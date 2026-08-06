Nintendo schlägt alle Erwartungen – doch der Haken ist gewaltig

Für das Geschäftsjahr, das am 31. März 2027 endet, erwartet das Unternehmen einen zurechenbaren Gewinn von 1,70 Milliarden Euro, einen Gewinn je Aktie von 1,48 Euro und einen Nettoumsatz von 11,26 Milliarden Euro. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für die jährliche Dividende von 0,89 Euro je Aktie.

Der den Eigentümern zurechenbare Gewinn von Nintendo stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres um 54 Prozent auf rund 809,5 Millionen Euro, verglichen mit 527,2 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung an die Tokioter Börse stieg der Gewinn je Aktie des Videospielgiganten von 0,45 Euro im Vorjahr auf 0,70 Euro. Der Nettoumsatz sank jedoch in den drei Monaten bis zum 30. Juni um 9,5 Prozent auf 2,84 Milliarden Euro, verglichen mit 3,14 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.

Das eigentliche Ausrufezeichen ist nicht der Nettogewinn, sondern der operative Gewinn. Er sprang im ersten Geschäftsquartal um 150,5 Prozent von 312,5 Millionen Euro auf 783,2 Millionen Euro. Die operative Marge verbesserte sich von 9,9 auf 27,5 Prozent. Analysten hatten laut Reuters im Schnitt lediglich mit 386,1 Millionen Euro gerechnet. Nintendo übertraf den Konsens damit um mehr als das Doppelte. Allerdings enthält das Ergebnis einen erheblichen Sondereffekt. Nintendo verbuchte die Rückerstattung von US-Zöllen in Höhe von rund 300 Millionen US-Dollar als Verringerung der Umsatzkosten. Die betreffenden Zölle hatte Nintendo zuvor überwiegend selbst getragen und nicht über höhere Preise an die Kunden weitergegeben. Zusätzlich steuerte der schwache Yen rund 22,2 Milliarden Yen zum operativen Gewinn bei. Die Bruttomarge sprang dadurch und wegen des höheren Softwareanteils von 32,3 auf 54,3 Prozent.

Der Umsatzrückgang erklärt sich vor allem durch den anspruchsvollen Vorjahresvergleich. Im damaligen Quartal war die Switch 2 gerade auf den Markt gekommen. Nintendo verkaufte nun 3,82 Millionen Switch-2-Konsolen, 34,4 Prozent weniger als die 5,82 Millionen Geräte im Vorjahresquartal. Von der ursprünglichen Switch setzte Nintendo noch 660.000 Stück ab, nach 980.000 Geräten im Vorjahr. Der Anteil des margenschwächeren Hardwaregeschäfts am Plattformumsatz sank deshalb von 78,8 auf 55,3 Prozent. Deutlich besser entwickelte sich die Software. Die Verkäufe von Switch-2-Spielen stiegen um 9,2 Prozent auf 9,46 Millionen Einheiten. Für die ursprüngliche Switch legten sie sogar um 38,6 Prozent auf 33,81 Millionen Spiele zu. "Tomodachi Life: Living the Dream" erreichte 7,94 Millionen verkaufte Exemplare."Pokémon Pokopia" kam auf 1,27 Millionen Einheiten.

Besonders stark wuchs das digitale Geschäft. Die digitalen Erlöse sprangen um 90 Prozent auf 132,7 Milliarden Yen. Ihr Anteil am gesamten Softwareumsatz erhöhte sich von 59,3 auf 61,5 Prozent. Auch das Geschäft mit Filmen, Lizenzen und anderen Nintendo-Marken entwickelte sich stark. Die entsprechenden Erlöse verdoppelten sich nahezu auf 34,8 Milliarden Yen. Nintendo nennt insbesondere den Erfolg von „The Super Mario Galaxy Movie“ als Treiber.

Trotz des außergewöhnlich starken Quartals ließ Nintendo die Jahresprognose unverändert. Für das bis Ende März 2027 laufende Geschäftsjahr erwartet der Konzern weiterhin einen Umsatz von rund 11,26 Milliarden Euro, elf Prozent weniger als im Vorjahr. Der operative Gewinn soll um 2,7 Prozent auf rund 2,03 Milliarden Euro steigen. Der zurechenbare Nettogewinn dürfte dagegen um 26,9 Prozent von rund 2,33 Milliarden Euro auf 1,70 Milliarden Euro sinken. Nintendo rechnet mit Belastungen von rund 549 Millionen Euro durch steigende Komponentenpreise – insbesondere für Speicherchips – und Zölle.

Die Absatzprognose für die Switch 2 bleibt bei 16,5 Millionen Konsolen und 60 Millionen Spielen. Für die ursprüngliche Switch erwartet Nintendo noch zwei Millionen Geräte und 105 Millionen Softwareeinheiten. Auch bei der Dividende lohnt sich eine Präzisierung: Nintendo bestätigte zwar die Prognose von umgerechnet rund 0,89 Euro je Aktie. Gegenüber etwa 1,20 Euro im vergangenen Geschäftsjahr wäre das jedoch ein Rückgang um rund 0,31 Euro beziehungsweise etwa 26 Prozent.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nintendo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,25 % und einem Kurs von 43,41EUR auf Tradegate (06. August 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.

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