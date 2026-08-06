BERNSTEIN RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 26,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine starke Entwicklung des Segments Mikrochirurgie habe dem Hersteller von Medizintechnik eine Erholung verschafft, schrieb Susannah Ludwig in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Umsätze seien deutlich stärker gestiegen als die Konsensschätzung es habe erwarten lassen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 30,24EUR auf Tradegate (06. August 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.
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