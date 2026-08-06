Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 06.08. - ATX stark +0,89 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 26.135,34 PKT und fällt um -0,24 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +5,27 %, Henkel VZ +3,35 %, Zalando +2,19 %
Flop-Werte: Scout24 -6,46 %, Siemens -5,35 %, Rheinmetall -2,14 %
Der MDAX steht bei 32.436,72 PKT und verliert bisher -0,40 %.
Top-Werte: AUMOVIO +4,97 %, RENK Group +4,39 %, HENSOLDT +2,86 %
Flop-Werte: Aurubis -5,11 %, IONOS Group -4,75 %, SILTRONIC AG -3,75 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:29) bei 3.995,57 PKT und steigt um +0,79 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +5,27 %, Kontron +4,98 %, HENSOLDT +2,86 %
Flop-Werte: PVA TePla -10,92 %, IONOS Group -4,75 %, SILTRONIC AG -3,75 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.505,97 PKT und steigt um +0,36 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +5,27 %, Hermes International +4,26 %, ENI +2,73 %
Flop-Werte: Siemens -5,35 %, Rheinmetall -2,14 %, Schneider Electric -1,74 %
Der ATX steht aktuell (09:59:38) bei 6.740,32 PKT und steigt um +0,89 %.
Top-Werte: Lenzing +3,93 %, Erste Group Bank +3,15 %, OMV +0,99 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,15 %, Palfinger -1,55 %, voestalpine -1,19 %
Der SMI steht bei 14.630,12 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.
Top-Werte: Swisscom +4,53 %, Geberit +1,26 %, Novartis +1,10 %
Flop-Werte: Zurich Insurance Group -3,33 %, ABB -0,83 %, Kuehne + Nagel International -0,65 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.738,15 PKT und steigt um +0,58 %.
Top-Werte: Hermes International +4,26 %, ORANGE +2,35 %, TotalEnergies +2,33 %
Flop-Werte: Schneider Electric -1,74 %, STMicroelectronics -1,31 %, Capgemini -1,03 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:34:07) bei 3.331,56 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,95 %, Nordea Bank Abp +1,41 %, Telia Company +1,35 %
Flop-Werte: Sandvik -1,76 %, ABB -0,83 %, SKF (B) -0,56 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 6.600,00 PKT und steigt um +0,30 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,94 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,71 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,70 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,34 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,14 %, Public Power -0,22 %
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