Zweite Kaufwelle zu erwarten

Der erfolgreiche Anstieg der Gemeinschaftswährung Euro über 1,1484 US-Dollar hat Kurspotenzial an den 200-Tage-Durchschnitt bei 1,1557 US-Dollar freigesetzt. Da jedoch seit dem jüngsten Verlaufstief bei 1,1353 US-Dollar lediglich eine einzige Kaufwelle vorliegt, liegt die Vermutung nahe, dass nach einer kurzzeitigen Abschwächung eine weitere Aufwertung der Gemeinschaftswährung stattfinden sollte und das Paar wieder an seinen übergeordneten Abwärtstrend, bestehend seit 2018, vorantreiben könnte. Eine äußerst spannende Ausgangslage vor dem Hintergrund eines sich weiter abschwächenden US-Dollars.

Kurzzeitig dürfte der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,1488 US-Dollar als Auffangnetz in einem temporären Pullback fungieren und zeitgleich als Sprungbrett für einen Kurssprung an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung um 1,1727 US-Dollar dienen. Eine solche Entwicklung könnte durch einen zeitnahen Kurssprung über 1,1570 US-Dollar jedoch ausgehebelt werden und sich die kurzzeitige Pause der letzten Tage als die erwartete Zwischenkonsolidierung entpuppen. Erst wenn der Bereich von 1,1458 US-Dollar auf der Unterseite bärisch gekreuzt wird, müsste mit rückläufigen Notierungen in den Bereich von 1,1391 US-Dollar zwingend gerechnet werden. An dieser Stelle müsste eine neue Bewertung des Paares erfolgen.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Als idealer Einstiegspunkt bei der Eure-Dollar-Analyse gilt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,1488 US-Dollar und könnte für den Aufbau von Long-Positionen mit einem übergeordneten Ziel an der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung, bestehend seit 2018, bei 1,1727 US-Dollar herhalten. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DY392N würde sich hierdurch eine potenzielle Renditechance von 75 Prozent ergeben, das Ziel des Scheins läge rechnerisch am Ende bei X Euro. Eine Verlustbegrenzung könnte orientierungshalber unterhalb des Verkaufstriggers von 1,1450 US-Dollar angesetzt werden. Als Anlagehorizont müssen Investoren aber gut einige Tage bis wenige Wochen einplanen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY392N Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,03 – 2,04 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,1311 US-Dollar Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,1311 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1,1543 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 3,63 Euro Hebel: 49,03 Kurschance: + 75 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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