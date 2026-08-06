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    AKTIE IM FOKUS

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    Zurich nach Halbjahreszahlen im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Zurich-Aktien geben nach und setzen Korrektur fort
    • Halbjahreszahlen zeigen gute Beiträge aller Sparten
    • Risiken belasten die Bewertung und künftige Margen
    AKTIE IM FOKUS - Zurich nach Halbjahreszahlen im Minus
    Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Zurich -Aktien haben am Donnerstag im frühen Handel nachgegeben. Zuletzt sank der Wert um 2,1 Prozent. Er setzte damit seine Korrektur seit den Hochs im Juli fort. Die Kommentare zum Halbjahresbericht des Versicherers fielen differenziert aus.

    Der Konzern habe sich vorteilhaft entwickelt, mit guten Gewinnbeiträgen aus allen drei Geschäftsfeldern, hieß es von der ZKB. Dabei sei die Lebensversicherung klar besser als von Analysten erwartet vorangekommen. Zurückhaltender fiel dagegen die Einschätzung zur Entwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) aus. Dort habe die Zurich etwa in Nordamerika das hohe Tempo aus dem ersten Quartal nicht ganz halten können und die Schaden-Kosten-Quote habe die Erwartungen leicht verfehlt.

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    Die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg verwiesen auf die hohe Bewertung der Aktie. Hinzu kämen weitere Unsicherheiten. "Das Investmentportfolio von Zurich erscheint uns als überdurchschnittlich riskant", hieß es. "Zudem dürfte der zyklische Tarifabschwung in weiten Teilen des Schaden- und Unfallgeschäfts in den nächsten Jahren die Margen belasten."/mk/ra/AWP/mf/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie

    Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 634 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um -4,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 95,54 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 602,44CHF. Von den letzten 9 Analysten der Zurich Insurance Group Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 520,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 902,00CHF was eine Bandbreite von -17,83 %/+42,54 % bedeutet.





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