UBS stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Ziele für den Auftragsaufgang seien auf den ersten Blick möglicherweise enttäuschend, schrieb Sven Weier am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Sie seien aber wohl bloß Ausdruck einer konservativeren Planung des Managements. Wenn er die entscheidenden Faktoren aufaddiere, komme er auf ein vergleichbares Umsatzpotenzial wie bisher./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 1.183EUR auf Tradegate (06. August 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1600

Kursziel alt: 1600

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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