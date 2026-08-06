Rhoen-Klinikum: Starkes Halbjahr 2026 mit stabiler Entwicklung

Die RHÖN-KLINIKUM AG steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz auf 863,6 Mio. Euro nach 833,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Das EBITDA erhöhte sich auf 57,0 Mio. Euro, der Konzerngewinn auf 22,5 Mio. Euro; im ersten Halbjahr 2025 lagen die Werte bei 46,7 Mio. bzw. 14,7 Mio. Euro.

Die Zahl der ambulant und stationär behandelten Patientinnen und Patienten stieg um 9 % auf 513.700.

Der Konzern investiert weiter in moderne Medizintechnik, medizinische Angebote und regionale Gesundheitsnetzwerke, unter anderem in Hessen und Brandenburg.

Für 2026 erwartet RHÖN-KLINIKUM einen Umsatz von rund 1,7 Mrd. Euro und ein EBITDA zwischen 110 und 125 Mio. Euro; bei den Fallzahlen wird eine moderate Steigerung prognostiziert.

Die weitere Entwicklung ist wegen der Krankenhausreform, des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes sowie anhaltender wirtschaftlicher und regulatorischer Unsicherheiten nur eingeschränkt planbar.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2026, bei Rhoen-Klinikum ist am 06.08.2026.

Der Kurs von Rhoen-Klinikum lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,40 % im Plus.





