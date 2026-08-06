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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie steigt auf 172,34€ - 06.08.2026

    Am 06.08.2026 ist die SAP Aktie, bisher, um +1,22 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie steigt auf 172,34€ - 06.08.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    Wie hat sich die SAP-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von +1,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +0,66 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 172,34. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SAP Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +14,25 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,15 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,90 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine negative Entwicklung von -18,85 % erlebt.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,15 %
    1 Monat +22,90 %
    3 Monate +14,25 %
    1 Jahr -31,24 %
    Stand: 06.08.2026, 09:40 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs steigenden Cloud-Umsatz von 6,28 Mrd. Euro, die profitable Cloudsparte sowie KI-Partnerschaften und Zukäufe als Fundament für weiteres Wachstum. Befürworter sehen einen tiefen Burggraben, starke Kundenbasis und Aufwärtspotenzial. Andere verweisen auf Unsicherheit für die nächsten Jahre und vergleichen SAP mit Oracle. Technisch gilt der jüngste Anstieg als überhitzt; eine Korrektur bis etwa 140 Euro oder ein Test der 200-Tage-Linie wird für möglich gehalten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 211,67 Mrd. € wert.

    Jetzt geht es um alles


    Der Angriff läuft: Am Mittwoch hat die SAP Aktie die 200-Tage-Linie erstmals seit Monaten wieder überschritten, zumindest im Handelsverlauf. Das Tageshoch bei 172,60 Euro lag klar oberhalb dieser Marke, die bei 169,73 Euro verläuft, doch zum …

    **SAP kauft Aktien zurück – und gerät im KI-Wettlauf unter Druck**


    **SAP kauft eigene Aktien zurück und erhöht im KI-Wettlauf den Druck** SAP hat im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms in der vergangenen Woche weitere 2,18 Millionen eigene Aktien erworben. Wie der Walldorfer Softwarekonzern am Dienstag …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,62 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,47 %. Oracle notiert im Minus, mit -1,62 %. ServiceNow verliert -2,08 % Workday (A) notiert im Minus, mit -2,30 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    +1,15 %
    +7,15 %
    +22,90 %
    +14,25 %
    -31,24 %
    +40,94 %
    +35,54 %
    +118,54 %
    +1.076.275,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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