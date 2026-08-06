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    Tocvans stärkster Treffer

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    Große Neuentdeckung bestätigt El Mezquite als neue wichtige Zone

     

    Ein Bild, das draußen, Himmel, Gelände, Feuerwehrmann enthält. Automatisch generierte Beschreibung

    Veröffentlichung im Auftrag von Tocvan Ventures Corp.

     

    Die Bohrung, die zum Durchbruch wurde

     

    Vor gerade einmal 4 Monaten bestand das El Mezquite Zielgebiet auf dem Gran Pilar Projekt aus einer einzigen Entdeckungsbohrung über 22,9 m Goldmineralisierung. Heute präsentiert Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) dort einen außergewöhnlichen Bohrabschnitt von 215 m mit Gold-Silber-Mineralisierung und mehreren hochgradigen Teilzonen. Die Zahlen sprechen für sich. Noch wichtiger ist jedoch, was sie über den Fortschritt der Exploration verraten.

     

    Mit dieser Bohrung hat Tocvan eine völlig neue Dimension auf Gran Pilar eröffnet, denn eine Mächtigkeit von 215 m mit 0,6 g/t Gold ist beeindruckend, speziell in einem kaum exploriertem Gebiet und sogar sehr oberflächennah, schon ab 36,6 m Tiefe. Innerhalb dieses breiten mineralisierten Abschnitts wurden zudem mehrere deutlich höhergradige Bereiche durchschnitten, darunter 70,2 m @ 0,86 g/t Gold und 7,19 g/t Silber sowie 33,6 m @ 1,55 g/t Gold und 12,2 g/t Silber.

     

    Damit hat Tocvan eine der mächtigsten zusammenhängenden Gold-Silber-Zonen durchschnitten, die bislang auf Gran Pilar gemeldet wurden.Die Lage der Entdeckung verleiht dem Ergebnis zusätzliche strategische Bedeutung. Die Bohrung befindet sich am El Mezquite Trend, nur 1,9 km nordöstlich der geplanten Pilotanlage und ca. 1,6 km östlich der Main Zone.

     

    Gran Pilar wächst damit nicht mehr nur entlang bekannter Strukturen, sondern entwickelt sich zunehmend zu einem Gold-Silber-Distrikt mit mehreren mineralisierten Zielgebieten…

     

    LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

     

    https://www.rockstone-news.de/tocvans-staerkster-treffer-grosse-neuent ...

     

    Unternehmensdetails

     

    Tocvan Ventures Corp.

    Suite 1150 Iveagh House

    707 – 7th Avenue S.W.

    Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

    Telefon: +1 403 668 7855

    Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

    www.tocvan.com

    ISIN: CA88900N1050

    Aktien im Markt: 78.735.014

     

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    Kanada Symbol (CSE): TOC

    Aktueller Kurs: 0,72 CAD (05.08.2026)

    Marktkapitalisierung: 57 Mio. CAD

     

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    Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

    Aktueller Kurs: 0,448 EUR (05.08.2026)

    Marktkapitalisierung: 35 Mio. EUR

     

    Stephan Bogner

     

    Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

     

    Kontakt

     

    Rockstone News & Research

    Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

    Müligässli 1, 8598 Bottighofen

    Schweiz

    Telefon: +41-71-5896911

    Email: info@rockstone-news.de

     

    Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen. Detaillierte Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen von Tocvan Ventures Corp. unter www.sedarplus.ca. Der Bericht dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Autor Stephan Bogner erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung und hält Wertpapiere des Unternehmens,



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