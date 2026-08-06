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    NASDAQ 100

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    Sektorrotation treibt Kurse

    Bereits im Mai und Juni hatte der NASDAQ 100 mit dem Ausbruch aus einer seltenen Diamantformation ein wichtiges charttechnisches Signal geliefert. Anschließend setzte jedoch eine vorübergehende Korrektur ein, bei der ein Rückgang bis auf das frühere Hoch bei 26.182 Punkten erwartet wurde. Tatsächlich fiel der Index nach einem Anstieg auf 27.176 Punkte jedoch nicht weiter zurück, sondern drehte dynamisch nach oben und stieg bis zum Ende der Handelswoche auf 27.975 Punkte. Dort verläuft derzeit die obere Begrenzung des kurzfristigen Abwärtstrends.

    Bleibt die Kaufdynamik bestehen und setzt sich der Ausbruch fort, könnte sich die aktuelle Korrektur im Nachhinein als sogenannte bullische Flagge erweisen – ein Chartmuster, das häufig für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends spricht. In diesem Fall wären Kursgewinne bis auf 32.849 Punkte möglich. Auf dem Weg dorthin könnte der Index im Bereich von 31.604 Punkten zunächst auf Widerstand stoßen.

    Trotz der starken Erholung ist das Risiko eines erneuten Rücksetzers noch nicht vollständig vom Tisch. Im ungünstigen Fall könnte der NASDAQ 100 noch einmal in Richtung des früheren Ausbruchsniveaus bei 26.182 Punkten zurückfallen. Angesichts der kräftigen Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage ist dieses Szenario jedoch deutlich weniger wahrscheinlich geworden.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 28.000 Punkte

    Kursziele : 31.604 und 32.849 Punkte

    Renditechance via DN4BET : 220 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    NASDAQ 100-Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 29.771 // 30.328 // 30.529 // 30.762 Punkte
    Unterstützungen: 29.192 // 28.832 // 28.446 // 28.196 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN4BET Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 0,78 - 0,79 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 28.500,00 Punkte Basiswert: NASDAQ 100-Index
    KO-Schwelle: 28.500,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 29.487,79 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 32.849 Punkte
    Hebel: 32,65 Kurschance: + 220 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DN27D2 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 0,78 - 0,79 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 30.271,657 Punkte Basiswert: NASDAQ 100-Index
    KO-Schwelle: 30.271,657 Punkte akt. Kurs Basiswert: 29.487,79 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 32,62 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    NASDAQ 100 Sektorrotation treibt Kurse Bereits im Mai und Juni hatte der NASDAQ 100 mit dem Ausbruch aus einer seltenen Diamantformation ein wichtiges charttechnisches Signal geliefert. Anschließend setzte jedoch eine vorübergehende Korrektur ein, bei der ein Rückgang bis auf das frühere …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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