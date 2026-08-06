JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underweight" belassen. Der Nettogewinn der Schweizer liege um zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Dagegen seien die Einnahmen in der Schaden- und Unfallrückversicherung um zwei Prozent hinter der Markterwartung zurückgeblieben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 146,1EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
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