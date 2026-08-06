JEFFERIES stuft Kontron auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Nun habe auch das zweite Quartal des Spezialisten für das Internet der Dinge (IoT) und eingebettete Computersysteme enttäuscht, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die umfassende Restrukturierung von GreenTec (ehemals Katek) stehe im Fokus./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,65 % und einem Kurs von 21,62EUR auf Tradegate (06. August 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Kontron

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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