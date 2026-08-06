JPMorgan senkt Ziel für Fresenius auf 55,20 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 47,45 auf Tradegate (06. August 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +8,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 26,75 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +15,86 %/+20,08 % bedeutet.