ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Fresenius auf 55,20 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Fresenius-Kursziel auf 55,20 Euro
- Einstufung bleibt auf Overweight unverändert
- Attraktive Bewertung trotz gesenktem Kursziel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 56,60 auf 55,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Adlington lobte am Mittwoch in seinem Resümee zum Quartalsbericht ordentliche Aussichten für das zweite Halbjahr bei einem attraktiven Bewertungsniveau der Aktien./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 47,45 auf Tradegate (06. August 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +8,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 26,75 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +15,86 %/+20,08 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 55,20 Euro
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Community Beiträge zu Fresenius - 578560 - DE0005785604
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Von 53€ auf 36€ sind ca. 33% Korrektur.
Könnte doch mal langsam genug sein. ?
Für mich ist Fresenius jetzt ein Kauf, weil:
- stabil wächst,
- solide Cashflows erzeugt,
- eine starke Bilanz hat,
- und ein Geschäftsmodell besitzt, das auch in 10 Jahren trägt.
Die aktuellen Zahlen zeigen:
- Organisches Wachstum +5 %
- EBIT‑Marge 11,8 %
- Core‑EPS +13 %
- Cashflow stark verbessert
- Verschuldung auf 2,6× EBITDA gesunken
Am 31.03.2026 hat Robert Möller (Vorstand Fresenius) 2.543 Aktien, zu einem Kurs von 44,24 EUR gekauft.
Am 31.03.2026 hat Pierluigi Antonelli (Vorstand Fresenius) 4.815 Aktien, zu einem Kurs von 44,24 EUR gekauft.
Am 31.03.2026 hat Sara Hennicken (Vorstand Fresenius) 3.391 Aktien, zu einem Kurs von 44,24 EUR gekauft.