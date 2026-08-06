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    Tradingchance

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    Zalando nach dem Kursrutsch: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Erträge erzielen, wenn die schwankungsfreudige Aktie in naher Zukunft zumindest wieder auf 28 Euro zulegen kann.

    Die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111) konnte ihren Wert innerhalb des kurzen Zeitraumes zwischen Mitte Mai und Ende Juli 2026 von 19,50 Euro um gewaltige 56 Prozent auf 30,43 Euro steigern. Danach schickten enttäuschende Quartalszahlen den Aktienkurs auf Talfahrt. Mittlerweile notiert die volatile Aktie im Bereich von 25 Euro.

    Da die Experten der DZ Bank den massiven Kurseinbruch im Zuge der Berichterstattung über die Zahlen zum zweiten Quartal als übertrieben einschätzen, bekräftigten sie mit einem von 27 auf 38 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für das Unternehmen mit hoher Technologie-Expertise. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Erträge erzielen, wenn die schwankungsfreudige Aktie in naher Zukunft zumindest wieder auf 28 Euro zulegen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 26 Euro  

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die Zalando-Aktie mit Basispreis bei 26 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ1SJ23, Bewertungstag 18.12.26, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 25,25 Euro mit 0,244 – 0,250 Euro quotiert.

    Kann die Zalando-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 28 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,39 Euro (+56 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 23,048 Euro  

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 23,048 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR0YFQ9, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 25,25 Euro mit 0,25 – 0,26 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Zalando-Aktie auf 28 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,49 Euro (+88 Prozent) steigern - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 21,858 Euro  

    Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 21,858 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DN1YPP3, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 25,25 Euro mit 0,37 – 0,38 Euro taxiert.

    Legt die Zalando-Aktie auf 28 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,61 Euro (+61 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Hebelprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Zalando nach dem Kursrutsch: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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