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    AKTIE IM FOKUS

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    Swiss Re schwächelt nach Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Swiss-Re-Aktie verliert im frühen Handel 0,3 Prozent
    • Aktie bleibt in der Spanne von 130 bis 140 Franken
    • Starkes Nettoergebnis trifft auf schwächere Einnahmen
    AKTIE IM FOKUS - Swiss Re schwächelt nach Zahlen
    Foto: Ennio Leanza - dpa

    BERN (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Swiss Re haben am Donnerstag im frühen Handel ein klein wenig geschwächelt. Zuletzt verlor der Wert 0,3 Prozent. Insgesamt setzte die Aktie damit die Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen zwischen rund 130 und 140 Franken fort.

    Der Rückversicherer hatte die Gewinnerwartungen der Analysten in der ersten Jahreshälfte zwar übertroffen. An den diesjährigen Gewinnvorgaben ändert sich vorerst allerdings nichts.

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    Daher zeigten sich Händler nicht sonderlich überrascht über die Kursverluste. Bei der kanadischen RBC war zudem von uneinheitlichen Zahlen die Rede. Einem deutlich besser als erwartetem Nettoergebnis stünden schwächer als gedachte Einnahmen entgegen./lb/uh/AWP/mf/mis

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    Swiss Re

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    ISIN:CH0126881561WKN:A1H81M
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 145,7 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um +2,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 43,64 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 125,67CHF. Von den letzten 9 Analysten der Swiss Re Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 113,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 140,00CHF was eine Bandbreite von -22,68 %/-4,21 % bedeutet.






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