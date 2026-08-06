Raumfahrtkonzern OHB will im zweiten Halbjahr weiter zulegen

BREMEN (dpa-AFX) - Der Raumfahrtkonzern OHB erwartet für die kommenden Monate einen weiteren Zuwachs der Nachfrage. Der Höhepunkt des Auftragseingangs sei im zweiten Halbjahr zu erwarten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bremen mit. Ende Juni war das Auftragsbuch mit 3,3 Milliarden Euro fast acht Prozent dicker als ein Jahr zuvor.

Der Umsatz wuchs im zweiten Quartal um sieben Prozent auf gut 329 Millionen Euro. Davon blieb vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) mit gut 33 Millionen Euro über ein Viertel mehr als im Vergleichszeitraum. Unterm Strich verzeichnete OHB allerdings wegen deutlich gestiegener Kosten sowie Verlusten aus Unternehmensbeteiligungen ein Minus von gut 5 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein Gewinn von 7,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor.