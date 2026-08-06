Vault Strategic gibt bekannt, dass derzeit eine drohnengestützte Magnetikuntersuchung in War Bond, Nevada, durchgeführt wird, und äußert sich zu den Maßnahmen der USA zur Einschränkung der Wolframexporte

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 6. AUGUST 2026 / IRW-Press / VAULT STRATEGIC MINING CORP. (TSXV: KNOX) (OTCID: KNXFF) (FWB: M850) (WKN: A41WE4) („Vault“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Pioneer Exploration Consultants Ltd. („Pioneer“) mit der Durchführung der zuvor angekündigten drohnengestützten hochauflösenden magnetischen Flugvermessung über dem Wolframprojekt War Bond des Unternehmens („War Bond“) im US-Bundesstaat Nevada beauftragt wurde. War Bond umfasst die historischen Wolframminen War Bond, Tactite und Thursday.

Nevada wurde in der am 26. Februar 2026 veröffentlichten jährlichen Umfrage des Fraser Institute unter Bergbauunternehmen als Nummer eins unter den Bergbaujurisdiktionen eingestuft.[1]

Abbildung 1. Mit freundlicher Genehmigung von Pioneer Exploration - Drone Magnetometry

Quinn Field-Dyte, Chief Executive Officer von Vault Strategic Mining Corp., erklärte: „Die derzeit durchgeführte drohnengestützte Magnetikuntersuchung stellt zusammen mit unseren jüngsten Probenahmeergebnissen aus Phase-1 zwei sich hervorragend ergänzende Komponenten unserer Explorationsstrategie bei War Bond dar. Die Untersuchung wird voraussichtlich unseren modernen geologischen Datensatz weiter ausbauen, die Präzisierung vorrangiger Explorationsziele unterstützen und zu dem ersten NI 43-101-konformen technischen Bericht beitragen, der derzeit von Bill Feyerabend und Amazona Enterprises erstellt wird. Angesichts seiner historischen Produktion, seines Standorts in Nevada und seines entstehenden Explorationsmodells bietet das Projekt War Bond unserer Meinung nach eine spannende Wolframchance in Nordamerika, und das zu einem Zeitpunkt, an dem eine sichere inländische Versorgung mit kritischen Rohstoffen immer wichtiger wird.“

Im Rahmen der geplanten Vermessung werden magnetische Daten aus der Luft über rund 70 Profilkilometer auf Fluglinien in einem engen Abstand von 25 Metern sowie senkrechten Verbindungslinien alle 250 Meter erfasst. Diese Konfiguration ermöglicht eine engmaschige geophysikalische Abdeckung über dem Projekt und soll zur Identifizierung magnetischer Merkmale, struktureller Trends und geologischer Kontakte beitragen, die in Gebieten mit Boden- und äolischer Sandbedeckung mit einer wolframhaltigen Tactit- und Skarnmineralisierung in Zusammenhang stehen könnten.

Das Unternehmen beabsichtigt, die hochauflösenden magnetischen Daten mit den Ergebnissen der Phase-1-Probenahmen und den verfügbaren historischen Informationen zusammenzuführen, um die geologischen und strukturellen Kontrollen der Mineralisierung besser zu definieren. Der daraus resultierende Datensatz soll zur genaueren Eingrenzung vorrangiger Explorationsziele, der Ausrichtung anschließender Kartierungen und Probenahmen, der Ermittlung von Bohrzielen und den Aktivitäten im Zusammenhang mit der Einholung von Bohrgenehmigungen beitragen. Darüber hinaus soll er einen Beitrag zur technischen Grundlage für den ersten NI 43-101-konformen technischen Bericht leisten, der, wie am 15. Juli 2026 angekündigt wurde, von William „Bill“ Feyerabend, einem erfahrenen Geologen, und der Firma Amazona Enterprises erstellt wird.

US-Exportbeschränkungen für Wolfram [2]

Vault Strategic Mining Corp. begrüßt die gemeldete Entscheidung der US-Regierung, eine einjährige Beschränkung für den Export von Wolframabfällen und -schrott zu verhängen. Die Maßnahme, die voraussichtlich Ende August 2026 in Kraft treten wird, zielt darauf ab, strategisch wichtiges wolframhaltiges Material in den Vereinigten Staaten zu halten, die inländischen Recycling- und Aufbereitungskapazitäten zu stärken und die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Lieferketten für kritische Mineralien zu verringern. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese jüngste Maßnahme die wachsende Bedeutung von Wolfram für die nationale Sicherheit der USA, die Rüstungsindustrie und fortschrittliche industrielle Anwendungen weiter unterstreicht.

Obwohl sich die Beschränkung ausdrücklich auf recycelte Wolframabfälle und -schrott bezieht und nicht auf neu geförderte Wolframprodukte, ist Vault der Ansicht, dass sie ein Zeichen für das umfassendere Engagement der Bundesregierung zur Sicherung zuverlässiger inländischer Quellen dieses strategisch wichtigen Metalls darstellt. Dieses sich wandelnde politische Umfeld unterstreicht die potenzielle Bedeutung der historischen Wolframminen War Bond, Tactite und Thursday des Unternehmens in Nevada.

Wolframprojekt War Bond: Historischer Kontext

Abbildung 2. LiDAR-Messung über der historischen Wolframmine War Bond

Das Claimpaket War Bond besteht aus 20 nicht patentierten Lode-Mining-Claims mit rund 400 Acres Grundfläche im Delaware Mining District im Westen von Nevada. Das Konzessionsgebiet beinhaltet die historische Mine War Bond sowie die Wolframabbaustätten Tactite und Thursday.

In den online verfügbaren historischen Aufzeichnungen werden die Claims War Bond, Tactite, Thursday, Old Discovery und Knight scheinbar als miteinander verbundene oder sich überschneidende Bezeichnungen innerhalb eines größeren Wolframvorkommens anstatt als eigenständige moderne Standorte behandelt. In dem aus dem MRDS stammenden Eintrag zur Mine War Bond in „Western Mining History“ wird War Bond als eine Wolframmine in Douglas County (Nevada) identifiziert; als sekundäre Bezeichnungen werden die Claims Tactite und Thursday, Old Discovery und Knight angegeben. [3]

In einem zweiten Beitrag zur Wolframmine War Bond aus dem MRDS werden Tactite & Thursday, der Claim Old Discovery, die Claims Knight, der Claim Tungsten Valley, der Claim Yellow Problem und der Claim Margret als sekundäre Bezeichnungen angeführt. Carson Tungsten Co. wird darin auch als Eigentümer identifiziert, wobei 1952 als Referenzjahr angegeben wird und der Betrieb als ehemaliger Produzent klassifiziert wird.[4]

Historischen Beschreibungen zufolge steht die Wolframmineralisierung in der Gegend mit scheelithaltigem Tactit oder Skarn in Zusammenhang, die sich in der Nähe der Granit-Kalkstein-Kontaktzonen gebildet haben. In der Publikation „Mineral Resources of Douglas, Ormsby, and Washoe Counties“ des Nevada Bureau of Mines and Geology wird angegeben, dass sich die Claims Tactite und Thursday rund 15 Meilen südöstlich von Carson City in Sektion 9, T. 14 N., R. 21 E. befinden und dass Scheelit in einem kleinen Tactitgebiet unweit einer Granit-Kalkstein-Kontaktzone auftritt.[5]

Abbildung 3. Die im Projekt War Bond vorgefundene Skarn- und Tactitmineralisierung, die sehr wahrscheinlich mit Wolframvorkommen in Verbindung steht

Der aus der Datensammlung des MRDS stammende Eintrag zu den Minen Tactite und Thursday beschreibt das Vorkommen als „Wolfram-Skarn mit Scheelitmineralisierung und Epidot-, Granat-, Quarz- und Kalzitgangmasse“. Der Datensatz identifiziert zwei Hauptmineralisierungszonen: eine westliche Zone mit schmalen scheelithaltigen Mächtigkeiten mit bis zu 0,3 % WO3 und eine östliche Zone, in der kleine Scheeliterzfälle mit Werten von 0,25 % bis 0,45 % WO3 über Mächtigkeiten von 4 bis 8 Fuß auftreten.[6]

Die historischen Analyse- und Laboraufzeichnungen in der Datei „Preliminary Examination of Tactite and Thursday Group“ aus der digitalen Bibliothek des Nevada Bureau of Mines and Geology enthalten die Ergebnisse von Stich- und Haldenproben aus den Jahren 1942 und 1943. Die gemeldeten Ergebnisse enthalten eine Stichprobe aus dem Bohrloch am oberen Standort auf dem Tactite-Claim Nr. 1 mit 14,40 % WO3, zwei weitere Proben aus dem Jahr 1942 mit 0,8 % bzw. 0,9 % WO3 sowie einen Bericht des Nevada State Analytical Mining Laboratory, der metamorphes Gestein mit Granat und Spuren von Scheelit mit 0,35 % Wolframtrioxid beschreibt.[7]

Verweise auf die historische Produktion sind begrenzt, bieten jedoch einen relevanten Explorationskontext. Der MRDS-Eintrag zur Mine War Bond weist auf eine Produktion im Jahr 1953, einen Produktionszeitraum von 1952 bis 1953 und einen gemeldeten Gehaltsbereich von rund 0,3 % bis 0,45 % WO3 hin. Die Aufzeichnungen zu Tactite und Thursday geben zudem an, dass aus der Tagebaugrube Old Discovery East eine Testcharge von 250 Tonnen mit durchschnittlich 0,3 % WO3 gefördert wurde.[8]

Zusammen beschreiben diese Aufzeichnungen ein in der Vergangenheit erkundetes Wolfram-Skarnsystem mit einer dokumentierten scheelithaltigen Tactitmineralisierung, oberflächennahen Grubenbauen, Probenahmen und einem begrenzten historischen Bergbau oder einer Testchargenproduktion.

Historische Daten und Explorationskontext

Die Konzessionsgebiete, die Teil des Portfolios des Unternehmens sind, waren Gegenstand einer historischen Exploration, Erschließungsarbeit und – in mehreren Fällen – früherer Produktion. Die historischen Explorationsergebnisse, Bohrungen, Probenahmen und sonstigen technischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, gehen der Einführung von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) voraus und entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen gemäß NI 43-101. Dementsprechend sollten diese Informationen nicht als aktuelle oder verifizierte technische Angaben erachtet werden. Das Management hält diese Informationen dennoch für relevant für die Generierung von Explorationszielen, die geologische Interpretation und die Planung der modernen Explorations- und Auswertungsprogramme.

Das Management ist der Auffassung, dass die historischen Arbeiten und eine frühere Produktion eine nützliche Grundlage für die moderne Exploration bei einer Neubewertung mit gegenwärtigen geologischen Modellen, Explorationstechnologien, metallurgischen Prozessen und vorherrschenden Rohstoffpreisen bieten. Die Leser sollten sich jedoch dessen bewusst sein, dass die historischen Ergebnisse, Ressourcenschätzungen oder wirtschaftliche Schlussfolgerungen, auf die hierin Bezug genommen werden, nicht verifiziert oder bestätigt wurden.

Um aktuelle Mineralressourcen zu definieren, die Metallurgie zu bewerten und die Wirtschaftlichkeit einzuschätzen, müsste das Unternehmen Bestätigungsbohrungen, moderne metallurgische Studien, aktualisierte technische Gutachten, NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzungen sowie angemessene Machbarkeits- oder Wirtschaftsstudien durchführen. Es besteht keine Sicherheit, dass die historischen Ergebnisse bestätigt werden oder das Projekt zu wirtschaftlicher Rentabilität voranschreiten wird.

Über Vault Strategic Mining Corp.

Vault Strategic Mining Corp. ist ein nordamerikanisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung strategischer und kritischer Mineralprojekte in erstklassigen Bergbaugebieten konzentriert. Das Unternehmen nimmt historische und wenig erkundete Assets mit Wertsteigerungspotenzial durch moderne Exploration und eine disziplinierte Erschließung ins Visier. Anleger und Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf LinkedIn und X zu folgen und sich unter https://vaultstrategic.com/ für Updates anzumelden.

Vault Strategic Mining Corp. notiert an der TSX Venture Exchange (TSXV: KNOX), den OTC Markets (OTCID: KNXFF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: M850).

Datenüberprüfung

Die historischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden mit den verfügbaren Berichten abgeglichen; sie wurden jedoch nicht auf unabhängige Weise gemäß den aktuellen NI 43-101-konformen Standards oder modernen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren geprüft und dienen daher lediglich als Orientierungshilfe für die Exploration. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder eine Produktion aus nahegelegenen Konzessionsgebieten nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Qualifizierte Person

Herr William Feyerabend, CPG, ein unabhängiger geologischer Berater und eine qualifizierte Person gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards:

Vault Strategic Mining Corp.

„Quinn Field-Dyte”

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 604.343.4338 | E-Mail: info@vaultstrategic.com

Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht gemäss dem US-Wertpapiergesetz von 1933 (DER „1933 ACT“) REGISTRIERT UND DÜRFEN WEDER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN NOCH AN EINE US-PERSON OHNE EINE SOLCHE REGISTRIERUNG ODER EINE AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES 1933 ACT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze bezüglich Vault Strategic Mining Corp. („Vault“ oder das „Unternehmen“) und des Wolframprojekts War Bond. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur Interpretation und Bedeutung der Ergebnisse der Phase-1-Gesteins- und Bodenprobenahmen des Unternehmens; zum potenziellen Ausmaß, zur Kontinuität, zum Gehalt und zu den geologischen Kontrollen der Wolfram- und der damit verbundenen Mineralisierung; zum Potenzial für ein strukturell kontrolliertes Wolfram-Skarn-System oder ein umfassenderes Bulk-Mining-Ziel; zur Zusammenführung der Analyseergebnisse mit historischen Informationen und der vom Unternehmen durchgeführten drohnengestützten magnetischen Vermessung; zur Verfeinerung geologischer Interpretationen und vorrangiger Explorationsgebiete; zu künftigen Feldvalidierungen, geologischen Kartierungen, Probenahmen, mineralogischen Untersuchungen, der Verfeinerung von Zielen und der Generierung von Bohrzielen; zu Aktivitäten zur Einholung von Bohrgenehmigungen; zur Planung der Explorationsphase 2; zur Erstellung und Fertigstellung des ersten NI 43-101-konformen technischen Berichts des Unternehmens; zur möglichen Bestätigung historischer Explorations- und Produktionsdaten; zur Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Explorationsarbeiten durchzuführen; zur strategischen Bedeutung von Wolfram und Mangan; sowie zu den zukünftigen Plänen, Zielen und Erwartungen des Unternehmens für das Wolframprojekt War Bond. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“, „glaubt“, „schlägt vor“, „schätzt“, „könnte“, „würde“, „möglicherweise“, „wird“, „potenziell“, „Ziel“, „vorantreiben“, „vorbereiten“, „unterstützen“, „bestätigen“, „hindeuten“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Solche Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind; Ungewissheiten hinsichtlich der Interpretation, Bedeutung und Repräsentativität von Probenahme- und Analyseergebnissen; der begrenzte und vorläufige Charakter des Phase-1-Explorationsprogramms; die Möglichkeit, dass künftige Explorationsarbeiten die Kontinuität, die Ausmaße oder den Gehalt der durch aktuelle oder historische Ergebnisse angedeuteten Mineralisierung möglicherweise nicht bestätigen; die Möglichkeit, dass im Feld identifizierte Minerale durch petrographische, mineralogische oder andere analytische Untersuchungen möglicherweise nicht bestätigt werden können; Einschränkungen im Zusammenhang mit Analysemethoden, einschließlich der potenziell unvollständigen Gewinnung von refraktären Wolframmineralen; Unsicherheiten hinsichtlich der Genauigkeit und Zuverlässigkeit historischer Informationen; die Möglichkeit, dass durch weitere Explorationsarbeiten möglicherweise keine Mineralressourcen identifiziert, keine wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen oder keine geeigneten Bohrziele ermittelt werden können; Änderungen der Explorationspläne oder -budgets; die Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern und Ausrüstung; Genehmigungs- und regulatorische Risiken; Schwankungen der Rohstoffpreise; Marktbedingungen; Finanzierungsrisiken; Eigentums- und Konzessionsrisiken; Umweltrisiken; geopolitische Entwicklungen und Entwicklungen in der Lieferkette; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit den Mineralexplorations- und Rohstoffindustrien. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen oder Erwartungen als richtig erweisen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sollten nicht als Ausdruck der Ansichten des Unternehmens zu einem anderen anschließenden Zeitpunkt angesehen werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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[1] Fraser Institute, „Annual Survey of Mining Companies, 2025,“ 26. Februar 2026, abgerufen am 22. Mai 2026, https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-mining-companies .... In der landesweiten Pressemitteilung des Fraser Institute heißt es, dass Nevada in der Umfrage von 2025 weltweit den ersten Platz bei den Investitionen im Bergbau belegte.

[3] Western Mining History, „War Bond Mine,“ aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10014364/. In dem Eintrag wird die Mine War Bond als eine Wolframmine in Douglas County (Nevada) identifiziert; als sekundäre Bezeichnungen werden die Claims Tactite und Thursday, Old Discovery und Knight angegeben.

[4] Western Mining History, „War Bond Tungsten Mine“, aus dem MRDS abgeleiteter Datensatz, abgerufen am 11. Mai 2026, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10149480/. Der Datensatz führt „Tactite & Thursday“, „Old Discovery Claim“, „Knight Claims“, „Tungsten Valley Claim“, „Yellow Problem Claim“ und „Margret Claim“ als Sekundärnamen auf, gibt die Carson Tungsten Co. als Eigentümer mit dem Informationsjahr 1952 an und listet die Betriebskategorie als ehemaliger Produzent auf.

[5] T.D. Overton, „Mineral Resources of Douglas, Ormsby, and Washoe Counties,“ Nevada Bureau of Mines and Geology Bulletin 46 / University of Nevada Bulletin, v. 41, Nr. 9, 1947, S. 42, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://epubs.nsla.nv.gov/statepubs/epubs/196337.pdf. Die Publikation beschreibt die Lage der Claims Tactite und Thursday und erwähnt Scheelit in einem kleinen Tactitgebiet in der Nähe eines Granit-Kalkstein-Kontakts.

[6] Western Mining History, „Tactite Thursday“, aus dem MRDS stammender Eintrag, abgerufen am 11. Mai 2026, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10043777/. Im Eintrag wird das Lagerstättenmodell als W-Skarn dargestellt, mit Scheelit als dominierendem Mineral; auch historische Kommentare zu den Mineralisierungszonen und den gemeldeten WO3-Werten sind enthalten.

[7] Digitale Bibliothek des Nevada Bureau of Mines and Geology, „Preliminary Examination of Tactite and Thursday Group,“ Mining District Files, ID 13900011, Smith, R.M., 1943, Carson City, Delaware Mining District, Thursday Group, Konzessionsbericht und Analysebericht, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://collections.nbmg.unr.edu/pages/view.php?ref=7433. Die hochgeladene PDF-Datei zu Tactite und Thursday enthält dieselben historischen Seiten des Labors, auf denen die Werte der Proben aus den Jahren 1942 und 1943 angegeben sind.

[8] Western Mining History, „War Bond Mine,“ aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10014364/; Western Mining History, „Tactite Thursday,“ aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10043777/. Der Eintrag zur Mine War Bond weist auf eine Produktion im Jahr 1953, einen Zeitrahmen von 1952 bis 1953 und einen Gehalt von rund 0,3 % bis 0,45 % WO3 hin. Die Aufzeichnungen zu Tactite und Thursday geben an, dass aus der Tagebaugrube Old Discovery East eine Testcharge von 250 Tonnen mit durchschnittlich 0,3 % WO3 gefördert wurde.

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Die Vault Strategic Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +26,97 % und einem Kurs von 0,113EUR auf Tradegate (05. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.