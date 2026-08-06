AppLovin Registered (A) Aktie stürzt brutal ab. Jetzt kaufen? 06.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die AppLovin Registered (A) Aktie. Sie fällt um -16,82 % auf 300,65€. Die Talfahrt der AppLovin Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,73 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 300,65€, mit einem Minus von -16,82 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei AppLovin Registered (A) insgesamt ein Minus von -26,82 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei AppLovin Registered (A) auf -48,57 %.

AppLovin Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,25 % 1 Monat -35,63 % 3 Monate -26,82 % 1 Jahr -9,47 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Stand: 06.08.2026, 09:47 Uhr

Es gibt 306 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 92,27 Mrd. € wert.

Der Werbetechnologiespezialist AppLovin konnte mit seinem am Mittwochabend vorgelegten Geschäftsbericht nicht überzeugen. Die Aktie brach zeitweise deutlich ein.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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