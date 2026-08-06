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    Cattron kündigt CRA-konforme drahtlose Fernsteuerungslösungen an

    Da die erste Meldefrist der europäischen Cyberresilienz-Verordnung im September 2026 näher rückt, gehört Cattron zu den ersten Herstellern von Fernsteuerungssystemen für Industrieanlagen und Lokomotiven, die bestätigt haben, dass CRA-konforme Produkte bereits erhältlich sind.

    WARREN, Ohio, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- Cattron, ein weltweit führender Anbieter von Funkfernsteuerungen, Steuerpulten für Motoren und Generatoren sowie cloudgestützten Überwachungs- und Steuerungslösungen, gab bekannt, dass eine breite Palette seiner drahtlosen Fernsteuerungs- und Sicherheitsprodukte für Industrieanwendungen und Lokomotiven die Anforderungen der Cyberresilienz-Verordnung (CRA) der Europäischen Union erfüllt. Mit dieser Ankündigung gehört Cattron zu den ersten Herstellern im Bereich industrieller Fernsteuerungen, die ihre Übereinstimmung mit den Cybersicherheitsvorgaben der CRA bestätigen, und zeigt OEMs, Systemintegratoren sowie Endnutzern damit einen klaren Weg auf, die Vorschriften noch vor Ablauf der bevorstehenden gesetzlichen Fristen einzuhalten.

    The announcement positions Cattron among the first manufacturers in the industrial remote control sector to confirm alignment with CRA cybersecurity expectations, giving OEMs, integrators and end users a clear path to achieve compliance ahead of upcoming regulatory deadlines.

    Die CRA ist eine europäische Verordnung, die für auf dem EU-Markt vertriebene Produkte mit digitalen Elementen verbindliche Cybersicherheitsanforderungen einführt. Sie verpflichtet Hersteller dazu, Cybersicherheit bereits in die Produktentwicklung zu integrieren, das Schwachstellenmanagement über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg sicherzustellen sowie fortlaufend Sicherheitsupdates und Unterstützung bereitzustellen. Die Verordnung trat am 10. Dezember 2024 in Kraft; die Meldepflichten für Hersteller gelten ab dem 11. September 2026 und bis zum 11. Dezember 2027 müssen sämtliche Vorschriften vollständig eingehalten werden.

    Für drahtlose Fernsteuerungssysteme in der Industrie und für Lokomotiven sind die Auswirkungen erheblich. „Die CRA stellt einen grundlegenden Wandel im Umgang unserer Branche mit Cybersicherheit dar", sagte Stefan Schwiers, Bereichsleiter Vertrieb für den europäischen Markt bei Cattron. „Es reicht nicht mehr aus, Sicherheitsfunktionen erst nachträglich hinzuzufügen. Hersteller müssen einen sicheren Lebenszyklus nachweisen, vom ursprünglichen Entwurf bis hin zur langfristigen Unterstützung nach der Markteinführung. Wir haben unsere Produkte nach diesen Grundsätzen entwickelt und sind bereit, Kunden zu unterstützen, die jetzt Lösungen benötigen."

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    PR Newswire (dt.)
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