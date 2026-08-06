Swiss Re schwächelt nach Zahlen

Daher zeigten sich Händler nicht sonderlich überrascht über die Kursverluste. Bei der kanadischen RBC war zudem von uneinheitlichen Zahlen die Rede. Einem deutlich besser als erwartetem Nettoergebnis stünden schwächer als gedachte Einnahmen entgegen./lb/uh/AWP/mf/mis

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 145,7 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um +2,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 43,64 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 125,67CHF. Von den letzten 9 Analysten der Swiss Re Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 113,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 140,00CHF was eine Bandbreite von -22,68 %/-4,21 % bedeutet.