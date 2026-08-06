Gewinnmitnahmen im Technologiebereich

Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Erholung der Halbleiterwerte. Dabei hätten sich die Vorgaben aus den USA negativ ausgewirkt, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. So waren Aktien der Halbleiterunternehmen Sandisk und Western Digital nach enttäuschenden Ausblicken nachbörslich unter Druck gekommen.

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Dabei standen technologielastigere Börsen stärker unter Druck.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Schwergewichte Samsung und SK Hynix zogen in der Folge den südkoreanischen Kospi um 4,6 Prozent nach unten. Dabei fielen Aktien von SK Hynix durch ungewöhnlich große Schwankungen auf. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank verwies auf Maßnahmen, die eigentlich zur Beruhigung der Märkte dienten. Diese hätten dazu geführt, dass das Handelsvolumen stark nachgelassen habe. "Dadurch sinkt die Liquidität im Orderbuch", so Stanzl. "Dann genügt bereits eine größere Order, um den Kurs stark nach unten zu bewegen".

Nicht ganz so ausgeprägt waren die Veränderungen in Japan. Der Nikkei 225 schloss 0,93 Prozent tiefer mit 65.683,26 Zählern. Auch die chinesischen Börsen gaben nach. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen verlor 0,3 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,8 Prozent nachgab.

Ausnahme war Australien. Der Leitindex S&P/ASX 200 setzte seine beständige Aufwärtsbewegung mit 0,47 Prozent auf 9.271,61 Punkte fort und bewegte sich damit auf Rekordkurs./mf/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics Aktie Die Samsung Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,12 % und einem Kurs von 3.520 auf Tradegate (06. August 2026, 08:57 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics Aktie um -22,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -34,08 %. Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics bezifferte sich zuletzt auf 829,00 Mrd..





Schreibe Deinen Kommentar