bewertet, und gleichzeitig in eine nach wie vor robuste Pipeline neuer Chancen zu investieren.“

DETAILS ZUR ERGEBNISPRESSKONFERENZ UND ZUM WEBCAST ZUM 2. QUARTAL 2026

Telefonkonferenz: Donnerstag, 6. August 2026, um 10:00 Uhr ET Einwahlnummern: (Option 1) Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (800) 717-1738 Ortsgespräch – Montreal: 1 (514) 400-3792 Ortsgespräch – Toronto: 1 (289) 514-5100 Ortsgespräch – New York: 1 (646) 307-1865 Konferenz-ID: 25235 Link zum Webcast: (Option 2) https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1767963&tp_key=5d45fd ... Aufzeichnung (verfügbar bis Sonntag, 6. September 2026, um 23:59 Uhr ET): Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 660-6264 Ortsgespräch – Toronto: 1 (289) 819-1325 Ortsgespräch – New York: 1 (646) 517-3975 Zugangscode für die Aufzeichnung: 25235# Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.ORroyalties.com verfügbar

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vizepräsident für Projektbewertung bei OR Royalties Inc., geprüft und genehmigt, der eine „qualifizierte Person“ im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) ist.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein auf Edelmetall-Lizenzgebühren und -Streaming-Vereinbarungen spezialisiertes Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf Tier-1-Bergbauregionen liegt, d. h. Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien. OR Royalties nahm seine Geschäftstätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Vermögenswert auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 200 Lizenzgebühren, Streaming-Vereinbarungen und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Kernobjekt gestützt, nämlich die Royalty in Höhe von 3–5 % des Netto-Schmelzertrags am Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Limited, einer der weltweit größten Goldminen.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in der 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.:

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@ORroyalties.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel.: (647) 477-2087

E-Mail: htaylor@ORroyalties.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Anmerkungen:

Durchschnittliche Metallpreise

Dreimonatszeitraum endend am 30. Juni 2026 2025 Gold (i) 4.506 3.280 Silber (ii) 73,15 $ 33,68 $ Kupfer (iii) 13.329 9.524

Der Nachmittags-Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze. Der Preis der London Bullion Market Association in US-Dollar pro Unze. Der Kurs der London Metal Exchange in US-Dollar pro Tonne.

Dreimonatszeitraum zum 30. Juni 2025 („Q2 2025“).

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Cash-Marge (in Dollar und in Prozent des Umsatzes)

Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen. Die Cash-Marge (in Dollar) wird von OR Royalties definiert als Umsatz abzüglich der Umsatzkosten (ohne Wertminderung). Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) ergibt sich aus der Division der Cash-Marge (in Dollar) durch den Umsatz.

Das Management verwendet die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes, um die Fähigkeit von OR Royalties zu bewerten, aus seinen Lizenzgebühren, Streams und sonstigen Beteiligungen einen positiven Cashflow zu generieren. Das Management und bestimmte Investoren nutzen diese Informationen zudem zusammen mit Kennzahlen, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt werden, wie beispielsweise Bruttogewinn und operativer Cashflow, um die Leistung von OR Royalties im Vergleich zu anderen Unternehmen der Bergbauindustrie zu bewerten, die diese Kennzahlen auf ähnlicher Basis ausweisen. Die Cash-Marge in Dollar und in Prozent des Umsatzes dient lediglich dazu, Investoren und Analysten zusätzliche Informationen zu liefern, und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Sie hat keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten ausgewiesen werden.

Eine Überleitung der Cash-Marge (in Tausend Dollar und in Prozent des Umsatzes) ist nachstehend dargestellt:

Drei Monate bis zum 30. Juni, Sechs Monate zum 30. Juni, 2026 2025 2026 2025 $ $ $ $ Lizenzgebühren Umsatzerlöse 62.779 42.185 125.176 78.975 Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Wertminderung) (403) (171) (729) (316) Cash-Marge (in Dollar) 62.376 42.014 124.447 78.659 99 Abschreibung (7.207) (3.408) (13.427) (6.118) Bruttogewinn 55.169 38.606 111.020 72.541 Beteiligungen an Wasserläufen Umsatzerlöse 35.041 18.179 75.476 36.305 Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Wertminderung) (2.688) (2.389) (5.703) (3.863) Cash-Marge (in Dollar) 32.353 15.790 69.773 32.442 Abschreibung (5.305) (4.205) (9.736) (9.239) Bruttogewinn 27.048 11.585 60.037 23.203 Lizenzgebühren und Stream-Anteile Gesamt-Cash-Marge (in Dollar) 94.729 57.804 194.220 111.101 Geteilt durch: Gesamtumsatz 97.820 60.364 200.652 115.280 Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) 96,8 % 95,8 % 96,8 % 96,4 % Gesamt – Bruttogewinn 82.217 50.191 171.057 95.744

Bereinigtes Ergebnis und bereinigtes Ergebnis je Stammaktie

Das bereinigte Ergebnis und das bereinigte Ergebnis je Stammaktie sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und werden von OR Royalties definiert, indem die folgenden Posten aus dem Nettoergebnis (Verlust) und dem Nettoergebnis (Verlust) je Aktie ausgeschlossen werden: Wechselkursgewinne (Verluste), Wertminderungsaufwendungen und -auflösungen im Zusammenhang mit Lizenzgebühren, Stream- und sonstigen Beteiligungen, Veränderungen der Rückstellung für erwartete Kreditverluste, Abschreibungen und Wertminderungen von Beteiligungen, Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Lizenzgebühren, Stream- und sonstige Beteiligungen (mit Ausnahme von Gewinnen (Verlusten) aus dem Buy-Down und Rückkauf von Lizenzgebühren, Stream- und sonstigen Beteiligungen), Gewinne (Verluste) aus Beteiligungen, Anteil am Ergebnis (Verlust) von assoziierten Unternehmen, Transaktionskosten und bestimmte sonstige Posten wie nicht zahlungswirksame Gewinne (Verluste) sowie die Auswirkungen von Ertragsteuern auf diese Posten. Das bereinigte Ergebnis je Stammaktie ergibt sich aus dem bereinigten Ergebnis geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Berichtszeitraum im Umlauf befindlichen Stammaktien.

Die Unternehmensleitung verwendet das bereinigte Ergebnis und das bereinigte Ergebnis je Stammaktie, um die zugrunde liegende operative Leistung von OR Royalties als Ganzes für die dargestellten Berichtszeiträume zu bewerten, die Planung und Prognose künftiger Betriebsergebnisse zu unterstützen und die Informationen in ihrem Konzernabschluss zu ergänzen. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass Investoren und Analysten neben den gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelten Kennzahlen wie dem Nettogewinn (Nettoverlust) und dem Nettogewinn (Nettoverlust) je Stammaktie auch den bereinigten Gewinn und den bereinigten Gewinn je Stammaktie zur Bewertung der Ergebnisse des zugrunde liegenden Geschäfts von OR Royalties heranziehen, insbesondere da die ausgeschlossenen Posten in der Regel nicht in der Jahresprognose von OR Royalties enthalten sind. Zwar umfassen die Anpassungen des Nettogewinns (Nettoverlusts) und des Nettogewinns (Nettoverlusts) je Stammaktie in diesen Kennzahlen sowohl wiederkehrende als auch einmalige Posten, doch ist die Geschäftsführung der Ansicht, dass der bereinigte Gewinn und der bereinigte Nettogewinn je Stammaktie nützliche Kennzahlen für die Leistung von OR Royalties sind, da sie um Posten bereinigt sind, die möglicherweise keinen Bezug zu dem Zeitraum haben, in dem sie erfasst werden, oder einen unverhältnismäßigen Einfluss auf diesen Zeitraum haben, die Vergleichbarkeit der operativen Kernergebnisse zwischen den Berichtszeiträumen beeinträchtigen, nicht immer die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens widerspiegeln und/oder nicht unbedingt auf zukünftige operative Ergebnisse hindeuten. Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Nettogewinn je Stammaktie sollen Investoren und Analysten zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sie haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten ausgewiesen werden.

Nachstehend wird eine Überleitung vom Nettogewinn zum bereinigten Nettogewinn dargestellt:

Dreimonatszeitraum zum 30. Juni, Sechs Monate zum 30. Juni 2026 2025 2026 2025 (in Tausend Dollar, mit Ausnahme der Beträge pro Aktie) $ $ $ $ Nettogewinn 61.392 32.358 134.974 57.998 Anpassungen: Wechselkursverlust (Wechselkursgewinn) 3.996 (665) 3.356 (825) Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen - 2.113 - 5.865 Netto(gewinn)verlust aus Beteiligungen (4.739) 24 (2.843) 310 Steuerliche Auswirkungen der Anpassungen (148) 305 37 264 Bereinigtes Ergebnis 60.501 34.135 135.524 63.612 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien (in Tausend) 187.714 187.746 187.328 187.362 Bereinigtes Ergebnis je Stammaktie 0,32 0,18 0,72 0,34

Netto-Cash-Position/(Netto-Verschuldung) (in Dollar)

Die Netto-Cash-Position/(Netto-Verschuldung) ist eine nicht nach IFRS definierte Finanzkennzahl und wird von OR Royalties als Differenz zwischen dem Kassenbestand und den langfristigen Verbindlichkeiten zum Ende einer Berichtsperiode definiert.

Das Management nutzt die Netto-Cash-Position/(Netto-Verschuldung), um die aktuelle Netto-Liquiditätslage von OR Royalties (d. h. Gesamt-Cash abzüglich der gesamten langfristigen Verbindlichkeiten) zu bewerten. Das Management und bestimmte Investoren nutzen diese Informationen zudem zusammen mit Kennzahlen, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt werden, wie z. B. operative Cashflows und nicht in Anspruch genommene Kreditlinien, um die Investitionskapazität von OR Royalties zu bewerten. Die Netto-Cash-/(Netto-Schulden-)Position dient lediglich dazu, Investoren und Analysten zusätzliche Informationen zu liefern, und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Sie hat keine standardisierte Bedeutung gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten ausgewiesen werden.

Eine Überleitung der Netto-Cash-Position/(Netto-Verschuldung) ist nachstehend dargestellt:

30. Juni 2026 31. Dezember 2025 (in Tausend Dollar) $ $ Barmittel 75.605 142.131 Langfristige Verbindlichkeiten (215.000) - Netto-Cash-Position (Schulden)/Liquidität (139.395) 142.131

Unzen in Goldäquivalent

GEOs werden vierteljährlich berechnet und umfassen Lizenzgebühren und Streams. Aus Lizenz- und Stream-Vereinbarungen erzielte Silberunzen und Kupfertonnen werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die erzielten Silberunzen bzw. Kupfertonnen mit dem durchschnittlichen Silberpreis pro Unze bzw. Kupferpreis pro Tonne für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis pro Unze für den Zeitraum dividiert werden. Bar-Lizenzgebühren sowie andere Metalle und Rohstoffe werden in Goldäquivalent-Unzen umgerechnet, indem die damit erzielten Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums geteilt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des US-amerikanischen „Private Securities Litigation Reform Act“ von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie als „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse beziehen, darunter, dass die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion mit Hot Chili rechtzeitig erfüllt werden, dass die Prognose für GEOs für 2026 erreicht wird und dass das Unternehmen in der Lage ist, weiterhin in eine Pipeline neuer Möglichkeiten zu investieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „geht davon aus“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“, „geplant“ und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind oder durch die Angabe, dass Ereignisse oder Bedingungen „eintreten werden“, „eintreten würden“, „könnten“, „sollten“ oder „müssten“. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich unter anderem auf folgende Themen beziehen: zukünftige Ereignisse, den Abschluss der kürzlich angekündigten Transaktion mit Hot Chili. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von OR Royalties liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können dementsprechend erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem (i) in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, Risiken im Zusammenhang mit: (a) den Betreibern der Liegenschaften, (b) der rechtzeitigen Erschließung, Genehmigungserteilung, dem Bau, dem Produktionsbeginn und dem Hochlauf (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Abweichungen in der Fördermenge und im Zeitplan der Produktion gegenüber den Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Abweichungen bei der Umwandlungsrate von Mineralressourcen in Mineralreserven und der Fähigkeit, Mineralressourcen zu ersetzen, (e) den ungünstigen Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutschungen oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder sonstige nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf sonstige externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die von OR Royalties gehaltenen Lizenzgebühren, Streams, Abnahmeverpflichtungen und Investitionen bestimmen, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollbarrieren, (c) Schwankungen des Wechselkurses des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen sowie Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich Grundstücke befinden, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, oder durch die diese gehalten werden, (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Rahmenbedingungen, (f) die Reaktionen der zuständigen Regierungen auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit dieser Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von OR Royalties und (g) geopolitische Unsicherheiten; (iii) in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die sich OR Royalties möglicherweise bieten oder auch nicht oder die von OR Royalties verfolgt werden, (b) die Integration erworbener Vermögenswerte, (c) die Feststellung des PFIC-Status von OR Royalties oder (d) die Tatsache, dass vorläufige Finanzinformationen Anpassungen zum Quartals- und Jahresende unterliegen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: das Ausbleiben wesentlicher Veränderungen bei den laufenden Erträgen und Vermögenswerten von OR Royalties im Zusammenhang mit der Feststellung seines PFIC-Status sowie das Ausbleiben sonstiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, und in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung hält, (i) den fortlaufenden Betrieb der Liegenschaften durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Liegenschaften in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) im Einklang steht, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Liegenschaften (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Erschließung von noch nicht in Produktion befindlichen zugrunde liegenden Liegenschaften), (iii) das Ausbleiben nachteiliger Entwicklungen in Bezug auf wesentliche Liegenschaften, (iv) die Richtigkeit der Aussagen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber zu Mineralreserven und -ressourcen sowie (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans zur Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresinformationsformular von OR Royalties, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov eingereicht wurde und das auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. OR Royalties weist darauf hin, dass die vorstehende Auflistung von Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Anleger und andere Interessierte sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Ungewissheiten und Risiken sorgfältig abwägen. OR Royalties ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen angemessen sind; es kann jedoch keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen könnten; zudem stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar und man sollte sich nicht übermäßig auf sie verlassen. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. OR Royalties übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

30. Juni, 31. Dezember 2026 2025 $ $ Vermögenswerte Umlaufvermögen Barmittel 75.605 142.131 Forderungen 2.957 3.227 Abgegrenzte Forderungen 30.000 - Sonstige Vermögenswerte 2.300 2.326 110.862 147.684 Langfristige Vermögenswerte Beteiligungen 179.038 189.260 Lizenzgebühren, Streams und sonstige Beteiligungen 1.479.303 1.140.026 Geschäfts- oder Firmenwert 78.254 81.134 Sonstige Vermögenswerte 8.371 8.375 1.855.828 1.566.479 Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie abgegrenzte Verbindlichkeiten 24.837 7.477 Zu zahlende Dividenden 12.174 10.293 Ertragsteuerverbindlichkeiten 10.374 13.655 Leasingverbindlichkeiten 1.211 1.207 48.596 32.632 Langfristige Verbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten 3.066 3.795 Langfristige Verbindlichkeiten 215.000 - Latente Ertragsteuern 105.258 98.011 371.920 134.438 Eigenkapital Grundkapital 1.694.146 1.688.122 Kapitalrücklage 59.856 65.873 Kumulierte sonstige Gesamtergebnisse (115.172) (51.780) Defizit (154.922) (270.174) 1.483.908 1.432.041 1.855.828 1.566.479 Dreimonatszeitraum zum 30. Juni, Sechs Monate zum 30. Juni 2026 2025 2026 2025 $ $ $ $ Umsatz 97.820 60.364 200.652 115.280 Umsatzkosten (3.091) (2.560) (6.432) (4.179) Abschreibungen (12.512) (7.613) (23.163) (15.357) Bruttogewinn 82.217 50.191 171.057 95.744 Sonstige betriebliche Aufwendungen Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen (4.929) (5.938) (10.969) (10.897) Geschäftsentwicklung (1.970) (2.826) (4.524) (4.905) Gewinn aus dem Rückkauf einer Stream-Beteiligung - - 7.161 - Gewinn aus dem Verkauf von Goldbarren - - 419 - Betriebsergebnis 75.318 41.427 163.144 79.942 Zinserträge 1.589 618 3.445 1.216 Finanzkosten (3.215) (1.124) (3.977) (2.854) Wechselkursgewinne/-verluste (3.996) 665 (3.356) 825 Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen - (2.113) - (5.865) Sonstige Gewinne (Verluste), netto 4.739 (24) 2.843 (310) Ergebnis vor Ertragsteuern 74.435 39.449 162.099 72.954 Ertragsteueraufwand (13.043) (7.091) (27.125) (14.956) Jahresüberschuss 61.392 32.358 134.974 57.998 Nettoergebnis je Aktie Unverwässert und verwässert 0,33 0,17 0,72 0,31 Dreimonatszeitraum zum 30. Juni, Sechs Monate zum 30. Juni 2026 2025 2026 2025 $ $ $ $ Betriebliche Tätigkeit Nettoergebnis 61.392 32.358 134.974 57.998 Anpassungen für: Aktienbasierte Vergütung 1.896 2.171 3.683 4.260 Abschreibungen und Amortisationen 12.849 7.909 23.838 15.941 Gewinn aus dem Rückkauf einer Stream-Beteiligung - - (7.161) - Gewinn aus dem Verkauf von Goldbarren - - (419) - Anteil am Verlust von assoziierten Unternehmen - 2.113 - 5.865 Gewinn aus im Rahmen einer Verwässerungsschutzklausel erhaltenen Anteilen - - (794) - Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden (4.757) 24 (2.067) 310 Wechselkursverlust (Wechselkursgewinn) 4.198 (787) 3.301 (879) Aufwand für latente Ertragsteuern 2.988 1.065 6.078 8.307 Sonstiges (538) 166 (1.076) 270 Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen bei nicht zahlungswirksamen Posten des Umlaufvermögens 78.028 45.019 160.357 92.072 Veränderungen bei den nicht zahlungswirksamen Posten des Umlaufvermögens 5.141 6.356 (5.325) 5.382 Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 83.169 51.375 155.032 97.454 Investitionstätigkeit Erwerb von Verbindlichkeiten aus aufgeschobenen Zahlungen (52.000) - (52.000) - Erwerb von Beteiligungen - (995) (10.000) (12.359) Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen 34.748 - 34.748 - Erwerb von Lizenz- und Stream-Anteilen (282.894) (17.929) (381.434) (23.214) Erlöse aus dem Verkauf von Goldbarren - - 17.875 - Sonstiges (45) (456) (77) (473) Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit (300.191) (19.380) (390.888) (36.046) Finanzierungstätigkeit Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten 233.000 - 249.000 10.437 Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten (18.000) (40.000) (34.000) (70.000) Ausübung von Aktienoptionen und Ausgabe von Aktien im Rahmen dem Aktienkaufplan 799 8.889 4.522 11.476 Rückkauf von Stammaktien im Rahmen eines regulären Rückkaufprogramms (8.029) - (20.922) - Ausgeschüttete Dividenden (9.703) (7.853) (19.186) (15.463) Quellensteuern bei der Abrechnung von gesperrten und aufgeschobenen Aktienanteilen (9) (5.732) (9.831) (6.385) Sonstiges (332) (1.344) (593) (1.554) Netto-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 197.726 (46.040) 168.990 (71.489) Abnahme der Zahlungsmittel vor Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel (19.296) (14.045) (66.866) (10.081) Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die liquiden Mittel (40) 601 340 611 Nettoabnahme der liquiden Mittel (19.336) (13.444) (66.526) (9.470) Zahlungsmittel – zu Beginn der Periode 94.941 63.070 142.131 59.096 Kassenbestand – Ende der Periode 75.605 49.626 75.605 49.626

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Die OR Royalties Incorporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,61 % und einem Kurs von 27,92EUR auf Tradegate (05. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.