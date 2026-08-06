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    IONOS Group Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 06.08.2026

    Am 06.08.2026 ist die IONOS Group Aktie, bisher, um -5,61 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IONOS Group Aktie.

    Besonders beachtet! - IONOS Group Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 06.08.2026
    Foto: 996360666

    IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

    Wie hat sich die IONOS Group-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die IONOS Group Aktie notiert aktuell bei 30,26 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,61 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,80  entspricht. Die Talfahrt der IONOS Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 30,26, mit einem Minus von -5,61 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von IONOS Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,60 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um -2,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,53 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +18,37 % gewonnen.

    IONOS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,74 %
    1 Monat +10,53 %
    3 Monate +13,60 %
    1 Jahr -20,65 %
    Stand: 06.08.2026, 09:48 Uhr

    Informationen zur IONOS Group Aktie

    Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,26 Mrd. € wert.

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    Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IONOS Group

    -4,49 %
    -9,39 %
    +10,53 %
    +13,60 %
    -20,65 %
    +113,52 %
    +46,16 %
    ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M
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