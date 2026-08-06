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    Besonders beachtet!

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    Scout24 Aktie mit Kursrutsch - -6,89 % - 06.08.2026

    Am 06.08.2026 ist die Scout24 Aktie, bisher, um -6,89 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Scout24 Aktie.

    Besonders beachtet! - Scout24 Aktie mit Kursrutsch - -6,89 % - 06.08.2026
    Foto: Scout24 SE

    Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

    Scout24 aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 06.08.2026

    Mit einer Performance von -6,89 % musste die Scout24 Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Scout24 Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,13 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 70,95, mit einem Minus von -6,89 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Obwohl die Scout24 Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +8,83 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Scout24 Aktie damit um -3,65 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,87 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Scout24 auf -11,10 %.

    Scout24 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,65 %
    1 Monat +3,87 %
    3 Monate +8,83 %
    1 Jahr -36,24 %
    Stand: 06.08.2026, 09:46 Uhr

    Informationen zur Scout24 Aktie

    Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,36 Mrd. € wert.

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Scout24 auf 'Outperform'


    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Zahlenwerk decke sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Annick Maas in einer …

    JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Overweight" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe solide Zahlen vorgelegt, schrieb Marcus Diebel in seiner ersten …

    Moderate Gewinne erwartet


    Nach der Verschnaufpause am Vortag dürfte der Dax am Donnerstag wieder leicht an Fahrt aufnehmen und damit in der Nähe seiner jüngsten Rekorde bleiben. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem offiziellen …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von eBay und Co.

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,61 %.

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    Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Scout24

    -3,81 %
    -10,84 %
    +3,87 %
    +8,83 %
    -36,24 %
    +25,33 %
    +5,01 %
    +104,28 %
    +145,15 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8
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    Markt Bote
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