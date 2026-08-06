Neuer Rekord 26.403 Punkte

Übergeordnet bleibt der Aufwärtstrend jedoch intakt. Denkbar ist zunächst ein sogenannter Pullback, bei dem der Index noch einmal auf das Ausbruchsniveau bei 25.507 Punkten zurückfällt. Sollte dieser Bereich halten, könnte er als Ausgangspunkt für den nächsten Aufwärtsschub dienen, der den DAX in Richtung des übergeordneten Kursziels von 27.500 Punkten führen könnte.

Aus charttechnischer Sicht besteht nun weiteres Potenzial bis in den Bereich von 27.500 Punkten. Allerdings dürfte der Anstieg nicht geradlinig verlaufen. Nach der zuletzt sehr starken Kursrallye sind zwischenzeitliche Rücksetzer durchaus möglich. Bereits heute könnte eine solche Verschnaufpause einsetzen und den DAX vorübergehend in den Bereich von 25.900 Punkten führen.

Erst wenn der DAX deutlich unter die Marke von 25.000 Punkten fällt, würde sich das Chartbild spürbar eintrüben. In diesem Fall würden Rückgänge bis auf 24.480 Punkte wahrscheinlicher werden. Gleichzeitig würde sich der vorherige Ausbruch im Nachhinein als Fehlsignal erweisen.

Aktuelle Lage

DAX bei 26.123 Punkten

VDAX unter 17 signalisiert normale Nervosität

Fear& Greed Index bei 60 auf "GREED"

Tagesanalyse:

RSI: 70 - Buy MACD: 246 - Buy Insgesamt: Strong Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 26.254 / 26.338 / 26.441 und 26.481 Punkten, nach unten bei 25.620 / 25.507 / 25.303 und 25.099 Punkten. Gaps bei 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe noch intakt - DAX markiert frisches Jahreshoch - Inverse SKS-Formation aktiv! - USA-Iran-Konflikt flaut ab Ölknappheit weiter ein Problem! - Tech im Erholungsmodus! VDAX-New Angstlevel im Normbereich VDAX-New der Deutschen Börse (05. August 2026): Bei 16,23% (steigend) (Vortag: 16,31%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order unter 25.900 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.430 Punkten. Kursziel bei 26.580 Punkten - AKTIV! 2. Stop-Sell-Order unter 25.300 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.490 Punkten. Kursziel bei 24.099 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN362M Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,83 - 7,84 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.428,40 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.428,40 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.123,18 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.580 Punkte Hebel: 33,43 Kurschance: + 55 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6W58 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,71 - 8,72 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 27.030,0 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 27.030,0 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.123,18 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 29,93 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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