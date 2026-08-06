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    AKTIE IM FOKUS

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    Scout24 rutscht ab - Jüngster Seitwärtstrend hat Bestand

    Für Sie zusammengefasst
    • Scout24-Aktien fallen nach Geschäftszahlen deutlich
    • Seit April bewegen sich die Aktien seitwärts
    • Private Nutzerzahl bleibt hinter Erwartungen zurück
    AKTIE IM FOKUS - Scout24 rutscht ab - Jüngster Seitwärtstrend hat Bestand
    Foto: Scout24 SE

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Scout24-Aktien sind am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen deutlich abgerutscht. Auf dem letzten Platz im Dax verloren sie zuletzt fast 7 Prozent auf 71,10 Euro.

    Damit bleiben sie im Seitwärtstrend seit April, in dem auf der Unterseite Kurse um 67 Euro stützen, nach oben sich jedoch bei 80 Euro Widerstand zeigt.

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    Das Zahlenwerk des Internetportal-Betreibers decke sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Annick Maas vom US-Analysehaus Bernstein Research.

    Die Zahl privater Nutzer der Internet-Plattformen sei jedoch hinter der Markterwartung zurückgeblieben./ajx/mis/zb

    Scout24

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 26.141 auf Ariva Indikation (06. August 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -10,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,40 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +24,57 %/+93,77 % bedeutet.





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