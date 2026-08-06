WARBURG RESEARCH stuft BASLER AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Basler nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Malte Schaumann attestierte dem Hersteller digitaler Industriekameras eine starke Auftragslage. Allerdings gebe es Engpässe in der Zulieferung wegen eines erdbebenbedingten Ausfalls eines Werks von Sony in Japan, so der Experte. Das Problem sei also das Angebot, nicht die Nachfrage./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,91 % und einem Kurs von 23,35EUR auf Tradegate (06. August 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: BASLER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar