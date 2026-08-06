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    ANALYSE-FLASH

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan hebt Ziel für Hensoldt auf 100 Euro - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Hensoldt-Kursziel auf 100 Euro an
    • Hensoldt bleibt trotz Kurszielanhebung auf Neutral
    • Konsolidierung stärkt kleinere Rüstungswerte
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Hensoldt auf 100 Euro - 'Neutral'
    Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 85 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Gespräche mit Anlegern hätten gezeigt, dass sie für Rüstungsunternehmen mit Produkten für die "Zukunft der Kriegsführung" mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen tiefer in die Tasche griffen, schrieb David Perry am Mittwoch. Zu diesen Unternehmen gehöre auch Hensoldt. Zudem konstatiert der Experte stärkere Branchenkonsolidierungsaktivitäten in Europa und den USA. Davon profitierten die Bewertungen kleiner und mittlerer, strategisch attraktiver Unternehmen. Auch hierzu zählt Perry Hensoldt./rob/ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 23:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 23:11 / BST

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    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 88,84 auf Tradegate (06. August 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +2,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 10,30 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von -4,69 %/+5,40 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 100 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00, was eine Steigerung von +12,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Hensoldts starke Wachstumsperspektiven durch Rekordaufträge, einen verdoppelten Auftragseingang und steigenden Bedarf an Radar-, Sensor-, KI- und vernetzten Abwehrsystemen. Erwartete neue Bundeswehr-Aufträge könnten den Kurs weiter antreiben. Anleger äußern sich überwiegend optimistisch und sind long. Zugleich werden BlackRocks gemeldete Beteiligungs- und Leerverkaufsaktivitäten als kursbelastend und mögliche Ursache für volatile Auf- und Abwärtsbewegungen gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

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    dpa-AFX
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