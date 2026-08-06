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    Das OUKITEL EP2500 kommt auf den Markt

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    Neudefinition des Balkon-Energiespeicherung auf dem Balkons mit einem fortschrittlichen All-in-One-System

    HONG KONG, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- Da europäische Haushalte nach größerer Unabhängigkeit bei der Solarenergie streben, steigt die Nachfrage nach entsprechenden Energielösungen weiter an. Um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, bringt OUKITEL das EP2500 auf den Markt, ein kompaktes All-in-One-Energiespeichersystem für den Balkon, das sich durch eine einfache Installation auszeichnet. Das System trägt dazu bei, die Solarenergienutzung zu optimieren und die Stromkosten zu senken, wodurch Speicherlösungen für Privathaushalte zugänglicher werden. Das EP2500 ist ab sofort im Vorverkauf erhältlich: bis zum 13. August 2026 im offiziellen europäischen OUKITEL-Shop sowie auf AliExpress bis zum 7. August.

    Als Neuzugang in der OUKITEL-Produktreihe für die Energieversorgung zu Hause im Jahr 2026 bietet das EP2500 eine hochintegrierte All-in-One-Lösung, die einen Batteriespeicher, einen Hybrid-Wechselrichter und intelligente Steuerungsfunktionen vereint. Dank seines Plug-and-Play-Konzepts entfallen komplizierte Installationen und die Einrichtung erfolgt schnell und problemlos. OUKITEL schätzt, dass Haushalte mit diesem System bis zu 1.938,- € pro Jahr an Stromkosten einsparen könnten.

    Das EP2500-, das zur Optimierung der Solarenergienutzung entwickelt wurde, vereint eine hohe Solareingangsleistung mit skalierbaren Speichererweiterungsmöglichkeiten. Angetrieben von vier unabhängigen MPPT-Reglern und mit einer PV-Eingangsleistung von bis zu 4000 W bietet es eine außergewöhnliche Solarausbeute. Ausgehend von einer Grundkapazität von 2048 Wh kann das EP2500 mit bis zu 7 zusätzlichen Akkus ausgestattet werden, wodurch sich seine Kapazität auf 16,384 kWh erhöht, um einen sich wandelnden Energiebedarf zu decken.

    Das EP2500 unterstützt zudem eine hohe Ausgangsleistung und zwei Betriebsmodi, was eine effiziente Nutzung der Solarenergie und bei Bedarf eine zuverlässige Notstromversorgung ermöglicht. Es liefert eine Netzleistung von bis zu 800 W gemäß den deutschen Vorschriften für Balkon-Solaranlagen und eine netzunabhängige Leistung von bis zu 2500 W. Mit einem Geräuschpegel von nur 25–30 dB arbeitet das System flüsterleise und sorgt so für minimale Beeinträchtigungen im Alltag. Mit einer Umschaltzeit von weniger als 10 ms gewährleistet das System eine nahezu sofortige Stromumschaltung, sodass wichtige Geräte auch bei Stromausfällen weiterlaufen.

    Das Herzstück des EP2500 ist ein LiFePO₄-Akku, der für erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit sorgt und mit einer Lebensdauer von über 4.000 Ladezyklen auch nach jahrelangem Einsatz eine gleichbleibende Leistung gewährleistet. Dank der Schutzart IP65 bietet es auch unter anspruchsvollen Außenbedingungen eine zuverlässige Leistung. Zudem verfügt das System über Bluetooth- und WLAN-Konnektivität für intelligente Überwachung und Fernsteuerung, während die Zeitprogramierung dabei hilft, das Laden und Entladen entsprechend den Stromtarifen zu optimieren. MQTT und die lokale API ermöglichen zudem eine nahtlose Integration in Energiemanagement-Plattformen.

    Preise und Verfügbarkeit:

    Der Vorverkauf des Oukitel EP2500 läuft bis zum 13. August auf der offiziellen europäischen Website von OUKITEL, sowie bis zum 7. August auf AliExpress, zu einem Einführungspreis von 799,- €.

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    Das OUKITEL EP2500 kommt auf den Markt Neudefinition des Balkon-Energiespeicherung auf dem Balkons mit einem fortschrittlichen All-in-One-System HONG KONG, 6. August 2026 /PRNewswire/ - Da europäische Haushalte nach größerer Unabhängigkeit bei der Solarenergie streben, steigt die Nachfrage nach entsprechenden Energielösungen weiter an. Um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, bringt …
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