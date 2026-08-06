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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax nimmt sich weitere Auszeit

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax legt nach Rekordhoch eine Verschnaufpause ein
    • Anleger hoffen auf Öffnung der Meerenge bei Hormus
    • Ölpreise stagnieren, Techwerte geraten unter Druck
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax nimmt sich weitere Auszeit
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Verschnaufpause zur Wochenmitte hat sich der Dax am Donnerstag zunächst eine weitere Auszeit gegönnt. Kurz nach Handelsstart zeigte sich der deutsche Leitindex kaum verändert bei 26.120 Punkten. Tags zuvor war der Dax erstmals über 26.400 Punkte gestiegen, ehe ihm die Luft ausgegangen war. "Wir sehen die ersten Gewinnmitnahmen", schrieb dazu Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Nach der zuletzt beeindruckenden Kursrally sei ein Durchatmen absolut normal und gesund.

    Der MDax sank am Donnerstagmorgen um 0,1 Prozent auf 32.396 Punkte. Für den EuroStoxx 50 , Leitindex des Euroraums, ging es dagegen um 0,4 Prozent aufwärts.

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    Anleger hoffen weiterhin auf eine Lösung im Iran-Krieg und setzen auf die Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meerenge von Hormus. Die daran grenzenden Golfstaaten Iran und Oman stehen nach Angaben aus Teheran kurz vor einer Einigung auf eine neue Schifffahrtsroute durch die blockierte Meerenge.

    Für etwas Entspannung sorgen die Ölpreise, die zunächst nicht weiter gestiegen sind. Andererseits stehen Techwerte wieder unter Druck nach einigen enttäuschenden Geschäftszahlen aus dem Chipsektor der USA. Die asiatischen Börsen meldeten Verluste./edh/jha/





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