Gold Royalty meldet Rekord-Halbjahresergebnisse mit anhaltend starkem Cashflow und Gewinnwachstum

Vancouver, British Columbia – 5. August 2026 / IRW-Press / Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: GROY) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty ... – freut sich, die Veröffentlichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 bekannt zu geben. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge in US-Dollar angegeben.

David Garofalo, Vorstandsvorsitzender und CEO von Gold Royalty, kommentierte: „Das Wachstum von Gold Royalty läuft auf Hochtouren: Die Halbjahresumsätze haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt, und die Goldäquivalent-Unzen* stiegen im ersten Halbjahr 2026 um über 40 % – beides neue Rekordwerte. Da sich unser Portfolio stark auf Gold und Kupfer konzentriert und wir für die nächsten fünf Jahre ein branchenführendes Wachstum bei den Goldäquivalent-Unzen prognostizieren, bietet Gold Royalty seinen Aktionären eine starke Hebelwirkung auf die Gold- und Kupferpreise aus Minen in erstklassigen Standorten mit führenden Betreibern. Darüber hinaus ist unsere auf Lizenzgebühren ausgerichtete Vermögensbasis praktisch nicht der Kosteninflation an den Bergbaustandorten ausgesetzt.

Unsere starke Performance im ersten Halbjahr hat den Grundstein für eine voraussichtlich ereignisreiche zweite Jahreshälfte gelegt. Wir freuen uns auf ein anhaltendes Volumen- und Cashflow-Wachstum sowie auf Fortschritte bei Schlüsselprojekten, darunter die erste Produktion in Ren, der Baubeginn bei South Railroad, die Aufnahme der kommerziellen und vollen Produktion in Vareš sowie Berichte oder Studien, die das Expansionspotenzial in Borborema, Côté, Granite Creek, Jerritt Canyon und bei einem geplanten zweiten Schacht in Odyssey aufzeigen.“

Highlights des zweiten Quartals 2026

- Umsatz von 6,7 Millionen US-Dollar; Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen* stiegen im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 um rund 80 % auf 7,9 Millionen US-Dollar, und die GEOs* stiegen um rund 31 % auf 1.757 GEOs*.

- Bereinigtes EBITDA* von 5,6 Millionen US-Dollar (Nettoergebnis von 1,8 Millionen US-Dollar), was einem Anstieg von rund 137 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2025 entspricht

- Das Quartal wurde mit einem Kassenbestand von über 11,3 Millionen US-Dollar, ohne Schulden und einer vollständig uninanspruchten Kreditfazilität in Höhe von 150 Millionen US-Dollar, einschließlich einer Akkordeon-Option in Höhe von 25 Millionen US-Dollar, abgeschlossen

- Erwerb einer zusätzlichen Netto-Schmelz-Rückfluss-Lizenzgebühr („NSR“) in Höhe von 0,875 % am Ren-Projekt für 6,25 Millionen US-Dollar sowie, nach Quartalsende, Erwerb von NSR-Lizenzgebühren am Sterling-Projekt und an einem Teil der Granite-Creek-Mine für 0,8 Millionen US-Dollar. Alle drei Vermögenswerte befinden sich in Nevada, USA.

- Das Unternehmen ist weiterhin auf Kurs, seine zuvor angekündigte Jahresprognose von 7.500 bis 9.300 GEOs im Jahr 2026 zu erreichen.

* Gesamtumsatz, Erlöse aus Landverträgen und Beteiligungen, bereinigtes EBITDA sowie GEOs („Goldäquivalent-Unzen“) sind Nicht-IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS. Siehe „Nicht-IFRS-Kennzahlen“ weiter unten.

Ausgewählte Finanzkennzahlen

Die folgende Tabelle enthält ausgewählte Finanzdaten für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2026 endeten:

Für die drei Monate bis zum 30. Juni Für die sechs Monate bis zum 30. Juni (in Tausend Dollar, außer Beträge pro Aktie und GEOs) 2026 2025 2026 2025 ($) ($) ($) ($) Umsatz 6.732 3.823 13.910 6.961 Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) 1.783 (829) 3.554 (2.077) Nettoergebnis (Verlust) je Aktie, unverwässert 0,01 (0,00) 0,02 (0,01) Nettoergebnis (Verlust) je Aktie, verwässert 0,01 (0,00) 0,01 (0,01) Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 3.723 1.069 8.197 3.556 Nicht-IFRS Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen(1) 7.933 4.412 17.295 7.989 Bereinigtes EBITDA(1) 5.599 2.363 12.598 4.036 Bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)(1) 1.790 (66) 5.063 (1.312) Bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) je Aktie, unverwässert und verwässert(1) 0,01 (0,00) 0,02 (0,01) GEOs(1) 1.757 1.346 3.677 2.595 Bilanz Gesamtvermögen 850.113 740.246 850.113 740.246 Summe langfristige Verbindlichkeiten 120.778 177.217 120.778 177.217

Hinweis:

Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen, bereinigtes EBITDA, bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag), bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) je Aktie (unverwässert und verwässert) sowie GEOs sind jeweils Nicht-IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS. Weitere Informationen finden Sie unter „ Nicht-IFRS -Kennzahlen“ weiter unten.

Aktuelles zum Portfolio

Borborema-Mine (2,75 % NSR; „Borborema“): Am 10. Juli 2026 berichtete Aura Minerals Inc. („Aura“), dass im zweiten Quartal 2026 in Borborema 14.251 GEOs gefördert wurden, was einem Rückgang von 17 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, da die planmäßige Abbaureihenfolge zu niedrigeren Gehalten führte. Aura hat bekräftigt, dass das Unternehmen weiterhin auf Kurs ist, seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 zu erfüllen.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Aura vom 10. Juli 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Borden-Mine (0,5 % NSR, teilweise durch Lizenzgebühren abgedeckt; „Borden“): In einer Pressemitteilung vom 1. Juli 2026 gab Discovery Silver Corp. bekannt, dass das Unternehmen seinen Namen in Discovery Mining Ltd. („Discovery“) geändert hat. Am 14. Mai 2026 bekräftigte Discovery sein Engagement für ein umfangreiches Explorationsprogramm in Borden und hob dabei insbesondere die Erfolge bei der Ressourcenumwandlung und den Erweiterungsbohrungen hervor. Drei Bohrgeräte sind mit Infill- und Erweiterungsbohrungen in der East Lower Zone beschäftigt, während zwei Oberflächenbohrgeräte nordwestlich der Mine Explorationsarbeiten durchführen. Wir weisen darauf hin, dass sich unsere Lizenzgebührenabdeckung voraussichtlich erhöhen wird, da sich der Betrieb nach Osten verlagert, was dem Verlauf des Erzkörpers entlang des Trends und in Abwärtsrichtung folgt, während die Mine vertieft wird. Die laufenden Investitionsausgaben von Discovery im ersten Quartal konzentrierten sich weitgehend auf die Kapitalentwicklung in Borden.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Discovery vom 14. Mai 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Canadian Malartic / Odyssey-Mine (3,0 % NSR, teilweise Lizenzgebührenabdeckung; „Odyssey“): Am 29. Juli 2026 berichtete Agnico Eagle Mines Limited („Agnico Eagle“), dass die erste Phase des Schachtabteufens im Juli 2026 abgeschlossen wurde und eine Tiefe von 1.586 Metern erreicht wurde. Die Aktivitäten werden nun auf den Umbau des Förderturms und die Fertigstellung der ersten Verladestation verlagert, was weiterhin im Zeitplan liegt, um die erste Produktion über Schacht Nr. 1 im zweiten Quartal 2027 zu ermöglichen. Die Explorationsbohrungen lieferten weiterhin positive Ergebnisse in mehreren Bereichen der Odyssey-Mine, darunter 13,7 g/t Gold auf 14,6 Metern in der neu definierten Artemis-Zone innerhalb der inneren Zonen der Odyssey-Lagerstätte.

Agnico Eagle wies außerdem darauf hin, dass die Sanierungsarbeiten im Tagebau Barnat voraussichtlich im dritten Quartal 2026 abgeschlossen sein werden, nachdem am 1. Juli 2026 eine Gesteinsmassenbewegung stattgefunden hat, die zuvor am 2. Juli 2026 bekannt gegeben worden war. Die Bergbauaktivitäten werden voraussichtlich im vierten Quartal 2026 wieder aufgenommen.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Agnico Eagle vom 29. Juli 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Goldmine Côté (0,75 % NSR, teilweise durch Lizenzgebühren abgedeckt; „Côté“): In einer Pressemitteilung vom 1. Juni 2026 gab IAMGOLD eine aktualisierte konsolidierte Mineralressourcenschätzung für die Goldmine Côté bekannt, wobei die geschätzten gemessenen und angezeigten Mineralressourcen um 13 % auf 12,7 Millionen Unzen und die abgeleiteten Mineralressourcen um 63 % auf 2,0 Millionen Unzen gestiegen sind – jeweils auf 100-Prozent-Basis einschließlich Mineralreserven – im Vergleich zur Meldung vom 31. Dezember 2025. IAMGOLD erklärte außerdem, dass die Schätzung als Grundlage für einen aktualisierten technischen Bericht und einen Abbauplan dienen wird, die für das vierte Quartal 2026 erwartet werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von IAMGOLD vom 1. Juni 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Cozamin-Mine (1,0 % NSR, teilweise durch Lizenzgebühren abgedeckt; „Cozamin“): Am 30. Juli 2026 teilte Capstone Copper Corp. („Capstone“) mit, dass die Produktion in Cozamin im Einklang mit dem geplanten Abbauablauf stehe und sich der Betrieb aufgrund der starken Leistung dem oberen Ende der für 2026 prognostizierten Bandbreite annähere. Es wird erwartet, dass die Produktion im Jahr 2026 über das gesamte Jahr hinweg gleichmäßig verteilt sein wird.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Capstone vom 30. Juli 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Granite-Creek-Projekt (10,0 % NPI und eine nach Quartalsende erworbene partielle NSR-Lizenzgebührendeckung von 0,5 %; „Granite Creek“): Am 25. Juni 2026 gab i-80 Gold Corp. („i-80“) bekannt, dass die Machbarkeitsstudie für Granite Creek nun voraussichtlich im dritten Quartal 2026 abgeschlossen wird, im Gegensatz zum zuvor angekündigten zweiten Quartal. i-80 erklärte außerdem, dass positive Bohrergebnisse aus Granite Creek weiterhin die potenzielle Ausdehnung des mineralisierten Körpers untermauerten und in die laufenden technischen Arbeiten zur Bewertung des Einsatzmaterials für die Lone-Tree-Anlage einflossen.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von i-80 vom 25. Juni 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Projekt Jerritt Canyon (0,5 % NSR; „Jerritt Canyon“): First Majestic Silver Corp. („First Majestic“) hat im zweiten Quartal 2026 ein Explorationsbohrprogramm gestartet und plant für das Jahr 2026 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 42.000 m. Die Aktivitäten zur Wiederaufnahme des Betriebs schreiten weiter voran, und First Majestic konzentriert sich weiterhin auf die Weiterführung technischer Studien und die Vorbereitungen vor Ort, um die geplante Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie im Bericht von First Majestic zum zweiten Quartal, der am 30. Juli 2026 veröffentlicht wurde und unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Projekt La Mina (2,0 % NSR; „La Mina“): GoldMining Inc. („GoldMining“) gab am 28. April 2026 die Ergebnisse einer aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“) gemäß NI 43-101 bekannt. Die PEA für das Projekt La Mina weist einen Nettobarwert („NPV“) nach Steuern (5 %) von 1,0 Mrd. $ und eine interne Rendite („IRR“) nach Steuern von 32 % auf der Grundlage eines Goldpreises von 3.500 $/oz, eines Kupferpreises von 4,70 $ pro Pfund und eines Silber -Preises von 40 $/oz, bei einer geschätzten anfänglichen Amortisationszeit von 2,7 Jahren. Die Studie geht von einer Betriebsdauer von über 11 Jahren aus, mit einer durchschnittlichen jährlichen Goldäquivalentproduktion von 152.400 Unzen in den ersten fünf Jahren und geschätzten Gesamtbetriebskosten über die gesamte Lebensdauer der Mine von 1.045 $/oz Au (auf Nebenproduktbasis). Siehe „Hinweis für Investoren“.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von GoldMining vom 28. April 2026 sowie im technischen Bericht von GoldMining mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment for the La Mina Gold-Copper Mineral Deposit, Antioquia, Republik Kolumbien“ vom 22. April 2026, die unter den Unternehmensprofilen auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar sind.

Projekt São Jorge (1,0 % NSR, „São Jorge“): GoldMining gab am 11. Juni 2026 die wichtigsten Ergebnisse einer positiven vorläufigen Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA) bekannt, die einen Nettobarwert nach Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % in Höhe von 532 Millionen US-Dollar, eine interne Rendite (IRR) nach Steuern von 42 % bei einem Basisszenario-Goldpreis von 3.500 US-Dollar pro Unze sowie eine anfängliche Amortisationszeit von 2,8 Jahren auswies. Siehe „Hinweis für Investoren“.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von GoldMining vom 11. Juni 2026 sowie im technischen Bericht von GoldMining mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment for the São Jorge Gold Project, Pará State, Brazil“ vom 9. Juni 2026, der unter den Unternehmensprofilen auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar ist.

South-Railroad-Projekt (0,44 % NSR, teilweise durch Lizenzgebühren abgedeckt; „South Railroad“): In einer Pressemitteilung vom 11. Mai 2026 gab Orla bekannt, dass das South-Railroad-Projekt weiterhin auf Kurs für einen Baubeginn Mitte 2026 sei, vorbehaltlich des Erhalts der „Record of Decision“ des Bureau of Land Management. Orla gab außerdem bekannt, dass Bestellungen für wichtige Ausrüstungsgegenstände mit langer Lieferzeit erteilt worden seien, ein Auftrag für die Grubenwasseraufbereitungsanlage vergeben worden sei und die detaillierte Planung zum Ende des ersten Quartals zu 41 % abgeschlossen sei.

In einer Pressemitteilung vom 9. Juli 2026 erklärte Orla, dass der Erhalt der endgültigen Genehmigungen für „South Railroad“ weiterhin ein wichtiger Katalysator für die zweite Jahreshälfte 2026 sei.

In einer Pressemitteilung vom 31. Juli 2026 gaben Equinox Gold Corp. und Orla den erfolgreichen Abschluss ihres zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschlusses bekannt.

Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von Orla vom 11. Mai 2026, 9. Juli 2026 und 31. Juli 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Bergwerk Vareš (100-prozentiger Kupferstream mit laufenden Zahlungen in Höhe von 30 % des Spotpreises für Kupfer; „Vareš“): Am 30. Juli 2026 berichtete DPM Metals („DPM“), dass Vareš im zweiten Quartal rund 35.000 GEOs produzierte, darunter 1,3 Millionen Pfund Kupfer, was dem geplanten Hochlauf der Mine auf volle Produktion entspricht. Die verkauften zahlungspflichtigen Metalle in Höhe von rund 26.000 GEOs lagen unter den produzierten GEOs, was in erster Linie auf den Zeitpunkt der Lieferungen zurückzuführen war. DPM erklärte, dass das Unternehmen in Vareš weiterhin starke Fortschritte erzielt habe und die Erschließungsraten den Erwartungen entsprächen. Es wird erwartet, dass Vareš weiterhin auf Kurs bleibt, um bis Ende 2026 eine volle Produktionsrate von 850.000 Tonnen pro Jahr zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie in der Mitteilung von DPM vom 30. Juli 2026, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Aktualisierung zum Royalty-Generator-Modell

Unser Modell zur Generierung von Lizenzgebühren liefert weiterhin positive Ergebnisse. Seit der Übernahme von Ely Gold Royalties Inc. im Jahr 2021 haben wir mithilfe dieses Modells 56 Lizenzgebühren generiert. Derzeit verfügen wir über 38 Grundstücke, für die Landvereinbarungen bestehen, sowie über sechs gepachtete Grundstücke, die Erlöse aus Landvereinbarungen generieren. Im zweiten Quartal 2026 fielen im Rahmen des Modells weiterhin geringe Betriebskosten für die Aufrechterhaltung unserer Mineralrechte an.

Ausblick für 2026

Das Unternehmen hält an seiner zuvor bekannt gegebenen Prognose von 7.500 bis 9.300 GEOs für das Jahr 2026 fest, die etwa 684 GEOs im Zusammenhang mit Erlösen aus Grundstücksvereinbarungen umfasst, die mit anderen Mineralbeteiligungen und Zinszahlungen verrechnet werden, und auf einem angenommenen Goldpreis von 5.150 Dollar pro Unze sowie einem angenommenen Kupferpreis von 5,75 Dollar pro Pfund basiert.

Die Rohstoffpreise werden sich auf die Berechnung der GEOs aus Kupfer- (und anderen Metall-)Streams und Lizenzgebühren sowie aus Erlösen aus Grundstücksvereinbarungen und anderen Zahlungen auswirken. Eine Sensitivitätsanalyse, die die potenziellen Schwankungen unserer Prognose für 2026 in Abhängigkeit von den Gold- und Kupferpreisen veranschaulicht, finden Sie in unserer Pressemitteilung vom 18. März 2026.

Details zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2026

Am Donnerstag, dem 6. August 2026, findet um 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT) eine Telefonkonferenz statt, um diese Ergebnisse zu erörtern. Um daran teilzunehmen, nutzen Sie bitte eine der folgenden Möglichkeiten:

Webinar: Hier klicken

USA und Kanada (gebührenfrei): 1-833-890-3060

International: 1-412-206-6408

Die Präsentation der Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 wird auf der Website von Gold Royalty unter www.goldroyalty.com verfügbar sein; eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird im Anschluss an die Präsentation zur Verfügung stehen.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold spezialisiertes Lizenzgebührenunternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio aus Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen an Edelmetallen aufzubauen, das unseren Aktionären überdurchschnittliche langfristige Renditen beschert. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit hauptsächlich aus Lizenzgebühren auf den Nettoschmelzerlös von Goldlagerstätten in Nord- und Südamerika.

Kontakt bei Gold Royalty Corp.

Jackie Przybylowski

Vizepräsidentin, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person

Alastair Still, P.Geo., Leiter der technischen Abteilung des Unternehmens, ist eine „qualifizierte Person“ im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Hinweis für Investoren

Die hierin erwähnten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen (PEAs) für die Projekte La Mina und São Jorge sind jeweils vorläufiger Natur, und es besteht keine Gewissheit, dass die gemeldeten Ergebnisse realisiert werden. Die für diese PEAs herangezogenen Mineralressourcen umfassen abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden, und es besteht keine Gewissheit, dass die prognostizierte wirtschaftliche Leistung realisiert wird.

Weitere Informationen zu den Projektaktualisierungen bezüglich der Liegenschaften, die den Lizenzgebühren, Stream-Vereinbarungen und sonstigen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, entnehmen Sie bitte den Veröffentlichungen der jeweiligen Betreiber, einschließlich der hierin genannten Pressemitteilungen und der sonstigen Veröffentlichungen dieser Betreiber. Die Angaben zu Liegenschaften, an denen Gold Royalty Beteiligungen hält, basieren auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Liegenschaften öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat in der Regel nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Liegenschaften, auf denen seine Beteiligungen beruhen, und ist weitgehend auf die Angaben der Betreiber seiner Beteiligungen sowie auf andere öffentlich zugängliche Informationen angewiesen. Das Unternehmen hat in der Regel nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten, diese Informationen zu überprüfen. Obwohl dem Unternehmen keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass diese Informationen ungenau sein könnten, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Informationen von Dritten vollständig oder korrekt sind.

Sofern nicht anders angegeben, wurden die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder erwähnten technischen und wissenschaftlichen Angaben, einschließlich aller Verweise auf Mineralressourcen oder Mineralreserven, von den Projektbetreibern gemäß dem kanadischen „National Instrument 43-101“ erstellt, das sich erheblich von den Anforderungen der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unterscheidet, die für inländische Emittenten gelten. Dementsprechend sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder genannten wissenschaftlichen und technischen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten der SEC unterliegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu: die Aussichten des Unternehmens für das Jahr 2026, einschließlich geschätzter künftiger GEOs und vertraglicher Zahlungen, Erwartungen hinsichtlich des Wachstums des Unternehmensportfolios, den Betrieb und/oder die Entwicklung der Projekte, die den Lizenzgebühren, Stream-Vereinbarungen und sonstigen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, einschließlich der Schätzungen der jeweiligen Betreiber, sowie sonstige Aussagen zu den Plänen und Strategien des Unternehmens . Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie „könnte“, „wird“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „glauben“, „plant“, „voraussehen“ oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, darunter Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben der Betreiber der Projekte, die den Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die bekannt gegebenen Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Rahmenbedingungen, der Rohstoffpreise sowie der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Akquisitionen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem die Unfähigkeit der Betreiber der Liegenschaften, die den Lizenzgebühren, Stream-Vereinbarungen und sonstigen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, vorgeschlagene Pläne für diese Liegenschaften umzusetzen oder geplante Erschließungs- und Produktionsschätzungen sowie -ziele zu erreichen; Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs an diesen Projekten durch diese Betreiber; Risiken im Zusammenhang mit Exploration, Erschließung, Genehmigungsverfahren, Infrastruktur sowie betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, Rohstoffpreis- und Kontrahentenrisiken, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen, sowie weitere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und in seinen anderen öffentlich eingereichten Dokumenten unter seinen Profilen auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche „ “-Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Wir haben in diesem Dokument bestimmte Leistungskennzahlen aufgenommen, darunter: (i) Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen; (ii) bereinigtes EBITDA; (iii) bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) und bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) je Aktie, unverwässert und verwässert; sowie (iv) GEOs, bei denen es sich jeweils um Nicht-IFRS-Kennzahlen handelt. Die Darstellung dieser Nicht-IFRS-Kennzahlen dient der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen haben keine durch die IFRS-Rechnungslegungsstandards vorgeschriebene standardisierte Bedeutung, und andere Unternehmen berechnen diese Kennzahlen möglicherweise anders.

Gesamtumsatz, Erlöse aus Landverträgen und Zinsen

Gesamtumsatz, Erlöse aus Landvereinbarungen und Zinsen werden ermittelt, indem der Umsatz um die Auswirkungen folgender Posten bereinigt wird: Erlöse aus Landvereinbarungen, die mit anderen Mineralrechten verrechnet wurden, Zinsen aus einem goldgebundenen Darlehen, eine einmalige Anpassung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra-Branca-Lizenzgebühr sowie Lizenzgebühren, die über das Joint Venture Borborema Royalty Limited Partnership („Borborema LP“) erzielt wurden. Wir haben diese Informationen aufgenommen, da die Unternehmensleitung davon ausgeht, dass bestimmte Investoren diese Informationen nutzen, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Royalty-Unternehmen in der Edelmetallbergbauindustrie zu bewerten.

Nachfolgend finden Sie eine Überleitung der Gesamtumsätze, der Erlöse aus Grundstücksvereinbarungen und der Zinsen auf die Gesamtumsätze für die drei und sechs Monate, die am 30. Juni 2026 und 2025 endeten:

Für die drei Monate bis zum 30. Juni Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 2025 2026 2025 (in Tausend Dollar) ($) ($) ($) ($) Lizenzgebühren 6.136 1.981 13.169 3.097 Streaming 1.037 720 2.010 1.204 Vorauszahlung der Mindestlizenzgebühr und Lizenzgebühr vor der Produktion 25 877 371 1.955 Erlöse aus Grundstücksvereinbarung 271 459 779 1.032 Zinserträge, die mit dem goldgedeckten Darlehen verrechnet wurden 464 375 966 701 Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen 7.933 4.412 17.295 7.989 Erlöse aus Grundstücksvereinbarungen, die mit anderen Mineralrechten verrechnet wurden — (214) (20) (327) Zinserträge, die mit dem goldgebundenen Darlehen verrechnet wurden (464) (375) (966) (701) Einmalige Anpassung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra-Branca-Lizenzgebühr(1) (284) — (1.284) — Lizenzgebühren aus dem Joint Venture Borborema LP(2) (453) — (1.115) — Umsatz 6.732 3.823 13.910 6.961

Anmerkungen:

Umfasst den Teil der Lizenzgebühren, der sich auf den Verkauf von Resterz bezieht, das im letzten Quartal 2025 in der Mine Pedra Branca gefördert wurde und an den ehemaligen Inhaber der Lizenz fällig war. Entspricht unserem anteiligen Anteil an den Erlösen aus unserer Beteiligung von 50,0022 % am Joint Venture Borborema LP, das einen NSR an der Borborema-Mine hält.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA wird ermittelt, indem der Nettogewinn (Nettoverlust) um die Auswirkungen folgender Posten bereinigt wird: Abschreibungen, Finanzkosten, laufende und latente Steueraufwendungen, Zinserträge aus einem goldgebundenen Darlehen, einmalige Anpassung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra-Branca-Lizenzgebühr sowie Lizenzgebühren, die über das Joint Venture Borborema LP erzielt wurden, transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungskosten(1), nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen, Anteil am Verlust eines assoziierten Unternehmens, Verwässerungsverlust bei einem assoziierten Unternehmen, Anteil am Gewinn eines Joint Ventures, Veränderung des beizulegenden Zeitwerts des goldgebundenen Darlehens, Veränderung des beizulegenden Zeitwerts kurzfristiger Finanzanlagen, Veränderung des beizulegenden Zeitwerts eines eingebetteten Derivats, Wechselkursverlust (Gewinn), Verlust (Gewinn) aus der Darlehensanpassung sowie sonstige Erträge. Wir haben diese Informationen aufgenommen, da die Unternehmensleitung davon ausgeht, dass bestimmte Investoren diese Informationen nutzen, um unsere Leistung im Vergleich zu anderen Gold-Lizenzgebühren-Unternehmen in der Edelmetallbergbauindustrie zu bewerten. Die nachstehende Tabelle enthält eine Überleitung des Jahresüberschusses (Jahresfehlbetrags) zum bereinigten EBITDA für die angegebenen Zeiträume:

Transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungsaufwendungen umfassen Betriebsaufwendungen, deren Anfall nicht dauerhaft zu erwarten ist. In den drei und sechs Monaten, die am 30. Juni 2026 endeten, bestanden die transaktionsbezogenen und einmaligen allgemeinen und Verwaltungsaufwendungen hauptsächlich aus Honoraren für Beratungsleistungen im Bereich Rechnungslegung.

Für die drei Monate bis zum 30. Juni Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 2025 2026 2025 (in Tausend Dollar) ($) ($) ($) ($) Nettoergebnis (Verlust) 1.783 (829) 3.554 (2.077) Abschreibung 1.754 418 3.145 509 Abschreibung 19 20 40 39 Finanzierungskosten 161 2.236 504 4.441 Laufender Steueraufwand 128 47 144 118 Latenter Steueraufwand (Steuerertrag) 889 (387) 1.900 (27) Erlöse aus Grundstücksverträgen, die mit sonstigen Mineralrechten verrechnet wurden — 214 20 327 Zinserträge, die mit dem goldgebundenen Darlehen verrechnet wurden 464 375 966 701 Einmalige Anpassung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra-Branca-Lizenzgebühren(1) 284 — 1.284 — Lizenzgebühren aus dem Joint Venture Borborema LP(2) 453 — 1.115 — Gewinnanteil am Joint Venture(2) (310) — (763) — Transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungsaufwendungen 48 40 81 101 Aktienbasierte Vergütung 715 650 1.450 1.342 Anteil am Verlust eines assoziierten Unternehmens — 50 — 80 Verwässerungsverlust bei assoziiertem Unternehmen — 73 — 73 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts eines goldgebundenen Darlehens (444) (425) (1.036) (715) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts kurzfristiger Finanzanlagen (203) (47) (67) 27 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts des eingebetteten Derivats — (180) — (280) Wechselkursgewinne/-verluste (45) 81 (40) 52 Verlust (Gewinn) aus Kreditumschuldung — — 500 (693) Sonstige (Erträge) Aufwendungen (97) 27 (199) 18 Bereinigtes EBITDA 5.599 2.363 12.598 4.036

Anmerkungen:

Umfasst den Teil der Lizenzgebühren, der sich auf den Verkauf von Resterz bezieht, das im letzten Quartal 2025 in der Mine Pedra Branca gefördert wurde und an den ehemaligen Inhaber der Lizenz fällig war. Entspricht unserem anteiligen Anteil an den Umsatzerlösen aus unserer Beteiligung von 50,0022 % am Joint Venture Borborema LP, das eine NSR-Lizenz für die Borborema-Mine hält.

Bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) und bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) je Aktie, unverwässert und verwässert

Der bereinigte Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) wird berechnet, indem der Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) um die Auswirkungen folgender Posten bereinigt wird: Erlöse aus Grundstücksvereinbarungen, die mit anderen Mineralrechten verrechnet wurden, Zinserträge, die mit dem goldgebundenen Darlehen verrechnet wurden, eine einmalige Anpassung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra-Branca-Lizenzgebühr, die Wertsteigerung von Wandelschuldverschreibungen, transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungskosten(1), des Anteils am Verlust eines assoziierten Unternehmens, des Verwässerungsverlusts bei einem assoziierten Unternehmen, der Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten, kurzfristigen Finanzanlagen und des goldgebundenen Darlehens, des Verlusts (Gewinns) aus der Darlehensanpassung, des Wechselkursverlusts (Wechselkursgewinns) sowie sonstiger Erträge. Der bereinigte Nettogewinn (Nettoverlust) je Aktie, sowohl unverwässert als auch verwässert, wurde durch Division des bereinigten Nettogewinns (Nettoverlusts) durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der Stammaktien für den jeweiligen Zeitraum ermittelt. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass es sich hierbei um aussagekräftige Leistungskennzahlen handelt, da sie um Posten bereinigt sind, die nicht immer die zugrunde liegende operative Leistung unseres Geschäfts widerspiegeln und/oder nicht unbedingt auf zukünftige operative Ergebnisse hindeuten. Nachfolgend ist eine Überleitung des Nettogewinns (Nettoverlusts) zum bereinigten Nettogewinn (Nettoverlust) je Aktie, unverwässert und verwässert, für die angegebenen Zeiträume dargestellt:

Transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungsaufwendungen umfassen Betriebsaufwendungen, deren fortlaufendes Anfallen nicht zu erwarten ist. In den drei und sechs Monaten, die am 30. Juni 2026 endeten, bestanden die transaktionsbezogenen und einmaligen allgemeinen und Verwaltungsaufwendungen hauptsächlich aus Honoraren für Beratungsleistungen im Bereich Rechnungslegung.

Für die drei Monate bis zum 30. Juni Für die sechs Monate, bis zum 30. Juni 2026 2025 2026 2025 (in Tausend Dollar, außer den Beträgen pro Aktie) ($) ($) ($) ($) Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) 1.783 (829) 3.554 (2.077) Erlöse aus Grundstücksvereinbarungen, die mit anderen Mineralrechten verrechnet wurden — 214 20 327 Zinserträge, die mit dem goldgebundenen Darlehen verrechnet wurden 464 375 966 701 Einmalige Anpassung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Pedra-Branca-Lizenzgebühr(1) 284 — 1.284 — Wertsteigerung der Wandelschuldverschreibungen — 555 — 1.074 Transaktionsbezogene und einmalige allgemeine und Verwaltungskosten 48 40 81 101 Anteil am Verlust eines assoziierten Unternehmens — 50 — 80 Verwässerungsverlust bei assoziiertem Unternehmen — 73 — 73 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts eines goldgebundenen Darlehens (444) (425) (1.036) (715) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts kurzfristiger Finanzanlagen (203) (47) (67) 27 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts des eingebetteten Derivats — (180) — (280) (Gewinn) Verlust aus Währungsumrechnung (45) 81 (40) 52 Verlust (Gewinn) aus Kreditumschuldung — — 500 (693) Sonstige (Erträge) Aufwendungen (97) 27 (199) 18 Bereinigter Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) 1.790 (66) 5.063 (1.312) Gewichtete durchschnittliche Anzahl der Stammaktien Unverwässert 230.811.330 170.553.644 230.106.914 170.407.047 Verwässert 239.253.267 170.553.644 240.317.602 170.407.047 Bereinigter Gewinn (Verlust) je Aktie Unverwässert 0,01 (0,00) 0,02 (0,01) Verwässert 0,01 (0,00) 0,02 (0,01)

Anmerkung:

Besteht aus dem Teil der Lizenzgebühren, der sich auf den Verkauf von Resterz bezieht, das im letzten Quartal 2025 in der Mine Pedra Branca gefördert wurde, und der an den ehemaligen Inhaber der Lizenz fällig war.

GEOs

Die GEOs werden ermittelt, indem der Gesamtumsatz, die Erlöse aus Grundstücksverträgen und die Zinsen durch die durchschnittlichen Goldpreise des jeweiligen Zeitraums dividiert werden:

(in Tausend Dollar, außer durchschnittlicher Goldpreis pro Unze und GEOs) Durchschnittlicher Goldpreis pro Unze Gesamtumsatz, Erlöse aus Grundstücksvereinbarungen und Zinsen GEOs Für die drei Monate bis zum 31. März 2025 2.865 3.577 1.249 Für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025 3.279 4.412 1.346 Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 7.989 2.595 Für die drei Monate bis zum 31. März 2026 4.875 9.362 1.920 Für die drei Monate bis zum 30. Juni 2026 4.516 7.933 1.757 Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 17.295 3.677

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Die Gold Royalty Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,00 % und einem Kurs von 2,648EUR auf Tradegate (06. August 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.

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