ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Hensoldt auf 100 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Hensoldt-Kursziel auf 100 Euro an
- Hensoldt bleibt trotz Kurszielanhebung auf Neutral
- Konsolidierung stärkt kleinere Rüstungswerte
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 85 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Gespräche mit Anlegern hätten gezeigt, dass sie für Rüstungsunternehmen mit Produkten für die "Zukunft der Kriegsführung" mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen tiefer in die Tasche griffen, schrieb David Perry am Mittwoch. Zu diesen Unternehmen gehöre auch Hensoldt. Zudem konstatiert der Experte stärkere Branchenkonsolidierungsaktivitäten in Europa und den USA. Davon profitierten die Bewertungen kleiner und mittlerer, strategisch attraktiver Unternehmen. Auch hierzu zählt Perry Hensoldt./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 23:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 23:11 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 88,84 auf Tradegate (06. August 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +2,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,11 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 10,30 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von -4,69 %/+5,40 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 100 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu HENSOLDT - HAG000 - DE000HAG0005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über HENSOLDT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Nicht nur die Bestellungen, auch die tatsächlichen Erlöse spiegeln das robuste Branchenumfeld wider. Der Umsatz des Elektronikspezialisten kletterte um 23,6 Prozent auf 1.167 Millionen Euro. Internationale Finanzbeobachter werten diese Entwicklung als klares Zeichen dafür, dass das Unternehmen die extrem hohe Nachfrage nach moderner Sensorik und elektronischen Kampfführungssystemen erfolgreich in operatives Wachstum ummünzen kann.
Und dann ein auf Jahre bereits jetzt ausreichender Auftragsbestand von rund 10 Mrd; ohne künftig sicher noch hinzukommender weitere Aufträge aufgrund der sich im militärischen Bereich abzeichnenden Entwicklung hin zu waffenübergreifender Systemvernetzung und Servicedienstleistungen wie z.B.: 20 Jahre Eurofighter-Service direkt beim Kunden vor Ort https://www.hensoldt.net/de/news/20-years-of-eurofighter-ser…
Die geopolitische Zeitenwende schlägt sich weiterhin massiv in den Bilanzen der europäischen Rüstungsindustrie nieder. Der im MDAX notierte Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt (ISIN: DE000HAG0005) untermauert diesen Trend mit herausragenden Geschäftszahlen für das abgelaufene Halbjahr. Doch trotz der fundamentalen Stärke zeigt sich am Aktienmarkt ein bekanntes Phänomen.
Rüstungsboom beschert Hensoldt historische Auftragslage
Der Konzern profitiert ungemindert von den drastisch aufgestockten Verteidigungsbudgets in Europa und der Welt. Wie aus den jüngsten Halbjahreszahlen hervorgeht, konnte Hensoldt den Auftragseingang auf beachtliche 2.812 Millionen Euro verdoppeln. Dieser fulminante Zuwachs katapultiert den Auftragsbestand in eine völlig neue Dimension: Erstmals in der Unternehmensgeschichte durchbrach das Auftragsbuch die historische Schallmauer von 10 Milliarden Euro.
Zweistelliges Umsatzwachstum im ersten Halbjahr
Nicht nur die Bestellungen, auch die tatsächlichen Erlöse spiegeln das robuste Branchenumfeld wider. Der Umsatz des Elektronikspezialisten kletterte um 23,6 Prozent auf 1.167 Millionen Euro. Internationale Finanzbeobachter werten diese Entwicklung als klares Zeichen dafür, dass das Unternehmen die extrem hohe Nachfrage nach moderner Sensorik und elektronischen Kampfführungssystemen erfolgreich in operatives Wachstum ummünzen kann.
Aktuelle Kursentwicklung der Hensoldt-Aktie: Sell on Good News?
Trotz der überzeugenden Wachstumsraten reagiert der Kapitalmarkt am heutigen Freitag negativ. Am Vormittag verzeichnet die Hensoldt-Aktie deutliche Verluste und notiert bei rund 78,12 Euro – ein Minus von über 6,5 Prozent gegenüber dem Vortag. Auch am wichtigen Handelsplatz Xetra muss das Papier heute merklich Federn lassen.
Solides Fundament für die Zukunft
Dass exzellente Unternehmenszahlen nicht zwangsläufig zu sofortigen Kurssprüngen führen, ist an den Finanzmärkten keine Seltenheit. Nach der starken Kursrallye der europäischen Rüstungstitel in den vergangenen Monaten nutzen viele Investoren die positiven Nachrichten offensichtlich für gezielte Gewinnmitnahmen. Langfristig orientierte Anleger dürften das prall gefüllte Auftragsbuch jedoch als ein äußerst verlässliches Fundament für die künftige Ertragsentwicklung des Unternehmens betrachten.
https://www.investor-verlag.de/aktien-und-aktienhandel/deutschland/hensoldt-aktie/hensoldt-aktie-rekordzahlen-treffen-auf-gewinnmitnahmen/