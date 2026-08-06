Vom Gewinnbeat zum Ausverkauf
Erst Figma, dann SK Hynix: Dieser weltweite Tech-Crash vernichtet Milliarden
48 Prozent Umsatzwachstum, höhere Prognose, trotzdem Ausverkauf: Figmas KI-Kosten erschrecken Anleger – und reißen Software- und Chipaktien weltweit nach unten.
- Figma steigert Umsatz, doch KI-Kosten belasten
- Anleger lösen weltweiten Tech-Ausverkauf aus
- KI-Ausgaben belasten Software- und Chipaktien
- Report: Achtung, Korrektur!
Figma hat mit seiner teuren KI-Offensive einen breiten Ausverkauf bei Technologieaktien ausgelöst. Obwohl der Softwarekonzern seinen Umsatz im zweiten Quartal um 48 Prozent auf 370,1 Millionen US-Dollar steigerte und die Jahresprognose anhob, brach die Aktie nachbörslich um bis zu 16 Prozent ein. Anleger reagierten vor allem auf die explodierenden Kosten: Figma rutschte nach US-Rechnungslegung in einen operativen Verlust von 117,3 Millionen US-Dollar, nachdem ein Jahr zuvor noch ein Gewinn von 2 Millionen US-Dollar angefallen war. Die Free-Cashflow-Marge sank zugleich von 24 auf 14 Prozent.
Der Schock griff schnell auf andere Softwarewerte über. Salesforce verlor im späten Handel 4,7 Prozent, ServiceNow 3,2 Prozent, Intuit 2,7 Prozent und Adobe 1,8 Prozent. Der Markt fürchtet, dass die Kosten für neue KI-Produkte schneller steigen als deren Erlöse. Bei Figma haben sich die Forschungs- und Entwicklungsausgaben mehr als verdoppelt, während die gesamten Betriebskosten auf 426,9 Millionen US-Dollar anschwollen. Viele neue Funktionen befinden sich zudem noch in der Beta- oder Testphase und bringen bislang kein Geld ein.
Über Nacht sprang der Ausverkauf nach Asien. SK Hynix schloss knapp 10 Prozent tiefer, Samsung Electronics verlor gut 6 Prozent, Tokyo Electron mehr als 5 Prozent und SoftBank über 4 Prozent. Auch Kioxia und Advantest gerieten deutlich unter die Räder. Damit traf die Angst vor zu hohen KI-Ausgaben nun nicht mehr nur Softwareaktien, sondern auch Chiphersteller und Ausrüster, die bisher zu den größten Gewinnern des KI-Booms gehörten.
Dabei lieferte Figma operativ sogar starke Zahlen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 8 Cent doppelt so hoch wie erwartet, und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde auf bis zu 1,47 Milliarden US-Dollar angehoben. Doch genau darin liegt der neue Konflikt für Anleger: Wachstum allein reicht nicht mehr. Sobald KI-Investitionen die Margen auffressen, kippt die Stimmung selbst bei Unternehmen, die ihre Prognosen schlagen. Figma wurde damit zum Auslöser eines Abverkaufs, der zeigt, wie nervös der gesamte Technologiesektor inzwischen auf steigende KI-Kosten reagiert.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion