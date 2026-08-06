Erst Figma, dann SK Hynix: Dieser weltweite Tech-Crash vernichtet Milliarden

Figma hat mit seiner teuren KI-Offensive einen breiten Ausverkauf bei Technologieaktien ausgelöst. Obwohl der Softwarekonzern seinen Umsatz im zweiten Quartal um 48 Prozent auf 370,1 Millionen US-Dollar steigerte und die Jahresprognose anhob, brach die Aktie nachbörslich um bis zu 16 Prozent ein. Anleger reagierten vor allem auf die explodierenden Kosten: Figma rutschte nach US-Rechnungslegung in einen operativen Verlust von 117,3 Millionen US-Dollar, nachdem ein Jahr zuvor noch ein Gewinn von 2 Millionen US-Dollar angefallen war. Die Free-Cashflow-Marge sank zugleich von 24 auf 14 Prozent.

Der Schock griff schnell auf andere Softwarewerte über. Salesforce verlor im späten Handel 4,7 Prozent, ServiceNow 3,2 Prozent, Intuit 2,7 Prozent und Adobe 1,8 Prozent. Der Markt fürchtet, dass die Kosten für neue KI-Produkte schneller steigen als deren Erlöse. Bei Figma haben sich die Forschungs- und Entwicklungsausgaben mehr als verdoppelt, während die gesamten Betriebskosten auf 426,9 Millionen US-Dollar anschwollen. Viele neue Funktionen befinden sich zudem noch in der Beta- oder Testphase und bringen bislang kein Geld ein.