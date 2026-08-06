JEFFERIES stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Diese hätten ihn beeindruckt, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Schweizer hätten vom Ausbleiben großer Verluste durch Naturkatastrophen profitiert. Am Markt dürfte man allerdings eher auf den Zyklus in der Rückversicherungsbranche und die Preise schauen, vermutet der Experte./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 146,1EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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