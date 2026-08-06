JPMORGAN stuft Renk auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal habe im Rahmen der Markterwartungen gelegen, schrieb David Perry am Donnerstag nach dem Bericht. Der Rüstungskonzern peile beim operativen Ergebnis im Gesamtjahr nun die obere Hälfte der Zielspanne an./rob/ag/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:58 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:06 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 51,02EUR auf Tradegate (06. August 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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