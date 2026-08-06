Trotz Schwierigkeiten
Anlagenbauer Dürr schreibt weniger Verlust
- Dürr senkt Verlust auf 89,1 Millionen Euro
- Wertminderung von 94,9 Millionen Euro verbucht
- Dürr streicht 500 Stellen bei BBS Automation
BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Dürr hat trotz der Schwierigkeiten beim Automatisierungsspezialisten BBS im zweiten Quartal ein besseres Ergebnis erzielt als im Vorjahr. Der Nachsteuerverlust aus dem fortgeführten Geschäft sei auf 89,1 Millionen Euro gesunken, nach einem Minus von 110,5 Millionen noch vor einem Jahr, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.
Der Konzern hatte im Juli bereits vorläufige Quartalszahlen veröffentlicht und zugleich den Abbau von 500 Stellen bei der 2023 übernommenen BBS Automation angekündigt. Diese kämpft mit einem schwierigen Marktumfeld und einer rückläufigen Nachfrage. Dürr verbuchte den jetzigen Angaben zufolge zum 30. Juni eine Wertminderung auf die Geschäftseinheit von 94,9 Millionen Euro.
Der Umsatz des gesamten Dürr-Konzerns ging im zweiten Quartal - wie bereits bekannt - um rund zwei Prozent auf 981 Millionen Euro zurück. An seinen Jahreszielen hält das Management um Konzernchef Jochen Weyrauch aber weiter fest./tav/jha/
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Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,47 % und einem Kurs von 18,16 auf Tradegate (06. August 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Duerr Aktie um +5,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Duerr bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Duerr Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +14,13 %/+101,09 % bedeutet.
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