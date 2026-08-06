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    Russland greift Schiff in Ukraine an - Toter und Verletzte

    Für Sie zusammengefasst
    • Russischer Angriff trifft Weizenfrachter vor Odessa
    • Ein Mensch stirbt und drei weitere werden verletzt
    • See- und Luftangriffe in der Region werden verstärkt
    Russland greift Schiff in Ukraine an - Toter und Verletzte
    Foto: Siarhei - 356130783

    ODESSA (dpa-AFX) - Bei einem neuen russischen Angriff auf ein Schiff in der Schwarzmeerregion Odessa sind nach ukrainischen Behördenangaben mindestens ein Mensch getötet und drei weitere verletzt worden. "Diesmal wurde ein unter der Flagge von Guinea-Bissau fahrender Handelsfrachter getroffen, der mit ukrainischem Weizen beladen war", teilte Regionalgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Der Rumpf des Schiffs sei beschädigt, die anderen Besatzungsmitglieder seien an Land gebracht worden.

    "Der Feind greift weiterhin ununterbrochen zivile Schiffe im Schwarzmeerraum an", sagte Kiper. "Solche Angriffe zeigen einmal mehr die Systematik und den Zynismus des russischen Terrors sowie die Gefahr, die der Aggressor sowohl für das Leben der Zivilbevölkerung als auch für die weltweite Ernährungssicherheit insgesamt darstellt", sagte er. Die Ukraine gehört zu den großen Getreideexporteuren und nutzt dafür die Häfen um Odessa als Umschlagplatz.

    Russland und die Ukraine haben zuletzt ihren See- und Luftkrieg intensiviert. Beide Länder beschießen gegenseitig in der Schwarzmeerregion Schiffe. Besonders im Raum Odessa kommt es immer wieder zu folgenreichen Treffern.

    Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe auf das Gebiet Odessa. Es seien zwei Schiffe südlich und östlich von Odessa getroffen worden, hieß es. Das Ministerium warf der Ukraine vor, die Getreidefrachter für den Transport von militärischen Gütern zu nutzen. Von unabhängiger Seite sind die Angaben nicht überprüfbar./mau/DP/jha






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