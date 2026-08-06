RBC stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte operative Gewinn liege um fast zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Charles Weston in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Segment Mikrochirurgie habe sich stark entwickelt, während das Geschäft mit Augenheiltechnik in China nach wie vor schwächle./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:08 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:08 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,96 % und einem Kurs von 29,48EUR auf Tradegate (06. August 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.





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