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    Trump tritt Berichten über Waffenengpässe entgegen und droht

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump weist Berichte über US-Waffenengpässe zurück
    • Er droht Informanten mit langjährigen Haftstrafen
    • Berichte nennen Engpässe bei THAAD und Patriot
    WDH - Trump tritt Berichten über Waffenengpässe entgegen und droht
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Im ersten Satz des dritten Absatzes wurde ein fehlendes Wort («Tomahawk») ergänzt.)

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump tritt Berichten über angeblich schwindende Waffenvorräte im US-Militär als Folge des Iran-Kriegs entgegen - und droht Menschen, die dies verbreiten, mit langen Haftstrafen. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social schrieb er am späten Mittwochabend: "Die USA verfügen über gewaltige Mengen an "Munition", insbesondere bestimmter Arten".

    Zudem würden große Mengen hergestellt und bei Bedarf in die USA geliefert. Auch ziehe die Verteidigungsindustrie in den USA derzeit die größte Anzahl an Produktionsstätten und Fabriken in der Geschichte des Landes hoch. "Diejenigen, die diese verräterischen Informationen durchgestochen haben, werden gejagt", heißt es in seinem Post weiter. "Es werden langjährige Haftstrafen gefordert werden!"

    Über schwindende Waffenvorräte - allen voran bei weitreichenden Raketen vom Typ Tomahawk und Patriot-Abfangraketen, die auch die Ukraine derzeit dringend benötigt - hatten unter anderem der US-Sender CNN und die Zeitung "Washington Post" berichtet und sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berufen. Mögliche Engpässe könnten den Handlungsspielraum der USA im Krieg mit dem Iran einengen, bei dem Trump der Zeitung zufolge von einem schnellen und relativ leichten Sieg ausgegangen war.

    "Washington Post": Konfrontation zwischen Trump und Hegseth

    Der "Washington Post" zufolge forderte Trump bei einem Gipfeltreffen in Camp David am vergangenen Wochenende von Verteidigungsminister Pete Hegseth Erklärungen zu den "extremen Munitionsengpässen". Trump habe dabei Antworten verlangt, warum er offenbar darüber getäuscht worden sei, so die Zeitung. Hegseth habe daraufhin seinen Stellvertreter Stephen Feinberg für die Engpässe verantwortlich gemacht - und auch dafür, dass Trump nicht umfassend über die Lage informiert worden sei.

    Pentagonsprecher Sean Parnell wies beide Darstellungen der Zeitung zufolge aber als "erfunden" zurück. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagte auf Nachfrage der "Washington Post" zu der kolportierten Konfrontation zwischen Trump und Hegseth: "Das ist zu 100 Prozent Fake News." Präsident Trump habe das "äußerste Vertrauen" in Minister Hegseth.

    In dem CNN-Bericht, den Hegseth zurückwies, hieß es kürzlich, dass das US-Militär seit Kriegsbeginn fast vier Fünftel seines THAAD-Raketenbestands im Vergleich zum Vorkriegsbestand aufgebraucht und etwa die Hälfte seiner Patriot-Abfangraketen eingesetzt habe. Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) steht für ein System, das Kurz- und Mittelstreckenraketen abwehren kann. Die Denkfabrik Center For Strategic & International Studies (CSIS) in Washington schätzte Stand Ende Juli, dass der USA noch bis zu knapp 830 Patriot-Abwehrraketen zur Verfügung stünden. Vor dem Krieg seien es geschätzt gut 2.300 gewesen./aae/DP/zb







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