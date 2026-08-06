JEFFERIES stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Diese hätten ihn beeindruckt, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Schweizer hätten vom Ausbleiben großer Verluste durch Naturkatastrophen profitiert. Am Markt dürfte man allerdings eher auf den Zyklus in der Rückversicherungsbranche und die Preise schauen, vermutet der Experte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 146,1EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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