BYD - Aktie zeigt Schwäche - 06.08.2026

Am heutigen Handelstag musste die BYD Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,71 % im Minus. Die Talfahrt der BYD Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,76 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 9,9490€, mit einem Minus von -2,71 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BYD Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -7,39 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die BYD Aktie damit um -6,52 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei BYD auf -7,35 %.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,52 % 1 Monat +6,29 % 3 Monate -7,39 % 1 Jahr -17,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 06.08.2026, 09:53 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD's Absatz- und Bewertungsrisiken: das ambitionierte Jahresziel von 5–5,5 Mio. NEV (nach H1 ~1,8 Mio.; für Ziel noch >530.000/Monat nötig), starke Juli-Zahlen und Rekordexporte (~179–181k, rund +20% jählich) versus Sorgen um Margen, Analystenratschläge zur Gewinnsicherung, Export als Margenstütze, Quellenkritik und Hinweise zu Aktienklassen/Dividende.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,65 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Toyota, Volkswagen (VW) Vz und Co.

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,46 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,78 %. Tesla notiert im Plus, mit +0,13 %. Xylem legt um +0,55 % zu NIO notiert im Plus, mit +0,25 %. Stellantis notiert im Plus, mit +1,35 %.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.