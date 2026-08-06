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    A.S.Creation Tapeten: Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht

    Trotz rückläufiger Erlöse im ersten Halbjahr 2026 stärkt das Unternehmen seine Profitabilität und bestätigt den Ausblick – gestützt durch Effizienzprogramm und CREATE 2030.

    A.S.Creation Tapeten: Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht
    • Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 3,4 % auf 54,2 Mio. € gesunken (Vorjahr: 56,1 Mio. €), belastet durch geopolitische Unsicherheiten, schwache Baukonjunktur und zurückhaltenden Konsum.
    • Die Rohertragsmarge verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 54,8 %.
    • Der Personalaufwand stieg aufgrund von Abfindungen und Freistellungen auf 16,7 Mio. €; bereinigt lag er mit 16,1 Mio. € unter dem Vorjahreswert.
    • Trotz des Umsatzrückgangs blieb das bereinigte operative Ergebnis mit 0,9 Mio. € nahezu stabil; das bereinigte Ergebnis nach Steuern sank leicht auf 0,3 Mio. €.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Umsatz von 95 bis 110 Mio. €, bereinigtes operatives Ergebnis von –1,5 bis +3,0 Mio. € und bereinigtes Ergebnis nach Steuern von –1,5 bis +2,0 Mio. €.
    • Im Rahmen der Strategie CREATE 2030 setzt das Unternehmen auf weitere Effizienzsteigerungen, margenstärkere Produkte und Vertriebskanäle sowie den Ausbau von Digitaldruck und E-Commerce.

    Der Kurs von A.S.Creation Tapeten lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,2250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,03 % im Minus.


    A.S.Creation Tapeten

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    ISIN:DE000A1TNNN5WKN:A1TNNN
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