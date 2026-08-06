AKTIE IM FOKUS
Scout24 rutscht ab - Jüngster Seitwärtstrend hat Bestand
- Scout24-Aktien fallen nach Geschäftszahlen deutlich
- Seit April bewegen sich die Aktien seitwärts
- Private Nutzerzahl bleibt hinter Erwartungen zurück
FRANKFURT (dpa-AFX) - Scout24-Aktien sind am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen deutlich abgerutscht. Auf dem letzten Platz im Dax verloren sie zuletzt fast 7 Prozent auf 71,10 Euro.
Damit bleiben sie im Seitwärtstrend seit April, in dem auf der Unterseite Kurse um 67 Euro stützen, nach oben sich jedoch bei 80 Euro Widerstand zeigt.
Das Zahlenwerk des Internetportal-Betreibers decke sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Annick Maas vom US-Analysehaus Bernstein Research.
Die Zahl privater Nutzer der Internet-Plattformen sei jedoch hinter der Markterwartung zurückgeblieben./ajx/mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 26.141 auf Ariva Indikation (06. August 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -10,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,40 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +24,57 %/+93,77 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Scout24 - A12DM8 - DE000A12DM80
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Habe Freitag 250 stk zu 69,5 € erworben.
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Die Bodenbildung scheint bereits abgeschlossen und ein Aufwärtstrend ganz am Anfang zu sein.