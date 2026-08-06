Ölpreisverfall belastet

Fällt die Aktie nun nachhaltig unter 186,78 US-Dollar und anschließend auch unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 184,97 US-Dollar, dürfte zunächst ein sogenannter Pullback einsetzen. Dabei wäre ein Rückgang bis in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 175,55 US-Dollar wahrscheinlich. Für Anleger, die auf fallende Kurse setzen, könnte sich daraus eine interessante Chance ergeben.

Mitte Juli war Chevron mit dem Sprung über 183,50 US-Dollar der Ausbruch aus einem kurzfristigen Abwärtstrend gelungen. Anschließend wurde als nächstes Kursziel der Bereich des 61,8 %-Fibonacci-Retracements bei 194,55 US-Dollar erreicht. Genau in diesem Bereich kam die Aufwärtsbewegung Ende Juli jedoch zum Stillstand. In den vergangenen Tagen entstand dort ein ausgeprägtes Doppelhoch, das auf nachlassende Kaufbereitschaft schließen lässt.

Auf der Oberseite müsste Chevron dagegen zunächst das Doppelhoch bei 197,69 US-Dollar überwinden. Gelingt das, könnte anschließend das Zwischenhoch von Ende Mai bei 198,87 US-Dollar wieder in den Fokus rücken.

Solange die Rohölpreise jedoch weiter unter Druck stehen, dürfte auch das Umfeld für die Chevron-Aktie herausfordernd bleiben.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Stop-Sell-Order : 186,00 US-Dollar

Kursziel : 175,55 US-Dollar

Renditechance via DN0368 : 50 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Chevron Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN3GP4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,77 - 1,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 167,2191 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 167,2191 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 186,41 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,98 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN0368 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,73 - 1,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 207,4482 US-Dollar Basiswert: Chevron Corp. KO-Schwelle: 207,4482 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 186,41 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 175,55 US-Dollar Hebel: 9,17 Kurschance: + 50 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.