🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRhoen-Klinikum AktievorwärtsNachrichten zu Rhoen-Klinikum
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rhoen-Klinikum: Starkes Halbjahr 2026 mit stabiler Entwicklung

    RHÖN-KLINIKUM legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: Mehr Umsatz, höheres Ergebnis, mehr Patienten – und weitere Investitionen in moderne Medizin und regionale Netzwerke.

    Rhoen-Klinikum: Starkes Halbjahr 2026 mit stabiler Entwicklung
    Foto: Tom Bauer - RHÖN-KLINIKUM AG
    • Die RHÖN-KLINIKUM AG steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz auf 863,6 Mio. Euro nach 833,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • Das EBITDA erhöhte sich auf 57,0 Mio. Euro, der Konzerngewinn auf 22,5 Mio. Euro; im ersten Halbjahr 2025 lagen die Werte bei 46,7 Mio. bzw. 14,7 Mio. Euro.
    • Die Zahl der ambulant und stationär behandelten Patientinnen und Patienten stieg um 9 % auf 513.700.
    • Der Konzern investiert weiter in moderne Medizintechnik, medizinische Angebote und regionale Gesundheitsnetzwerke, unter anderem in Hessen und Brandenburg.
    • Für 2026 erwartet RHÖN-KLINIKUM einen Umsatz von rund 1,7 Mrd. Euro und ein EBITDA zwischen 110 und 125 Mio. Euro; bei den Fallzahlen wird eine moderate Steigerung prognostiziert.
    • Die weitere Entwicklung ist wegen der Krankenhausreform, des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes sowie anhaltender wirtschaftlicher und regulatorischer Unsicherheiten nur eingeschränkt planbar.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2026, bei Rhoen-Klinikum ist am 06.08.2026.

    Der Kurs von Rhoen-Klinikum lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,40 % im Plus.


    Rhoen-Klinikum

    -1,57 %
    -5,38 %
    -8,89 %
    -0,79 %
    +6,78 %
    +5,88 %
    -20,15 %
    -52,15 %
    +14.434,88 %
    ISIN:DE0007042301WKN:704230
    Rhoen-Klinikum direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rhoen-Klinikum: Starkes Halbjahr 2026 mit stabiler Entwicklung RHÖN-KLINIKUM legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: Mehr Umsatz, höheres Ergebnis, mehr Patienten – und weitere Investitionen in moderne Medizin und regionale Netzwerke.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     