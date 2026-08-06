Rheinmetall senkt die Prognose – Anleger kaufen den Schock weg

Der Rückschlag war am Markt grundsätzlich erwartet worden, nachdem die Bundesregierung das verzögerte F126-Programm im Juni gestoppt hatte. Damals war die Rheinmetall-Aktie um fast 19 Prozent eingebrochen. Zuletzt hatte sie ihren Abwärtstrend seit Januar jedoch durchbrochen und sich von knapp über 900 Euro bis auf rund 1.200 Euro erholt. Dass das anfängliche Minus diesmal deutlich zusammenschmolz, zeigt, dass ein großer Teil der Belastung bereits eingepreist war.

Rheinmetall senkt nach dem Aus für das milliardenschwere F126-Fregattenprogramm seine Umsatzprognose für 2026. Die Aktie verlor zunächst rund vier Prozent, schwankte dann und grenzte das Minus schließlich aber auf etwa ein Prozent ein. Der Rüstungskonzern erwartet nun Erlöse zwischen 13,7 und 14,2 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Spanne bei 14,0 bis 14,5 Milliarden Euro gelegen. Die Streichung des Marineprojekts belastet den Jahresumsatz voraussichtlich mit rund 300 Millionen Euro. Die Prognose für die operative Marge bleibt dagegen unverändert.

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Operativ wächst Rheinmetall weiterhin rasant. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 39 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro, der Gewinn legte um 74 Prozent zu. Allein im zweiten Quartal kletterten die Erlöse um nahezu 70 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erreichte 562 Millionen Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Höhere Auslieferungen von Militärfahrzeugen, Munition und Luftabwehrsystemen trieben das Geschäft, während die neu erworbene Marinesparte 334 Millionen Euro zum Umsatz beitrug.

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Vorstandschef Armin Papperger hält deshalb an den übrigen Jahreszielen fest. "Wir haben ein Rekordwachstum erzielt und sind auf dem besten Weg, unsere Jahresziele zu erreichen", erklärte er. Im Marinegeschäft wolle Rheinmetall bestehende Aufträge abarbeiten und neue internationale Projekte gewinnen. Gleichzeitig prüft der Konzern die Übernahme von German Naval Yards Kiel; eine Entscheidung wurde innerhalb weniger Wochen angekündigt.

Das Aus für F126 zeigt dennoch das zentrale Risiko der Rüstungsrallye: Selbst milliardenschwere Projekte können politisch gestoppt werden. Statt der sechs geplanten U-Boot-Jagdfregatten sollen nun bis zu acht kleinere MEKO-A-200-Schiffe von TKMS gekauft werden. Für Anleger verlagert sich der Blick damit auf die Aufträge im zweiten Halbjahr – und darauf, ob Rheinmetall seine ambitionierte Umsatzmarke von bis zu 50 Milliarden Euro im Jahr 2030 trotz Rückschlägen im Marinegeschäft halten kann.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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