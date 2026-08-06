Nicht nur SanDisk, sondern auch diese Zahlen sorgen jetzt für Ärger!

Daher waren die Hoffnungen der Anlegerinnen und Anleger groß, dass die in dieser Woche anstehenden Quartalszahlen von AMD , SanDisk und Western Digital der Branche neuen Schwung verleihen könnten. Diese Rechnung scheint nicht aufzugehen, nachdem AMD bereits am Mittwoch eingebrochen ist und SanDisk und Western Digital am Donnerstag vor hohen Kursverlusten stehen.

Trotz einer anhaltend starken Geschäftsentwicklung ist die Halbleiter- und Speicherchipbranche in eine mehrwöchige Kurskrise geraten. Angeführt von Werten wie Micron , Samsung und SK Hynix stürzte der vielbeachtete Branchenindex Philadelphia Semiconductor um mehr als 20 Prozent ab – aus technischer Perspektive markiert das einen Bärenmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Western Digital steigert sich dank hoher Nachfrage deutlich

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung brachen die Anteile von Shooting-Star SanDisk in der US-Nachbörse zweistellig ein. Genau dasselbe Schicksal ereilte Western Digital, das SanDisk im Februar vergangenen Jahres per Spinoff an die Börse gebracht hatte – also genau vor der aufsehenerregenden Rallye in der Speicherchipbranche.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 43,7 Prozent auf 3,75 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen der Expertinnen und Experten um 50 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Wachstumstreiber war die anhaltend hohe Nachfrage von Rechenzentren, wie CEO Irving Tan in der Pressemitteilung des Unternehmens bekräftigte.

Auch auf der Ertragsseite konnte der Hersteller von Massenspeicher überzeugen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) viel mit 3,56 US-Dollar um 26 Cent höher aus als erwartet. Dank deutlicher Margensteigerungen legten sowohl der Brutto- als auch der operative Ertrag deutlich zu, was wiederum dem Nettogewinn zugutekam. Der sprang nach 600 Millionen US-Dollar vor einem Jahr um +130 Prozent auf 1,382 Milliarden US-Dollar. Das zeigt die Explosivität der Kombination aus hohem Umsatzwachstum und steigenden Margen.

Prognose für das kommende Quartal nur knapp über den Erwartungen

Für das kommende Quartal prognostizierte Western Digital Erlöse in Höhe von 4,1 Milliarden US-Dollar (±100 Millionen US-Dollar). Dabei soll die Bruttomarge noch einmal um ein bis zwei Prozentpunkte auf 55 bis 56 Prozent steigen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich auf 3,85 bis 4,15 US-Dollar belaufen, was gegenüber dem Vorjahresquartal einen Anstieg um bis zu 133 Prozent bedeuten würde.

Davon zeigten sich Investoren jedoch unbeeindruckt. Ihre Erwartungen lagen nur wenig unter dem, was Western Digital ihnen für die kommenden drei Monate in Aussicht gestellt hatte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte die Aktie in den zurückliegenden 12 Monaten bereits rund 585 Prozent an Wert gewonnen. Zeitweise lagen die Zuwächse sogar noch deutlich höher.

Wie bei SanDisk hohe Kursverluste nach den Zahlen

Wie bei SanDisk genügten gute Zahlen daher auch bei Western Digital nicht für eine positive Kursreaktion. Stattdessen gingen die Anteile auf Talfahrt. Aus dem erweiterten Handel verabschiedete sich die Aktie mit einem Minus von 11,7 Prozent. Daraus wurden in der US-Vorbörse am Donnerstag sogar -13,5 Prozent. Die frühere Tochter SanDisk erwischte es mit -8,9 Prozent nicht ganz so sehr.

Aus charttechnischer Perspektive nehmen die Probleme für Western Digital damit zu, denn alles deutet jetzt auf einen Abpraller an der 50-Tage-Linie hin, was deren Charakter als Widerstand bestätigt und einen anhaltenden mittelfristigen Abwärtstrend bedeutet. Die nächsten Support-Zonen liegen im Bereich von 450 US-Dollar sowie im Bereich der 200-Tage-Linie bei 338,00 US-Dollar.

Fazit: Hand aufs Herz – die Rallye ist gelaufen!

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung steht für das kommende Geschäftsjahr ein KGVe von 26,3 zu Buche. Das ist für einen Massenspeicherhersteller enorm viel, denn technologisch stellt dieser die Speicherart mit der niedrigsten Eintrittsbarriere dar. Aktuell wird das hohe Gewinnvielfache zwar noch durch ein Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis von 0,75 gerechtfertigt, doch der Margenausblick zeigt, dass die Branche beziehungsweise der aktuelle Zyklus einem Peak näher kommt.

Das schmälert die Aussichten für weitere Wachstumsbeschleunigungen und setzt die Erwartungen über das kommende Jahr hinaus unter Druck. Anlegerinnen und Anleger sollten sich daher der Tatsache stellen, dass die Rallye nicht nur bei Western Digital, sondern auch anderen Werten der Branche (weitestgehend) gelaufen ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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