Cattron kündigt CRA-konforme drahtlose Fernsteuerungslösungen an

Da die erste Meldefrist der europäischen Cyberresilienz-Verordnung im September 2026 näher rückt, gehört Cattron zu den ersten Herstellern von Fernsteuerungssystemen für Industrieanlagen und Lokomotiven, die bestätigt haben, dass CRA-konforme Produkte bereits erhältlich sind.

WARREN, Ohio, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- Cattron, ein weltweit führender Anbieter von Funkfernsteuerungen, Steuerpulten für Motoren und Generatoren sowie cloudgestützten Überwachungs- und Steuerungslösungen, gab bekannt, dass eine breite Palette seiner drahtlosen Fernsteuerungs- und Sicherheitsprodukte für Industrieanwendungen und Lokomotiven die Anforderungen der Cyberresilienz-Verordnung (CRA) der Europäischen Union erfüllt. Mit dieser Ankündigung gehört Cattron zu den ersten Herstellern im Bereich industrieller Fernsteuerungen, die ihre Übereinstimmung mit den Cybersicherheitsvorgaben der CRA bestätigen, und zeigt OEMs, Systemintegratoren sowie Endnutzern damit einen klaren Weg auf, die Vorschriften noch vor Ablauf der bevorstehenden gesetzlichen Fristen einzuhalten.