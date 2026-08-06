Goldman hebt Ziel für Springer Nature auf 26 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 19,10 auf Tradegate (06. August 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um +2,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 3,88 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +22,20 %/+62,93 % bedeutet.