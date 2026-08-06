ENGWE bekräftigt sein Engagement für nachhaltige Mobilität und gesellschaftliches Engagement bei der italienischen Notte Bianca dello Sport

BARI, Italien, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE trat erneut als Titelsponsor der Notte Bianca dello Sport (Weiße Nacht des Sports) im italienischen Bari auf und unterstrich damit einmal mehr sein Engagement für nachhaltige Mobilität, gesellschaftliches Miteinander und soziale Verantwortung. Durch die Kombination von eindringlichen Produkterlebnissen mit sinnvollen gemeinnützigen Initiativen spiegelte die Veranstaltung die Überzeugung von ENGWE wider, dass jede Fahrt zu einer gesünderen, grüneren und vernetzteren Zukunft beitragen kann.

Als eine der Hauptaktivitäten des Festivals startete ENGWE seine Kampagne „Ride to Give, Light the Way" und verwandelte so jede Probefahrt in eine gute Tat. Während der gesamten Veranstaltung testeten Hunderte von Besuchern die E-Bikes von ENGWE, und für jeden teilnehmenden Fahrer wurde eine Spende an DisFare geleistet, das offizielle Wohltätigkeitsprojekt der Veranstaltung, das vom italienischen Verein Il Mito di Efesto vorgeschlagen wurde. Die Initiative unterstützt Menschen mit geistigen, sensorischen und psychischen Behinderungen, indem sie ihnen hilft, praktische zwischenmenschliche und lebenspraktische Fähigkeiten zu entwickeln, die zu mehr Unabhängigkeit und sozialer Inklusion beitragen.

Bei der Veranstaltung wurden zudem mehrere der neuesten und meistverkauften Modelle von ENGWE vorgestellt, darunter L20 3.0 Pro, ZIP und O20 Boost, wodurch die Fahrer die Möglichkeit erhielten, die neuesten Innovationen der Marke hautnah zu erleben. Von komfortablen Fahrten im Stadtverkehr bis hin zu vielseitiger Mobilität im Alltag zogen die Probefahrten Familien, Radsportbegeisterte und E-Bike-Neulinge an und schufen wertvolle Gelegenheiten für den direkten Austausch zwischen der Marke und ihrer wachsenden Community.

Das Sponsoring fällt in ein für ENGWE wegweisendes Jahr. In der ersten Hälfte des Jahres 2026 erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio durch die erfolgreiche Markteinführung des E26 3.0 Pro, des O20 Boost und des ZIP und stärkte damit seine Präsenz sowohl im Bereich des städtischen Pendelverkehrs als auch im Segment der Lifestyle-Mobilität weiter. Neben kontinuierlicher Produktinnovation hat ENGWE seine Offline-Präsenz in ganz Europa deutlich ausgebaut und an großen Rad- und Outdoor-Veranstaltungen teilgenommen, darunter die Sea Otter Europe in Spanien, das International Bike Festival (IBF), das Outdoor Fix Festival in Frankreich und die Kampeer & Caravan Jaarbeurs in den Niederlanden. Diese Veranstaltungen bieten Verbrauchern wertvolle Gelegenheiten, ENGWE-Produkte hautnah zu erleben, und ermöglichen es der Marke gleichzeitig, engere Beziehungen zu lokalen Radsport-Communities aufzubauen.

Während ENGWE seine globale Expansion fortsetzt, konzentriert sich die Marke weiterhin darauf, nachhaltige Mobilität zugänglicher zu machen und einen Mehrwert über ihre Produkte hinaus zu schaffen. Durch Innovation, Engagement in der Community und Initiativen mit gesellschaftlicher Wirkung baut ENGWE eine Marke auf, die Menschen dazu inspiriert, neue Fortbewegungsmöglichkeiten zu entdecken und gleichzeitig zu einer saubereren, gesünderen und inklusiveren Zukunft beizutragen.

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