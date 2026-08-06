🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEquinox Gold AktievorwärtsNachrichten zu Equinox Gold

    Nebenwerte

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Atlantik-Kanada wird zum Hotspot für Polymetalle: Equinox Gold, New Found Gold, FireFly Metals und Visionary Copper & Gold treiben den Wandel

    Atlantik-Kanada zählt seit Jahren zu den spannendsten Explorationsregionen Nordamerikas. Lange standen vor allem spektakuläre Goldentdeckungen im Mittelpunkt. Inzwischen verändert sich das Bild deutlich. Neben neuen Goldprojekten gewinnen auch Kupfer-, - und Silberlagerstätten mehr und mehr an Bedeutung. Die Verbindung aus politischer Stabilität, moderner Infrastruktur und einer bergbaufreundlichen Gesetzgebung macht die Region für Produzenten und Explorer gleichermaßen attraktiv. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Gold als sicherem Hafen und an Industriemetallen wie Kupfer, das für Stromnetze, Rechenzentren, Elektromobilität und den Ausbau erneuerbarer Energien händeringend benötigt wird. Kanada profitiert von dieser Entwicklung, da das Land als verlässlicher Rohstofflieferant gilt und seine Provinzen den Ausbau des Bergbaus aktiv unterstützen. Besonders Neufundland und Labrador entwickelt sich zunehmend zu einer Region, in der Edel- wie auch Basismetalle immer mehr Investitionen anziehen.

    Erfolgreiche Projekte als Aushängeschild

    Dass sich aus erfolgreichen Explorationsprojekten moderne Bergbaubetriebe entwickeln können, zeigt Equinox Gold Corp. (ISIN: CA29446Y5020, WKN: A2PQPG). Mit der Valentine Mine ging Ende 2025 das erste neue Greenfield-Goldprojekt in Atlantik-Kanada seit mehr als 15 Jahren in Produktion. Seitdem arbeitet das Unternehmen am Hochlauf der Mine und steigerte die Goldproduktion im zweiten Quartal 2026 erneut. Parallel laufen die Planungen für eine zweite Ausbauphase, mit der die Verarbeitungskapazität langfristig erweitert und die jährliche Goldproduktion deutlich gesteigert werden soll. Ein weiteres Aushängeschild bleibt das Queensway-Projekt von New Found Gold Corp. (ISIN: CA64440N1033, WKN: A2QBFY). Seit den ersten spektakulären Bohrergebnissen zählt Queensway zu den bekanntesten Goldexplorationsprojekten Kanadas. Umfangreiche Bohrprogramme und die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung unterstreichen das Potenzial des Projekts und zeigen zugleich, dass Neufundland weiterhin zu den attraktivsten Goldexplorationsregionen des Landes gehört.

    Kupfer gewinnt an Bedeutung

    Parallel zur Goldexploration rücken zunehmend Basismetalle mehr und mehr in den Fokus. Besonders Kupfer profitiert vom strukturell steigenden Bedarf aus der Elektrifizierung, dem Ausbau der Stromnetze und dem wachsenden Bedarf an Rechenzentren. Ein gutes Beispiel dafür ist das Green Bay Projekt von FireFly Metals Ltd. (ISIN: AU0000313769, WKN: A3DMXU). Das Unternehmen arbeitet daran, die hochgradige Kupfermineralisierung weiter auszubauen und zusätzliche Ressourcen nachzuweisen. Die jüngsten Bohrergebnisse bestätigten erneut die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung. Diese Daten fließen in die aktualisierte Ressourcenschätzung sowie die laufenden wirtschaftlichen Studien ein, während parallel Genehmigungen und technische Vorarbeiten für die weitere Projektentwicklung vorangetrieben werden. Green Bay zählt damit zu den bedeutendsten Brownfield-Kupferprojekten Neufundlands und befindet sich in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase.

    Seite 1 von 3 




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    nebenwerte ONLINE
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    nebenwerte ONLINE ist ein deutschsprachiger Börsenblog für Nebenwerte weltweit. Dank fundierter Recherche und globalem Expertennetzwerk berichtet nebenwerte ONLINE regelmäßig exklusiv über spannende Wachstum-Stories aus dem Bereich der Small- und Midcap Aktien und bietet börseninteressierten Lesern somit mit eine effiziente Informationsplattform für Investment- und Tradingchancen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von nebenwerte ONLINE
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nebenwerte Atlantik-Kanada wird zum Hotspot für Polymetalle: Equinox Gold, New Found Gold, FireFly Metals und Visionary Copper & Gold treiben den Wandel Atlantik-Kanada zählt seit Jahren zu den spannendsten Explorationsregionen Nordamerikas. Lange standen vor allem spektakuläre Goldentdeckungen im Mittelpunkt. Inzwischen verändert sich das Bild deutlich. Neben neuen Goldprojekten gewinnen auch Kupfer-, Zink- und Silberlagerstätten mehr und mehr an Bedeutung. Die Verbindung aus […]
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     