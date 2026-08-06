Atlantik-Kanada wird zum Hotspot für Polymetalle: Equinox Gold, New Found Gold, FireFly Metals und Visionary Copper & Gold treiben den Wandel

Atlantik-Kanada zählt seit Jahren zu den spannendsten Explorationsregionen Nordamerikas. Lange standen vor allem spektakuläre Goldentdeckungen im Mittelpunkt. Inzwischen verändert sich das Bild deutlich. Neben neuen Goldprojekten gewinnen auch Kupfer-, - und Silberlagerstätten mehr und mehr an Bedeutung. Die Verbindung aus politischer Stabilität, moderner Infrastruktur und einer bergbaufreundlichen Gesetzgebung macht die Region für Produzenten und Explorer gleichermaßen attraktiv. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Gold als sicherem Hafen und an Industriemetallen wie Kupfer, das für Stromnetze, Rechenzentren, Elektromobilität und den Ausbau erneuerbarer Energien händeringend benötigt wird. Kanada profitiert von dieser Entwicklung, da das Land als verlässlicher Rohstofflieferant gilt und seine Provinzen den Ausbau des Bergbaus aktiv unterstützen. Besonders Neufundland und Labrador entwickelt sich zunehmend zu einer Region, in der Edel- wie auch Basismetalle immer mehr Investitionen anziehen.

Erfolgreiche Projekte als Aushängeschild

Dass sich aus erfolgreichen Explorationsprojekten moderne Bergbaubetriebe entwickeln können, zeigt Equinox Gold Corp. (ISIN: CA29446Y5020, WKN: A2PQPG). Mit der Valentine Mine ging Ende 2025 das erste neue Greenfield-Goldprojekt in Atlantik-Kanada seit mehr als 15 Jahren in Produktion. Seitdem arbeitet das Unternehmen am Hochlauf der Mine und steigerte die Goldproduktion im zweiten Quartal 2026 erneut. Parallel laufen die Planungen für eine zweite Ausbauphase, mit der die Verarbeitungskapazität langfristig erweitert und die jährliche Goldproduktion deutlich gesteigert werden soll. Ein weiteres Aushängeschild bleibt das Queensway-Projekt von New Found Gold Corp. (ISIN: CA64440N1033, WKN: A2QBFY). Seit den ersten spektakulären Bohrergebnissen zählt Queensway zu den bekanntesten Goldexplorationsprojekten Kanadas. Umfangreiche Bohrprogramme und die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung unterstreichen das Potenzial des Projekts und zeigen zugleich, dass Neufundland weiterhin zu den attraktivsten Goldexplorationsregionen des Landes gehört.

Kupfer gewinnt an Bedeutung

Parallel zur Goldexploration rücken zunehmend Basismetalle mehr und mehr in den Fokus. Besonders Kupfer profitiert vom strukturell steigenden Bedarf aus der Elektrifizierung, dem Ausbau der Stromnetze und dem wachsenden Bedarf an Rechenzentren. Ein gutes Beispiel dafür ist das Green Bay Projekt von FireFly Metals Ltd. (ISIN: AU0000313769, WKN: A3DMXU). Das Unternehmen arbeitet daran, die hochgradige Kupfermineralisierung weiter auszubauen und zusätzliche Ressourcen nachzuweisen. Die jüngsten Bohrergebnisse bestätigten erneut die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung. Diese Daten fließen in die aktualisierte Ressourcenschätzung sowie die laufenden wirtschaftlichen Studien ein, während parallel Genehmigungen und technische Vorarbeiten für die weitere Projektentwicklung vorangetrieben werden. Green Bay zählt damit zu den bedeutendsten Brownfield-Kupferprojekten Neufundlands und befindet sich in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase.