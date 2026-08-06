PVA TePla - Aktie erlebt Kurseinbruch -10,28 % - 06.08.2026

Die PVA TePla Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -10,28 % auf 31,06€. Damit verliert die Aktie -3,56 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der PVA TePla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,45 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,28 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei PVA TePla, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -11,51 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um +10,48 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,99 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PVA TePla +51,38 % gewonnen.

Während PVA TePla deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,68 %. Damit gehört PVA TePla heute zu den auffälligeren Werten.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,48 % 1 Monat -16,99 % 3 Monate -11,51 % 1 Jahr +64,87 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 06.08.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 704,70 Mio.EUR € wert.

**PVA TePla steigert Auftragseingang deutlich – Ergebnis bleibt unter Druck** Die PVA TePla AG verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 eine deutlich anziehende Nachfrage. Der Auftragseingang des auf Material- und Messtechnik spezialisierten …

Das Technologieunternehmen PVA Tepla blickt nach den ersten sechs Monaten etwas vorsichtiger auf das Gesamtjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwartet der Vorstand nun in der unteren Hälfte der prognostizierten …

PVA TePla delivered a surge in orders and solid revenue growth in H1 2026, with Asia driving demand and metrology capacity booked out well into 2027.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, AIXTRON und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,01 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -0,99 %.

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Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.