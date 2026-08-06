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    Fed-Skandal, Gold, Iran-Desaster - KI-Blase erhält nächsten Stich!

    Trumps Iran-Desaster wird immer größer! Gleichzeitig enttäuschen die Ausblicke von amerikanischen KI-Firmen (gestern nachbörslich ScanDisk und Western Digital

    US-Finanzminister Bessent wird ausfallend gegenüber dem bisherigen Fed-Flüsterer Timiraos, Gold steigt als Misstrauensvotum gegen das neue Schulden-Duo USA und Japan, und Trumps Iran-Desaster wird immer größer! Gleichzeitig enttäuschen die Ausblicke von amerikanischen KI-Firmen (gestern nachbörslich ScanDisk und Western Digital, vorgestern AMD wegen massiver Investitionen) - die amerikanische KI-Blase bekommt damit immer tiefere Risse! Das alles ist eine explosive Mischung für die Märkte, zumal der für gestern angekündigte und längst eingepreiste Iran-Deal über die Straße von Hormus bisher nicht erfolgt ist und Teheran den Preis für Trump immer weiter nach oben zu treiben scheint (Angriff auf Bahrain und Schiffe in der Straße von Hormus)..

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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