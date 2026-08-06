ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Springer Nature auf 26 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Kursziel auf 26 Euro an
- Einstufung für Springer Nature bleibt auf Buy
- Research-Dynamik führt zu leicht höheren Schätzungen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anhaltende Dynamik im Research-Bereich sorge für leicht steigende Schätzungen, schrieb James Tate am Mittwoch im Resümee des Quartalsberichts./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie
Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 19,10 auf Tradegate (06. August 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um +2,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 3,88 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +22,20 %/+62,93 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 26 Euro