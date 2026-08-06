ANALYSE-FLASH
UBS belässt Scout24 nach Zahlen auf 'Buy'
- UBS belässt Scout24 auf Buy mit Kursziel 112 Euro
- Q2-Zahlen zeigen robustes Wachstum im B2B-Geschäft
- Schwächere private Nutzerzahlen im Anlegerfokus
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das vorgelegte Zahlenwerk zum zweiten Quartal habe ein robustes Wachstum des Betreibers von Internet-Plattformen im Geschäft mit gewerblichen Kunden verdeutlicht, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dem stünde jedoch eine Abschwächung der privaten Nutzerzahlen gegenüber. Auf Letzteres könnte die Investoren am Markt fokussieren./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,76 % und einem Kurs von 71,05 auf Tradegate (06. August 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -10,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,40 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +24,48 %/+93,64 % bedeutet.
Analyst: UBS
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Community Beiträge zu Scout24 - A12DM8 - DE000A12DM80
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Die Bodenbildung scheint bereits abgeschlossen und ein Aufwärtstrend ganz am Anfang zu sein.