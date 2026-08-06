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    Raumfahrtkonzern OHB will im zweiten Halbjahr weiter zulegen

    Für Sie zusammengefasst
    • OHB erwartet im zweiten Halbjahr mehr Aufträge
    • Umsatz und bereinigtes Ebitda wachsen deutlich
    • Hohe Kosten führen zu einem Millionenverlust
    Raumfahrtkonzern OHB will im zweiten Halbjahr weiter zulegen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BREMEN (dpa-AFX) - Der Raumfahrtkonzern OHB erwartet für die kommenden Monate einen weiteren Zuwachs der Nachfrage. Der Höhepunkt des Auftragseingangs sei im zweiten Halbjahr zu erwarten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bremen mit. Ende Juni war das Auftragsbuch mit 3,3 Milliarden Euro fast acht Prozent dicker als ein Jahr zuvor.

    Der Umsatz wuchs im zweiten Quartal um sieben Prozent auf gut 329 Millionen Euro. Davon blieb vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) mit gut 33 Millionen Euro über ein Viertel mehr als im Vergleichszeitraum. Unterm Strich verzeichnete OHB allerdings wegen deutlich gestiegener Kosten sowie Verlusten aus Unternehmensbeteiligungen ein Minus von gut 5 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein Gewinn von 7,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

    OHB ist auf Satellitensysteme, bemannte Raumfahrt und Weltraum-Infrastruktur spezialisiert. Das Unternehmen bietet etwa Satelliten, Trägerraketenkomponenten und Bodensysteme an, ebenso wie nachgelagerte Dienstleistungen. Entsprechend profitiert das Unternehmen momentan von den hohen Investitionsplänen etwa von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), Deutschlands Vorhaben für die militärische Raumfahrt sowie von der EU vorgeschlagene milliardenschwere Mittelzuweisung für Verteidigung und Raumfahrt.

    Für das Gesamtjahr erwarten die Bremer eine bereinigte operative Marge (Ebitda-Marge) von 10,5 bis 11 Prozent. Nach dem ersten Halbjahr betrug sie gut 10 Prozent. Mittelfristig soll sie auf rund 13 Prozent steigen./lew/stw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie

    Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,63 % und einem Kurs von 239,5 auf Tradegate (06. August 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um +11,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von OHB bezifferte sich zuletzt auf 4,96 Mrd..





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